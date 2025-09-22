Хозяева не будут гостеприимны

прогноз на матч чемпионата Казахстана, ставка за 1.87

22 сентября в 23-м туре Казахстанской Премьер-лиги сыграют «Кайрат» и «Женис». Начало игры — в 16:00 мск.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» после 22 туров занимает вторую строчку в чемпионате Казахстана.

Команда смогла набрать 49 очков, имея в активе 15 побед, четыре матча вничью и три поражения. Клуб смог забить 43 мяча и пропустил 17 в свои ворота.

Последние матчи: в последней игре чемпионата команда обыграла клуб «Актобе» со счетом 1:0.

Ранее команда вновь одержала победу в поединке против «Окжетпес» (1:0) и проиграла команде «Елимай» со счетом 2:3.

В последних пяти матчах «Кайрат» смог добиться четырех побед и потерпел одно поражение, забив в этих играх восемь мячей и пропустив шесть.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кайрат» провалил последний матч в Лиге чемпионов, проиграв португальскому «Спортингу» со счетом 1:4. Однако во внутреннем чемпионате команда настроена на борьбу за золотые медали.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» после 22 туров занимает седьмую строчку в чемпионате Казахстана.

Команда смогла набрать 31 балл, имея в активе семь побед, десять матчей вничью и пять поражений. Клуб смог забить 27 мяча и пропустил 21 в свои ворота.

Последние матчи: в последней игре чемпионата команда проиграла «Ордабасы» со счетом 1:2.

Ранее «Женис» обыграла «Астану» со счетом 3:2 и поделил очки в игре против «Кызыл-Жар» (1:1).

В последних пяти матчах «Женис» смог добиться двух побед, двух матчей вничью и потерпел одно поражение, забив в этих играх семь мячей и пропустив пять.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Женис» до поражения в последнем туре имел серию беспроигрышную серию длинною в восемь матчей в чемпионате. Есть ощущение, что еще одна неудача в матче против сильного соперника может надломить команду. Справятся ли гости?

Статистика для ставок

«Кайрат» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома

«Женис» забивает в 5 последних матчах

«Женис» пропускает в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — 9.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.83.

Прогноз: Ожидаем в этом матче забитые мячи и поставим на ТБ 2,5 в матче как основную ставку.

Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.87.

Прогноз: Верим, что каждая из команд забьет мячи, поэтому ожидаем, что обе забьют. В этом заключается дополнительная ставка.

Ставка: Обе забьют за 2.42.