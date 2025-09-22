22 сентября в 23-м туре Казахстанской Премьер-лиги сыграют «Кайрат» и «Женис». Начало игры — в 16:00 мск.
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» после 22 туров занимает вторую строчку в чемпионате Казахстана.
Команда смогла набрать 49 очков, имея в активе 15 побед, четыре матча вничью и три поражения. Клуб смог забить 43 мяча и пропустил 17 в свои ворота.
Последние матчи: в последней игре чемпионата команда обыграла клуб «Актобе» со счетом 1:0.
Ранее команда вновь одержала победу в поединке против «Окжетпес» (1:0) и проиграла команде «Елимай» со счетом 2:3.
В последних пяти матчах «Кайрат» смог добиться четырех побед и потерпел одно поражение, забив в этих играх восемь мячей и пропустив шесть.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кайрат» провалил последний матч в Лиге чемпионов, проиграв португальскому «Спортингу» со счетом 1:4. Однако во внутреннем чемпионате команда настроена на борьбу за золотые медали.
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» после 22 туров занимает седьмую строчку в чемпионате Казахстана.
Команда смогла набрать 31 балл, имея в активе семь побед, десять матчей вничью и пять поражений. Клуб смог забить 27 мяча и пропустил 21 в свои ворота.
Последние матчи: в последней игре чемпионата команда проиграла «Ордабасы» со счетом 1:2.
Ранее «Женис» обыграла «Астану» со счетом 3:2 и поделил очки в игре против «Кызыл-Жар» (1:1).
В последних пяти матчах «Женис» смог добиться двух побед, двух матчей вничью и потерпел одно поражение, забив в этих играх семь мячей и пропустив пять.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Женис» до поражения в последнем туре имел серию беспроигрышную серию длинною в восемь матчей в чемпионате. Есть ощущение, что еще одна неудача в матче против сильного соперника может надломить команду. Справятся ли гости?
Статистика для ставок
- «Кайрат» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
- «Женис» забивает в 5 последних матчах
- «Женис» пропускает в 4 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — 9.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.83.
Прогноз: Ожидаем в этом матче забитые мячи и поставим на ТБ 2,5 в матче как основную ставку.
Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.87.
Прогноз: Верим, что каждая из команд забьет мячи, поэтому ожидаем, что обе забьют. В этом заключается дополнительная ставка.
Ставка: Обе забьют за 2.42.