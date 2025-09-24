24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Верона» и «Венеция». Начало матча — в 19:30 мск.15 000 ₽Фрибет для новых игроков без депозитаЗабрать бонусАкция для новых игроков. 18+. Fonbet.ru
«Верона»
Путь команды: «Верона» смогла пройти первый раунд, со скрипом обыграв соперника из Серии Б по пенальти.
Последние матчи: Команда смогла пройти клуб «Аудаче Чериньола» в первом раунде. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Верона» была сильнее — 4:2.
Не сыграют: Команда имеет большие проблемы с травмами в составе. Перед матчем травмированы сразу шесть игроков.
Состояние команды: «Верона» не знает побед в этом сезоне. В Серии А клуб смог заработать три ничейных результата и потерпел поражение. Разница мячей в чемпионате — 2:6.
«Венеция»
Путь команды: «Венеция» смогла разгромить своего соперника в первом раунде Кубка.
Последние матчи: Команда смогла одолеть клуб из Серии Б «Мантова» со счетом 4:0 в первом этапе национального кубка.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Команда начала сезон с двух побед, однако в трех последних матчах клуб не знает побед, добившись три ничейных результата и потерпев поражение. Сможет ли клуб из Серии Б удивить хозяев?
Статистика для ставок
- «Венеция» победила в прошлом матче Кубка со счетом 4:0
- «Верона» не знает побед со старта сезона
- «Венеция» не имеет проблем с составом перед игрой/UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.40, а победа «Специи» — в 4.20.
Прогноз: Ожидаем, что в этом матче обе команды смогут забить. В этом будет заключаться основная ставка.1.94Обе команды забьютСтавка на матч #1Поставить→
Ставка: Обе команды забьют за 1.94.
Прогноз: Ничья в основное время видится нам вполне возможным исходом игры. Это будет дополнительная ставка.3.40Ничья в основное времяСтавка на матч #2Поставить→
Ставка: Ничья в основное время матча за 3.40.