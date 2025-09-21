Выберется ли «Фиорентина» из подвала Серии А?

прогноз на матч Серии А и ставка за 1.80

21 сентября в четвертом туре Серии А сыграют «Фиорентина» и «Комо». Начало встречи — в 19:00 мск.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» после трех туров нового розыгрыша итальянской Серии А имеет два очка в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 16-ю позицию с отрывом в один балл от зоны вылета (18-20-я позиции) и с отставанием в два пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального первенства «Фиалки» на своем поле со счетом 1:3 проиграли «Наполи».

Перед этим во втором туре чемпионата Италии коллектив набрал лишь один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Торино» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Куаме, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Фиорентина» выиграла лишь дважды при четырех ничьих и двух поражениях.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Роландо Мандрагора и Лука Раньери — автор пока что двух голов команды в новом сезоне Серии А.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после трех туров нового розыгрыша итальянского чемпионата находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает девятую позицию в Серии А с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в два балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Дженоа».

Перед этим во втором туре национального первенства коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Болоньи».

Не сыграют: травмированы — Диао, Доссена и ван дер Бремпт, дисквалифицирован — Рамон.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Комо» проиграл лишь дважды при шести победах и одной ничьей.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Николас Пас — лучший бомбардир команды в новом сезоне Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фиорентины» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

в шести из девяти последних матчей «Комо» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.35, выигрыш «Комо» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

При этом в пяти из девяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Фиорентины».

2.05 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05