Гондурас — Никарагуа. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2025 года

Гондурас
Турнирное положение: Гондурасцы бьются за прямой выход на чемпионат мира. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 3 позиции.
При этом Гондурас имеет довольно качественный подбор игроков. Вот только не побеждает команда уже 3 матча кряду.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Гондурасцы расписали мировую с Гаити (0:0).
При этом чуть ранее Гондурас минимально уступила Мексике. А вот панамцы были обыграли в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах Гондурас добыла 2 виктории. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гондурасцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.
При всем при этом Гондурас традиционно успешно противостоит никарагуанцам. В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гондурасцы намерены забраться на вершину таблицы.
Никарагуа
Турнирное положение: Никарагуанцы сражаются за выход на Мундиаль. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Никарагуа не может победить 2 матча кряду. Причем в этих поединках команда отличилась всего одним результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Никарагуанцы расписали мировую с Коста-Рикой (1:1).
До того команда потерпела поражение от Панамы (0:3). А еще чуть ранее она сумела переиграть Гайану (1:0).
Вообще же, Никарагуа в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 3 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Никарагуанцы имеют скромный подбор игроков. Да и вообще, стабильностью результатов команда не отличается.
При этом Никарагуа крайне натужно противостоит более статусным соперникам. А вот гондурасцев команда не обыгрывала еще ни разу в истории.
Команда традиционно не боится никого. Да и в матче с Гондурасом она наверняка не собирается лишь отсиживаться в обороне.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается воспользоваться ошибками соперника.
Статистика для ставок
- Никарагуа не побеждает 2 матча кряду
- Гондурас не может победить 3 матча подряд
- Гондурасцы еще никогда не проигрывали Никарагуа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гондурас — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.
Прогноз: Гондурасцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и никарагуанцам не хватает пресловутой стабильности.
Ставка: Фора Гондураса -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75