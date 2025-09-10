Гондурас — Никарагуа. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2025 года

10 сентября во 2-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Гондурас и Никарагуа. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гондурас — Никарагуа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гондурас

Турнирное положение: Гондурасцы бьются за прямой выход на чемпионат мира. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 3 позиции.

При этом Гондурас имеет довольно качественный подбор игроков. Вот только не побеждает команда уже 3 матча кряду.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Гондурасцы расписали мировую с Гаити (0:0).

При этом чуть ранее Гондурас минимально уступила Мексике. А вот панамцы были обыграли в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах Гондурас добыла 2 виктории. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Гондурасцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

При всем при этом Гондурас традиционно успешно противостоит никарагуанцам. В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гондурасцы намерены забраться на вершину таблицы.

Никарагуа

Турнирное положение: Никарагуанцы сражаются за выход на Мундиаль. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Никарагуа не может победить 2 матча кряду. Причем в этих поединках команда отличилась всего одним результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Никарагуанцы расписали мировую с Коста-Рикой (1:1).

До того команда потерпела поражение от Панамы (0:3). А еще чуть ранее она сумела переиграть Гайану (1:0).

Вообще же, Никарагуа в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 3 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Никарагуанцы имеют скромный подбор игроков. Да и вообще, стабильностью результатов команда не отличается.

При этом Никарагуа крайне натужно противостоит более статусным соперникам. А вот гондурасцев команда не обыгрывала еще ни разу в истории.

Команда традиционно не боится никого. Да и в матче с Гондурасом она наверняка не собирается лишь отсиживаться в обороне.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается воспользоваться ошибками соперника.

Статистика для ставок

Никарагуа не побеждает 2 матча кряду

Гондурас не может победить 3 матча подряд

Гондурасцы еще никогда не проигрывали Никарагуа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гондурас — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.

Прогноз: Гондурасцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и никарагуанцам не хватает пресловутой стабильности.

Ставка: Фора Гондураса -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75