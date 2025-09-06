Краснодар — ФК 10. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 сентября 2025 года

6 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и ФК 10. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ФК 10, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: Кубанцы намерены снова добыть чемпионский титул. Кадровый ресурс для этого видится достаточным.

При этом «Краснодар» на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы РПЛ. В 7 турах команда набрала 16 очков.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Кубанцы подписали мировую с ЦСКА (1:1).

До того команда нанесла поражение «Сочи» (4:2). Да и поединок с махачкалинским «Крыльями Советов» завершился яркой викторией (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Краснодар» забил 20 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Кубанцы прибавляют с каждым поединком. Команда Мурада Мусаева даже без сборников должна обыгрывать полпреда Медиалиги.

Причем «Краснодар» год назад переиграл медийщиков. Тогда «быки» уверенно расправились с соперником (4:2).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Кубанцы явно намерены поставить на место столь скромного оппонента.

ФК 10

Турнирное положение: ФК 10 уже не первый год на слуху. Команда выступает в Медиалиге.

Причем ФК 10 в последнем сезоне Медиалиги заняла 3 место. В решающей встрече она в серии пенальти одолела «Синдекат».

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ничья с «Синдекатом» (1:1) в основное время привела к успешной серии пенальти.

До того команда подписала боевую мировую с крепким «Амкалом» (2:2). Да и вообще, ФК 10 палец в рот не клади!

При этом ФК 10 неизменно пропускал в 2 своих последних матчах. Оборона медийщиков часто допускает простейшие ошибки.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ФК 10 имеет довольно приличный подбор игроков. Команда мотивирована дать бой чемпиону России.

При этом ФК 10 год назад неплохо смотрелся в матче с «быками». Да и в плане реализации у команды относительный порядок.

Команда явно постарается дать бой действующему чемпиону страны. Медийщики постараются воспользоваться отсутствием сборников.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Краснодар» год назад одолел ФК 10 (4:2)

ФК 10 занял итоговое 3 место в Медиалиге

«Краснодар» не проигрывает 7 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.83, а победа оппонента — в скромные 7.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.33.

Прогноз: «Краснодар» выглядит в разы предпочтительнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены поставить на место медийщиков, и даже без сборников обязаны легко обыгрывать оппонента.

Ставка: Фора «Краснодара» -1.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.48