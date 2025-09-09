ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»? Джанлуиджи ДоннаруммаГвардиола и Доннарумма разрушают мифы: вратарь — это не плеймейкер в перчатках
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
  • 16:35
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  • 19:58
    • Гол Беллингема помог Англии U21 обыграть молодежку Казахстан
  • 19:42
    • Sport24: Кисляк не перейдет в «Бешикташ»
    Игра получится прагматичной

    Сербия — Англия: прогноз на ЧМ-2026 по футболу, ставка на матч — 1.78

    Прогноз и ставки на Сербия — Англия
    Деклан Райс
    9 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Сербия и Англия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Англия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K 09 Сентября 2025 года

    Сербия

  • Белград
    •  Сербия 21:45 Англия

    Англия

  • Лондон
    •

    Сербия

    Турнирное положение: после трех матчей Сербия имеет 7 очков в таблице группы К отбора на ЧМ-2026 и занимает вторую строчку.

    Последние матчи: в матче с Латвией сербы постоянно владели инициативой на поле, но смогли забить только однажды. На 12-й минуте отличился главный бомбардир Сербии Душан Влахович.

    Сербия — Англия: коэффициенты букмекеров

    Ранее был домашний разгром Андорры (3:0) и ничья в гостях с Албанией (0:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: с 2021 года с Сербией неплохо работает легендарный югославский полузащитник Драган Стойкович. К нему есть претензии со стороны болельщиков за не самый зрелищный футбол, но в целом он со своей работой справляется.

    Англия

    Турнирное положение: Англия уверенно лидирует в своей группе, имея 12 очков после 4 туров.

  • Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • Пока совсем нет ощущения, что сборная Англии будет готова бороться за победу на ЧМ-2026
  • 06/09/2025

    • Последние матчи: в предыдущей встрече отбора была обыграна слабая Андорра всего со счетом 2:0. В середине первого тайма соперник забил мяч в свои ворота, а на 67-й минуте Деклан Райс поставил точку в матче.

    До этого было поражение от Сенегала (1:3) в товарищеском матче и победа в гостях над той же Андоррой (1:0).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: как и его предшественник на посту главного тренера Гарет Саутгейт, Томас Тухель постоянно огребает от фанатов за чересчур прагматичный и мало результативный футбол. Имея один из сильнейших составов в мире, болельщики вправе требовать более яркой игры.

    Статистика для ставок

    • Команды играли всего раз в своей истории в 2024 году, и тогда Англия выиграла со счетом 1:0

    • Сербия не знает поражений в 7 последних матчах с учетом товарищеских

    • Англия выиграл все 4 матча отбора на ЧМ-2026

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Сербии дают 5,0, а на Англию — 1,78, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: вряд ли тут стоит ждать результативного футбола. Сербия с таким соперником точно закроется и будет играть от обороны, она и против более слабых команд не особо атакует. Англия при Тухеле тоже пока не особо впечатляет ярким футболом.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,78.

    Прогноз: также можно попробовать вариант, что хозяева не смогут поразить ворота Англии.

    Дополнительная ставка: Сербия не забьет за 2,30.

    Сербия — Англия: прогноз и ставка за 1.78, статистика, коэффициенты матча 09.09.202521:45. Игра получится прагматичной
