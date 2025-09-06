ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Краснодар» легко переиграет ФК 10

    Краснодар — ФК 10. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Краснодар Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ФК 10
    «Краснодар»
    6 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и ФК 10. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ФК 10, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: Кубанцы намерены снова добыть чемпионский титул. Кадровый ресурс для этого видится достаточным.

    При этом «Краснодар» на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы РПЛ. В 7 турах команда набрала 16 очков.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Кубанцы подписали мировую с ЦСКА (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Сочи» (4:2). Да и поединок с махачкалинским «Крыльями Советов» завершился яркой викторией (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Краснодар» забил 20 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Кубанцы прибавляют с каждым поединком. Команда Мурада Мусаева даже без сборников должна обыгрывать полпреда Медиалиги.

    Причем «Краснодар» год назад переиграл медийщиков. Тогда «быки» уверенно расправились с соперником (4:2).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Кубанцы явно намерены поставить на место столь скромного оппонента.

    ФК 10

    Турнирное положение: ФК 10 уже не первый год на слуху. Команда выступает в Медиалиге.

    Причем ФК 10 в последнем сезоне Медиалиги заняла 3 место. В решающей встрече она в серии пенальти одолела «Синдекат».

  • Купи-продай. Стоит ли «Зениту» отпускать Жерсона в Саудовскую Аравию?
  • Петербуржцы хотят получить не менее 50 млн евро
  • 03/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ничья с «Синдекатом» (1:1) в основное время привела к успешной серии пенальти.

    До того команда подписала боевую мировую с крепким «Амкалом» (2:2). Да и вообще, ФК 10 палец в рот не клади!

    При этом ФК 10 неизменно пропускал в 2 своих последних матчах. Оборона медийщиков часто допускает простейшие ошибки.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ФК 10 имеет довольно приличный подбор игроков. Команда мотивирована дать бой чемпиону России.

    При этом ФК 10 год назад неплохо смотрелся в матче с «быками». Да и в плане реализации у команды относительный порядок.

    Команда явно постарается дать бой действующему чемпиону страны. Медийщики постараются воспользоваться отсутствием сборников.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» год назад одолел ФК 10 (4:2)

    • ФК 10 занял итоговое 3 место в Медиалиге

    • «Краснодар» не проигрывает 7 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.83, а победа оппонента — в скромные 7.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.33.

    Прогноз: «Краснодар» выглядит в разы предпочтительнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены поставить на место медийщиков, и даже без сборников обязаны легко обыгрывать оппонента.

    Ставка: Фора «Краснодара» -1.5 за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.48

    Краснодар — ФК 10: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 06.09.202519:00. «Краснодар» легко переиграет ФК 10
