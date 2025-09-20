прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 1.95

20 сентября в четвертом туре чемпионата Германии сыграют «РБ Лейпциг» и «Кельн». Начало встречи — в 19:30 мск.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после трех туров немецкого первенства набрал шесть очков и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне еврокубков (топ-6), а также на один балл отставая от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура Бундеслиги «Быки» на чужом поле одержали победу над «Майнцем» (1:0).

Перед этим в игре второго тура национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах переиграл «Хайденхайм» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Финкграфе, Айдара, Хенрикс, Клостерманн, Нуса и Шлагер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» выиграл трижды при одном поражении.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, хотя это будет непросто, если учесть текущую форму нынешнего соперника.

Три гола команды в новом сезоне Бундеслиги забивали разные игроки.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Кёльн» после трех туров немецкого первенства набрал семь очков и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает третью позицию и на два пункта отстает от лидера «Баварии», а также лишь по дополнительным показателям опережает седьмое, уже нееврокубковое место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура национального чемпионата коллектив набрал лишь один балл, разойдясь мировой с «Вольфсбургом» (3:3).

Перед этим в поединке, который был товарищеским, «Козлы» уже оказались на высоте, когда на чужом поле с результатом 9:1 поиздевались над «Шварц-Вайсом».

Не сыграют: травмированы — Килиан и ван ден Берг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Кёльн» ни разу не проиграл при 10-ти победах и трех ничьих.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя это будет непросто, если учесть класс нынешнего соперника, а также фактор чужого поля.

Мариус Бюльтер и Якуб Каминский — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Бундеслиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «РБ Лейпциг» забивала только одна команда

в четырех их пяти последних матчей «Кёльна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в 13-ти последних матчах «Кёльн» не проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.40, победа «Кёльна» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в четырех их пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Оба данных сценария были реализованы и в трех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Кёльна».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40