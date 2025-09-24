24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Верона» и «Венеция». Начало матча — в 19:30 мск.

«Верона»

Путь команды: «Верона» смогла пройти первый раунд, со скрипом обыграв соперника из Серии Б по пенальти.

Последние матчи: Команда смогла пройти клуб «Аудаче Чериньола» в первом раунде.  Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Верона» была сильнее — 4:2.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Команда имеет большие проблемы с травмами в составе.  Перед матчем травмированы сразу шесть игроков.

Состояние команды: «Верона» не знает побед в этом сезоне.  В Серии А клуб смог заработать три ничейных результата и потерпел поражение.  Разница мячей в чемпионате — 2:6.

«Венеция»

Путь команды: «Венеция» смогла разгромить своего соперника в первом раунде Кубка.

Последние матчи: Команда смогла одолеть клуб из Серии Б «Мантова» со счетом 4:0 в первом этапе национального кубка.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Команда начала сезон с двух побед, однако в трех последних матчах клуб не знает побед, добившись три ничейных результата и потерпев поражение.  Сможет ли клуб из Серии Б удивить хозяев?

Статистика для ставок

  • «Венеция» победила в прошлом матче Кубка со счетом 4:0

  • «Верона» не знает побед со старта сезона

  • «Венеция» не имеет проблем с составом перед игрой/UL>

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97.  Ничья оценена в 3.40, а победа «Специи» — в 4.20.

    Прогноз: Ожидаем, что в этом матче обе команды смогут забить.  В этом будет заключаться основная ставка.

    1.94Обе команды забьют

    Ставка: Обе команды забьют за 1.94.

    Прогноз: Ничья в основное время видится нам вполне возможным исходом игры.  Это будет дополнительная ставка.

    3.40Ничья в основное время

    Ставка: Ничья в основное время матча за 3.40.