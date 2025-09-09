Сербия — Англия: прогноз на ЧМ-2026 по футболу, ставка на матч — 1.78

9 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Сербия и Англия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Англия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сербия

Турнирное положение: после трех матчей Сербия имеет 7 очков в таблице группы К отбора на ЧМ-2026 и занимает вторую строчку.

Последние матчи: в матче с Латвией сербы постоянно владели инициативой на поле, но смогли забить только однажды. На 12-й минуте отличился главный бомбардир Сербии Душан Влахович.

Ранее был домашний разгром Андорры (3:0) и ничья в гостях с Албанией (0:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: с 2021 года с Сербией неплохо работает легендарный югославский полузащитник Драган Стойкович. К нему есть претензии со стороны болельщиков за не самый зрелищный футбол, но в целом он со своей работой справляется.

Англия

Турнирное положение: Англия уверенно лидирует в своей группе, имея 12 очков после 4 туров.

Последние матчи: в предыдущей встрече отбора была обыграна слабая Андорра всего со счетом 2:0. В середине первого тайма соперник забил мяч в свои ворота, а на 67-й минуте Деклан Райс поставил точку в матче.

До этого было поражение от Сенегала (1:3) в товарищеском матче и победа в гостях над той же Андоррой (1:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: как и его предшественник на посту главного тренера Гарет Саутгейт, Томас Тухель постоянно огребает от фанатов за чересчур прагматичный и мало результативный футбол. Имея один из сильнейших составов в мире, болельщики вправе требовать более яркой игры.

Статистика для ставок

Команды играли всего раз в своей истории в 2024 году, и тогда Англия выиграла со счетом 1:0

Сербия не знает поражений в 7 последних матчах с учетом товарищеских

Англия выиграл все 4 матча отбора на ЧМ-2026

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Сербии дают 5,0, а на Англию — 1,78, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: вряд ли тут стоит ждать результативного футбола. Сербия с таким соперником точно закроется и будет играть от обороны, она и против более слабых команд не особо атакует. Англия при Тухеле тоже пока не особо впечатляет ярким футболом.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,78.

Прогноз: также можно попробовать вариант, что хозяева не смогут поразить ворота Англии.

Дополнительная ставка: Сербия не забьет за 2,30.