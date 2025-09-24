прогноз на матч Кубка Италии, ставка за 1.94

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Верона» и «Венеция». Начало матча — в 19:30 мск.

«Верона»

Путь команды: «Верона» смогла пройти первый раунд, со скрипом обыграв соперника из Серии Б по пенальти.

Последние матчи: Команда смогла пройти клуб «Аудаче Чериньола» в первом раунде. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Верона» была сильнее — 4:2.

Не сыграют: Команда имеет большие проблемы с травмами в составе. Перед матчем травмированы сразу шесть игроков.

Состояние команды: «Верона» не знает побед в этом сезоне. В Серии А клуб смог заработать три ничейных результата и потерпел поражение. Разница мячей в чемпионате — 2:6.

«Венеция»

Путь команды: «Венеция» смогла разгромить своего соперника в первом раунде Кубка.

Последние матчи: Команда смогла одолеть клуб из Серии Б «Мантова» со счетом 4:0 в первом этапе национального кубка.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Команда начала сезон с двух побед, однако в трех последних матчах клуб не знает побед, добившись три ничейных результата и потерпев поражение. Сможет ли клуб из Серии Б удивить хозяев?

Статистика для ставок