прогноз на матч чемпионата Узбекистана, ставка за 2.39

3 октября в 24-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Навбахор». Начало игры — в 15:00 мск.

«Хорезм»

Турнирное положение: «Хорезм» бьется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Хорезм» на 3 очка отстает от спасительной 13 позиции. А вот пропустила команда 29 мячей в 23 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хорезм» уступил «Насафу» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Коканд» (0:0). А вот поединок с «Бунёдкором» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Хорезм» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хорезм» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает гол за матч.

Причем «Хорезм» исторически неудачно противостоит «Навбахору». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована выбраться из опасной зоны.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Навбахор» бьется за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте.

Причем «Навбахор» на 7 зачетных баллов отстает от 3 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Навбахор» одолел «Кызылкум» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Бухары» (0:5). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сурханом» (0:0).

При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Навбахор» имеет сложности с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

При этом «Навбахор» до последнего поединка не забивал 3 матча кряду. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Зато «Хорезму» команда не проигрывает уже 16 лет. Да и в плане реализации она выглядит относительно монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к медальной зоне.

Статистика для ставок

И те, и другие пропускают в среднем чаще одного мяча за матч

«Хорезм» в среднем забивает гол за матч

«Навбахор» уже 16 лет не проигрывает «Хорезму»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуть разными коэффициентами — 1.83 и 1.88.

Прогноз: «Навбахор» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка начнёт встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Хорезму».

Ставка: Победа «Навбахора» в 1 тайме за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25