Краснодар — ФК 10. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 сентября 2025 года

«Краснодар»
Турнирное положение: Кубанцы намерены снова добыть чемпионский титул. Кадровый ресурс для этого видится достаточным.
При этом «Краснодар» на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы РПЛ. В 7 турах команда набрала 16 очков.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Кубанцы подписали мировую с ЦСКА (1:1).
До того команда нанесла поражение «Сочи» (4:2). Да и поединок с махачкалинским «Крыльями Советов» завершился яркой викторией (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Краснодар» забил 20 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кубанцы прибавляют с каждым поединком. Команда Мурада Мусаева даже без сборников должна обыгрывать полпреда Медиалиги.
Причем «Краснодар» год назад переиграл медийщиков. Тогда «быки» уверенно расправились с соперником (4:2).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Кубанцы явно намерены поставить на место столь скромного оппонента.
ФК 10
Турнирное положение: ФК 10 уже не первый год на слуху. Команда выступает в Медиалиге.
Причем ФК 10 в последнем сезоне Медиалиги заняла 3 место. В решающей встрече она в серии пенальти одолела «Синдекат».
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ничья с «Синдекатом» (1:1) в основное время привела к успешной серии пенальти.
До того команда подписала боевую мировую с крепким «Амкалом» (2:2). Да и вообще, ФК 10 палец в рот не клади!
При этом ФК 10 неизменно пропускал в 2 своих последних матчах. Оборона медийщиков часто допускает простейшие ошибки.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ФК 10 имеет довольно приличный подбор игроков. Команда мотивирована дать бой чемпиону России.
При этом ФК 10 год назад неплохо смотрелся в матче с «быками». Да и в плане реализации у команды относительный порядок.
Команда явно постарается дать бой действующему чемпиону страны. Медийщики постараются воспользоваться отсутствием сборников.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Краснодар» год назад одолел ФК 10 (4:2)
- ФК 10 занял итоговое 3 место в Медиалиге
- «Краснодар» не проигрывает 7 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.83, а победа оппонента — в скромные 7.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.33.
Прогноз: «Краснодар» выглядит в разы предпочтительнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены поставить на место медийщиков, и даже без сборников обязаны легко обыгрывать оппонента.
Ставка: Фора «Краснодара» -1.5 за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.48