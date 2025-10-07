прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.20

7 октября в 22-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Азиягол». Начало игры — в 16:00 мск.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» бьется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Дордой» лишь на 6 очков отстает от лидера. А вот пропустила команда 22 мяча в 20 поединках киргизского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Дордой» переиграл «Мурас Юнайтед» (3:1).

До того команда сумела одолеть «Узген» (1:0). Да и поединок с «Кыргызалтыном» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Дордой» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дордой» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Причем «Дордой» успешно противостоит «Азияголу». В единственном очном поединке команда переиграла соперника (2:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована подтянуться к лидерам.

«Азиягол»

Турнирное положение: «Азиягол» борется за выживание. Команда на данный момент находится на 13 месте.

Причем «Азиягол» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Азиягол» уступил «Алдиеру» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Алге» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Абдыш-Аты» (1:3).

При этом «Азиягол» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Азиягол» имеет сложности с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч.

При этом «Азиягол» побеждает с огромной натугой. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Плюс ко всему, команде не хватает опыта выступлений в элите. Да и в плане реализации она выглядит весьма скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой одному из лидеров.

Статистика для ставок

«Дордой» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч

«Дордой» победил в 3 своих последних поединках

«Азиягол» пропускает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.70.

Прогноз: «Дордой» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же оппонент пропускает весьма часто.

Ставка: Фора «Дордоя» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10