прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.77

21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Мец». Начало игры — в 18:15 мск.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски стартовали относительно продуктивно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» на 3 очка отстает от лидера. Да и в среднем команда забивает аккурат 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Монегаски уступили «Брюгге» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Осеру» (2:1). Да и поединок со «Страсбургом» завершился победой (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Монако» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Александр Головин, Поль Погба, Денис Закария — травмированы.

Состояние команды: Монегаски потенциально способны побороться за чемпионство. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Причем «Монако» традиционно удачно противостоит «Мецу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Монегаски твёрдо намерены подтянуться к лидеру.

«Мец»

Турнирное положение: «Тёмно-бордовые» нынешний чемпионат начали крайне неудачно. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мец» в 4 матчах набрал всего один зачетный балл. Команда отличилась 3 мячами при 8 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тёмно-бордовые» не сумели переиграть «Анже» (1:1).

До того команда была бита «Парижем» (2:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Лиона» (0:3).

При этом «Мец» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тёмно-бордовые» обречены на борьбу за выживание. Да и оборона ошибается уж чересчур часто.

При этом «Мец» не побеждал в 5 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает два гола за матч.

Команда только-только разжилась первым зачетным баллом. При этом подбор игроков у нее вполне-себе качественный.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Мец» не побеждал в 5 своих последних поединках

«Монако» в среднем забивает 2 гола за матч

«Мец» уступил монегаскам в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.39 и 3.00.

Прогноз: «Монако» вполне преуспевает в плане реализации, а вот «Мец» забивает с огромной натугой.

Номинальные хозяева бьются за самые высокие места, и максимально мотивированы подтянуться к лидеру.

Ставка: Фора «Монако» -2.5 за 2.77.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.08