ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ Дэниел ЛевиКонец эпохи Леви: спорное наследие и рискованный поворот для «Тоттенхэма»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
    Все новости спорта

    Кто впервые выиграет в лиге?

    Эшторил — Санта-Клара: прогноз на матч чемпионата Португалии и ставка за 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Санта-Клара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафик Гитан
    6 сентября в третьем туре чемпионата Португалии сыграют «Эшторил» и «Санта-Клара». Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эшторил» — «Санта-Клара», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 06 Сентября 2025 года

    Эшторил

  • Португалия. Примейра
    •  Эшторил 22:30 Санта-Клара

    Санта-Клара

  • Понта-Делгада
    •

    «Эшторил»

    Турнирное положение: «Эшторил» после трех туров нового розыгрыша португальского первенства имеет два очка в активе и находится в нижней части таблицы.

    Команда занимает 14-ю позицию и лишь на один балл опережает соперника, а также зону понижения в классе (17-18-я строчки) и зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

    Эшторил — Санта-Клара: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального первенства клуб на чужом поле со счетом 2:2 сыграл вничью с «Тонделой».

    Перед этим во втором туре португальского чемпионата коллектив и вовсе остался без очков, когда снова-таки на выездной арене с результатом 2:3 потерпел поражение от «Витории Гимарайнш».

    Не сыграют: травмированы — Хандро, Цунги и Шека, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Эшторил» ни разу не выиграл при пяти поражениях и трех ничьих.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, особенно если учесть примерно тот же уровень соперника, а также фактор своего поля.

    Рафик Гитан — лучший бомбардир команды в португальской лиге с двумя голами.

    «Санта-Клара»

    Турнирное положение: «Санта-Клара» по итогам трех туров нового розыгрыша португальского первенства имеет один балл в активе и находится в нижней части таблицы.

    Команда занимает 15-ю позицию и лишь на один балл отстает от соперника, а также только по дополнительным показателям опережает зону понижения в классе (17-18-е места) и зону плей-офф за право остаться в элите.

  • Билет на мундиаль. Кто из южноамериканцев сменил клуб ради ЧМ‑2026?
  • Все больше футболистов выбирают новые команды в погоне за местом в сборной
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках третьего тура национального первенства клуб набрал один балл, сыграв дома вничью с «Эштрелой» (0:0).

    Перед этим в поединке, который был ответным в раунде плей-офф Лиги конференций, коллектив в чужих стенах со счетом 0:0 разошелся мировой с «Шемрок Роверс» и по сумме двух матчей вылетел из еврокубка.

    Не сыграют: травмирован — Пашеку, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Санта-Клара» ни разу не выиграла при трех поражениях и трех ничьих.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника.

    Команда пока что не забивала в новом сезоне португальской лиги.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Эшторила» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Эшторила» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Санта-Клара» сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворитов перед предстоящей игрой. Победа как «Эшторила», так и «Санта-Клары» оценивается в 2.75. Ничья — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    Такой же сценарий был реализован и в пяти из восьми последних выездных матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Эшторила».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Козырева — Удварди
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Румыния — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Дардери — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оливьери — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дэй — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания— Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эшторил — Санта-Клара: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 06.09.202522:30. Кто впервые выиграет в лиге?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры