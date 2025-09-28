прогноз на чемпионат Франции по футболу и ставка за 1.82

28 сентября в шестом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Гавр». Начало игры — в 18:15 мск.

«Мец»

Турнирное положение: «Мец» после пяти туров французского первенства имеет в своем активе один балл и находится в зоне вылета в Лигу 2.

Команда занимает последнюю, 18-ю позицию и на три балла отстает как от безопасной 15-й строчки, так и от 16-го места, которое дает право сыграть в плей-офф за выживание в элите.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на выезде потерпел поражение от «Монако» (2:5).

Перед этим в четвертом туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Анже».

Не сыграют: травмированы — Мбае и Мбула, дисквалифицирован — Сане.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Мец» пять раз проиграл при отсутствии побед.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

Пять голов команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после пяти стартовых туров французского первенства имеет четыре очка в активе и также находится внизу таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая как зону плей-офф за выживание в Лиге 1, так и зону вылета (17-18-е строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1).

Перед этим в четвертом туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Страсбурга» со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Гавр» выиграл лишь раз при шести поражениях и трех ничьих.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Мец» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Меца» забивали больше 2,5 голов

в семи из 10-ти последних матчей «Гавра» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.35, победа «Меца» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в пяти из шести последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти из шести последних матчей.

Ставка: «Гавр» победит за 2.60