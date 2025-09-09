Сербия — Англия. Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 9 сентября, состоится матч отборочного раунда Чемпионата Мира 2026, в котором Сербия примет Англию. Начало игры — в 21:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K Сербия — Англия 0:0 Сербия: Джордже Петрович, Страхиня Эракович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Коста Неделькович, Велько Бирманчевич, Андрия Живкович, Неманья Максимович, Саша Лукич, Иван Илич, Душан Влахович Англия: Джордан Пикфорд, Тино Ливраменто, Эзри Конса, Марк Гехи, Рис Джеймс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Гарри Кейн, Энтони Гордон, Морган Роджерс, Чуквунонсо Мадуэке

Ход матча

30' Первая жёлтая для Лукича. В центре поля фолил, сбил Кейна, опасно сзади подкатился, но не дал пробить, хоть цена этому опасный штрафной метров с 20. До этого Гордон снова опасно пробил, Петрович отлично справился с ударом, после этого вторым темпом пошла атака.

28' Первый по-настоящему опасный момент от англичан. Роджерс отдал передачу на Мадуэке, был большой выбор из четырёх нападающих. Кейн подключился и открылся под передачу но немного не в темп и мяч ушёл за боковую, рядом со штангой пролтеел

26' В следующей атаке Гордон быстро прорвался по фланге, возможно быстрые забеги в центр штрафной с фланга, помогут прорвать оборону. Пока что дали нанести удар с неудобной позиции, не хватило точности для мощного удара, пробил прямо в центр, вратарь удар отразил. Тут же Джеймс отмахнулся от игрока Сербии в борьбе, за что получил фол.

25' Мадуэке отдал неточную передачу, попал в защитника, при этом Кейн низко опускается, что неудивительно, а Гордон пробил мимо ворот.

24' Мадуэке включается в борьбу в защите, отбирает мяч и готов начать новую атаку.

21' Двадцать минут прошло. Англичане владеют мячом и пока что нанесли один удар, так же как и сербы. Контратакуют быстро и плотно встречают игроков с туманного альбиона. Пока что единоборства в пользу сербов. Непонятно кто тратит больше сил, оборона или нападение, но ошибок больше у англичан.

20' Снова отбор от сербов после углового. Мяч отходит к защитникам англичан, и ошибается опытный Риз Джеймс, тут же его сербы теряют, но контрпрессинг даёт плоды. Мяч угодил в аут и достался сербам.

19' Ответный угловой у ворот сборной Сербии. Деклан Райс снова у мяча. У сербова рослые игроки, будет сложно гостям при стандартах.

17' Первый угловой удар у ворот сборной Англии. Аут неудачно ввели англичане. Подача на дальнюю штангу не получилось, но мяч оставили за собой сербы. Максимовчи нанёс удар метров с 23, после рикошета достался мяч в руки Пикфорду.

16' Сербы в атаке, теперь их очередь владеть мячом. Длинная передача на Бирмановича, с фланга не получилось развить атаку, проблемы с приёмом мяча от защитника хозяев.

13' Райс играет в стиле бокс-ту-бокс, играет как в обороне так и в защите, постоянно начинает атаки и успешно поддерживает их. Сербы успешно отобрали мяч, для Влаховича было мало пространства,чтобы убежать, в этом эпизоде можно поставить плюс англичанам в обороне, сразу вернулись пять игроков в оборону и мяч отобрали.

11' Андерсон отдал передачу на Мадуэке, но Бирманчевич плотно играет с нападающим и, будет аут в пользу англичан. На флангах будет сложно развить атаку англичанам, по крайней мере в первом тайме.

10' Угловой ликвидирован, англичане продолжают владеть мячом. Сербы перестраиваются в схему с пятью защитниками.

9' Страхинья Павлович подстраховал своего партнёра. Закидывал Райс на Мадуэке, за спину защитнику отправил мяч, черпачком. Мадуэке ворвался в штрафную, снова его остановил защитник и будет угловой.

7' Влахович нарушает правила на Джеймсе. Вынес со своей половины поля мяч Петрович.

6' Первый удар в створ ворот Петровича наносит Деклан Райс. Не стал продвигаться дальше, после стенки с Роджерсом, пробил метров с 20, но мяч низом полетел и попал в руки вратарю, удар не получился.

5' Владеют мячом англичане, прагматичной и тактично наступают на ворота сербов. Сербы защищаются очень плотно, почти всей командой.

