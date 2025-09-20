Сумеют ли «дачники» справиться с «пчёлами»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.08

20 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:00 мск.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» стартовали на своем уровне. Команда нынче находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» в 4 матчах набрал всего 5 зачетных баллов. В них команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» переиграли «Лидс» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Челси» (0:2). А вот поединок с «Бристоль Сити» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Фулхэм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дачники» вполне способны побороться за выход в еврокубки. Да и новичок Кевин сразу удачно вписался в игровой ансамбль.

Причем «Фулхэм» традиционно успешно противостоит «Брентфорду». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Дачники» мотивированы подтянуться к первой шестерке.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» нынешний чемпионат начали не столь удачно. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» в 4 матчах набрал всего 4 очка. Команда отличилась 5 мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчёлы» в серии пенальти одолели «Астон Виллу».

До того команда не дала себя обыграть «Челси» (2:2). А вот чуть ранее она была бита скромным «Сандерлендом» (1:2).

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчёлы» ныне выглядят бледновато. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

При этом «Брентфорд» в 3 последних поединках неизменно пропускал. Да и вообще, среднем команда пропускает фактически 2 гола за матч.

Команда все никак не поймает свою игру. Да и два последних очных поединка с «коттеджерами» завершились поражениями.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

«Брентфорд» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Фулхэм» победил в 2 последних домашних поединках

«Дачники» одолели «пчёл» в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.94 и 1.92.

Прогноз: «Дачники» выглядят монолитнее соперника, плюс весьма неплохо выступают в родных стенах.

Номинальные хозяева максимально мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, да и «пчёлы» крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Фулхэма» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05