Кто в большем кризисе?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.13

2 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Мальме». Начало игры — в 19:45 мск.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» стартовала с матча вничью в новом сезоне Лиги Европы. Команда после стартового поединка расположилась на 18-й строчке.

В чемпионате Чехии команда находится на пятой строчке после десяти матчей, набрав 15 очков. Разница мячей — 17:10.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги Европы «Виктория» поделила очки в поединке против венгерского «Ференвароша» (1:1).

Во внутреннем чемпионате коллектив из Чехии в крайних матчах минимально уступил клубу «Злин» (0:1) и провали матч против «Спарты» из Прагы (1:2).

В последних пяти матчах команда смогла выиграть два матча, дважды потерпела поражение и один раз сыграла вничью. Разница мячей на этом отрезке — 10:5.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Виктория» в последних матчах будто теряет хватку и играет вполсилы. Чувствуется не сыгранность состава отсутствие тренерской мысли. Исправиться ли команда перед домашней публикой?

«Мальме»

Турнирное положение: «Мальме» проиграл в первом матче нового сезона Лиги Европы и находится на 26-й строчке

В чемпионате Швеции команда находится на пятой позиции после 25 матчей, набрав 42 очка. Разница мячей — 39:23.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги Европы «Мальме» потерпел поражение в поединке против болгарского «Лудогорца» (1:2).

Во внутреннем чемпионате коллектив из Швеции в крайних матчах обыграл клуб «Вернау» (3:2) и провали матч против «Юргордена» (0:1).

В последних пяти матчах команда смогла выиграть всего один матч, дважды потерпела поражение и дважды сыграла вничью. Разница мячей на этом отрезке — 9:8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мальме» прервал серию без побед, которая длилась весь сентябрь и смог заработать три очка в последнем матче чемпионата. Готова ли команда повторить успех в матче Лиги Европы?

Статистика для ставок

«Виктория» сыграла вничью в первом матче турнира

«Мальме» проиграла в стартовом туре Лиги Европы

Обе команды не имеют проблем с составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.70, а победа «Мальме» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.76 и 2.03.

Прогноз: Ожидаем, что в этом матче обе команд не смогут забить мячей. Это основная ставка.

2.13 Обе команды не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Виктория» Пльзень — «Мальме» принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Обе команды не забьют за 2.13.

Прогноз: Сыграем на ставке ТБ 3. Это дополнительная ставка.

2.28 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Виктория» Пльзень — «Мальме» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.28.