3' Мадуэке мощно начал старт матча. Тут же Бирманчевич начинает дуэль с Мадуэке. Ворвался в штрафную нападающий, при этом не повёлся на падение англичанина рефери Тюрпен. Боковому Мадуэке показал, что цеплял его за футболку защитник.

2' Бирманчевич нарушает правила. Мадуэке заработал опасный штрафной метров с 20, но с угла поля. Будет подача со штрафного уже в первые минуты матча.

1' Сборная Англии начала матч с центра поля и тут же захватила владение. Сербы начали матч в нестандартной схеме 3-2-4-1. Англичане играют по традиционной 4-5-1.

1' Митрович провёл более ста матчей за сборную Сербии. Перед началом матча состоялась церемония вручения подарка, в виде фото с цифрой 100 на спине.

1' Начинаем матч на «Малой Маракане», так называют болельщики Сербии свой стадион. «Орлы» играют против «львов» — Поехали!

Перед матчем

21:40 Команды вышли из подтрибунного помещения. Остаются считанные мгновения до начала жаркой встречи.

21:35 Матч в Белграде скоро начнётся, команды готовы выйти на поле и сразу после гимнов вступить в бой. Матч пройдёт на стадионе «Райко Митич» вместимость арены — 51 755 зрителей

21:30 Матч обслужит бригада из Франции. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Клеман Тюрпэн; Ассистенты рефери — Николя Дано, Бенжамен Пажес; Резервный рефери — Стефани Фраппар

Стартовые составы

Сербия: Петрович; Неделькович, Павлович, Еракович; Лукич, Максимович, Бирманчевич, Неделькович; Илич, Зивкович, Влахович

Англия: Пикфорд; Джеймс, Конса, Гуэхи, Ливраменто; Андерсон, Райс, Мадуэке, Роджерс, Гордон; Кейн

Сербия

Сборная Сербии уже потеряла очки в группе в матче с Албанией, матч завершился безголевой ничьей, у сербов 7 очков после трёх матчей. Ещё одна потеря очков, тем более с главными конкурентами будет означать стыковые матчи для сербов, но позади есть ещё сборная Албании с 5 очками и придётся серьёзно постараться, чтобы не упустить свой шанс на путёвку к ЧМ.

Что касается игры, то подопечные Драгана Стойковича демонстрируют сильную игру в защите, с первых минут ожидаем увидеть на поле двух центральных защитников Миленковича и Павловича. При этом в атаке всё ещё есть грозное оружие в виде Митровича и Влаховича. Также сюрпризом будет появление двух игроков из РПЛ Бабича из «Спартака» и Ераковича из «Зенита».

Главный тренер отдаёт приоритет атакующей концепции с тремя центральными защитниками и двумя нападающими, а также активным плеймейкером в виде Самарджича. Посмотрим чем сегодня нас удивит тренер сборной из сердца балкан.

Англия

Подопечные Томаса Тухеля 6 сентября сыграли матч против Андоры. Английская сборная дважды забила головой, после подачи с фланга, в первый раз, помог защитник андорской сборной Гарсия, мяч полетел за спину вратарю Икеру Альваресу. Второй гол уже забил без помощи защитников, если не считать пассивность при подаче помощью. Рослый Деклан Райс пробил головой от земли в ближний угол, Икер Альварес не успел среагировать на быструю подачу и удар. Матч так и закончился со счётом 2:0.

Большие проблемы в атаке испытывают англичане. Из-за травм в заявке отсутствуют важные звёзды сборной: Коул Палмер, Джуд Беллингем, Филл Фоден и Букайо Сака. Впрочем, расчитывать есть на кого. Перешедший в «Тоттенхэм» Эззе сделал кросс после которого забили первый мяч, также он активно провёл всю игру, и был ключевой фигурой в атаках. В запасе у тренера сборной англии есть ещё Гордон, Мадуэке и Рэшфорд. Также не забываем про фигуру Гарри Кейна.

Многие отметили не эстетичную, по другому, пассивную игру сборной Англии в атаке. Это связанно в том числе с травмами, но, англичане сегодня играют с главным соперником по группе, и вряд ли команды полетят с первых минут в атаку. Как мне кажется повторения вчерашнего матча Италии и Израиля не будет, скорее всего команды будут уделять внимание единоборствам, прессингу на чужой половине поля и контратакам, особенно сборная Сербии.

