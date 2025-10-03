3 октября в 24-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Навбахор». Начало игры — в 15:00 мск.
«Хорезм»
Турнирное положение: «Хорезм» бьется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Хорезм» на 3 очка отстает от спасительной 13 позиции. А вот пропустила команда 29 мячей в 23 поединках чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хорезм» уступил «Насафу» (1:2).
До того команда не сумела одолеть «Коканд» (0:0). А вот поединок с «Бунёдкором» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Хорезм» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хорезм» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает гол за матч.
Причем «Хорезм» исторически неудачно противостоит «Навбахору». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована выбраться из опасной зоны.
«Навбахор»
Турнирное положение: «Навбахор» бьется за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте.
Причем «Навбахор» на 7 зачетных баллов отстает от 3 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Навбахор» одолел «Кызылкум» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Бухары» (0:5). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сурханом» (0:0).
При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Навбахор» имеет сложности с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.
При этом «Навбахор» до последнего поединка не забивал 3 матча кряду. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.
Зато «Хорезму» команда не проигрывает уже 16 лет. Да и в плане реализации она выглядит относительно монолитно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к медальной зоне.
Статистика для ставок
- И те, и другие пропускают в среднем чаще одного мяча за матч
- «Хорезм» в среднем забивает гол за матч
- «Навбахор» уже 16 лет не проигрывает «Хорезму»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуть разными коэффициентами — 1.83 и 1.88.
Прогноз: «Навбахор» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка начнёт встречу максимально агрессивно.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Хорезму».
Ставка: Победа «Навбахора» в 1 тайме за 2.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25