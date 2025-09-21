Вернутся ли «кельты» к победам?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.20

21 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Сельта». Начало игры — в 15:00 мск.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» стартовали не столь продуктивно. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Райо Вальекано» в 4 матчах набрал всего 4 зачетных балла. В них команда отличилась 4 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» уступили «Осасуне» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Барселоной» (1:1). А вот поединок с «Неманом» завершился успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчёлы» потенциально способны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Райо Вальекано» традиционно удачно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» намерены оторваться от группы аутсайдеров.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» нынешний чемпионат начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сельта» в 4 матчах набрал 4 очка. Команда отличилась 4 мячами при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» не сумели одолеть «Жирону» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Вильярреалом» (1:1). Да и чуть ранее она подписала паритет с «Бетисом» (1:1).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» поборются за попадание в еврокубки. Вот только не побеждает команда уже 5 матчей кряду.

При этом «Сельта» не проигрывала в 4 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и Борха Иглесиас настрелял уже 2 мяча в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается вернуться на победную дорогу.

Статистика для ставок

«Сельта» не побеждала в 5 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Райо Вальекано» не побеждает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.08 и 1.79.

Прогноз: «Сельта» явно поднатореет в плане реализации, да и «пчёлы» нынче нестабильны.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, плюс мотивированы подтянуться к зоне еврокубков.

Ставка: Победа «Сельты» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25