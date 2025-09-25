прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.10

25 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Утрехт» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск.

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрехт» в своем чемпионате выступает неудачно. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Утрехт» лишь на 2 очка отстает от 5 позиции. Да и забивает команда в среднем почти два гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Утрехт» уступил «Фортуне» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Гронингена» (0:1). А вот поединок со «Зволле» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Утрехт» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Утрехт» нынче выглядит крайне невыгодно. Команда уступила в двух своих последних матчах.

Причем «Утрехт» не забивает уже два матча подряд. Да и серия неудач в чемпионате явно бьет по психологии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Голландцы постараются дать бой столь крепкому оппоненту.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» в своем чемпионате вполне преуспевают. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» в 5 стартовых матчах набрал 12 очков. Команда отличилась 7 мячами при 3 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ткачи» переиграли «Анже» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Ренна» (1:3). А вот чуть ранее она минимально одолела «Марсель».

При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачи» имеют весьма надежные тылы. Вот только в плане реализации команде нужно срочно прибавлять.

При этом «Лион» намерен преуспеть на нескольких фронтах. В Лиге Европы «ткачи» вполне способны пройти далеко.

«Ткачи» в среднем пропускают реже гола за матч. Да и вообще, команда способна прибавить во всех игровых компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Лионцы на текущий момент выглядят монолитнее соперника.

Статистика для ставок

«Лион» в среднем пропускает реже гола за матч

«Утрехт» уступил в 2 своих последних поединках

Голландцы не забивают уже 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: «Лион» имеет качественный подбор игроков, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и голландцы нынче выглядят бледновато.

2.10 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Лиона» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.29 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе не забьют за 2.29