Эшторил — Санта-Клара: прогноз на матч чемпионата Португалии и ставка за 2.05

6 сентября в третьем туре чемпионата Португалии сыграют «Эшторил» и «Санта-Клара». Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эшторил» — «Санта-Клара», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эшторил»

Турнирное положение: «Эшторил» после трех туров нового розыгрыша португальского первенства имеет два очка в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию и лишь на один балл опережает соперника, а также зону понижения в классе (17-18-я строчки) и зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального первенства клуб на чужом поле со счетом 2:2 сыграл вничью с «Тонделой».

Перед этим во втором туре португальского чемпионата коллектив и вовсе остался без очков, когда снова-таки на выездной арене с результатом 2:3 потерпел поражение от «Витории Гимарайнш».

Не сыграют: травмированы — Хандро, Цунги и Шека, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Эшторил» ни разу не выиграл при пяти поражениях и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, особенно если учесть примерно тот же уровень соперника, а также фактор своего поля.

Рафик Гитан — лучший бомбардир команды в португальской лиге с двумя голами.

«Санта-Клара»

Турнирное положение: «Санта-Клара» по итогам трех туров нового розыгрыша португальского первенства имеет один балл в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию и лишь на один балл отстает от соперника, а также только по дополнительным показателям опережает зону понижения в классе (17-18-е места) и зону плей-офф за право остаться в элите.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках третьего тура национального первенства клуб набрал один балл, сыграв дома вничью с «Эштрелой» (0:0).

Перед этим в поединке, который был ответным в раунде плей-офф Лиги конференций, коллектив в чужих стенах со счетом 0:0 разошелся мировой с «Шемрок Роверс» и по сумме двух матчей вылетел из еврокубка.

Не сыграют: травмирован — Пашеку, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Санта-Клара» ни разу не выиграла при трех поражениях и трех ничьих.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника.

Команда пока что не забивала в новом сезоне португальской лиги.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Эшторила» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Эшторила» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Санта-Клара» сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворитов перед предстоящей игрой. Победа как «Эшторила», так и «Санта-Клары» оценивается в 2.75. Ничья — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из восьми последних выездных матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Эшторила».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45