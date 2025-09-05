ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Уругвай станет еще одним участником ЧМ-2026?

    Уругвай — Перу. Ставка (к. 1.87) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Перу
    Прогноз и ставки на Уругвай — Перу
    5 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Уругвай и Перу. Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Перу, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 05 Сентября 2025 года

    Уругвай

  • Монтевидео
    •  Уругвай 02:30 Перу

    Перу

  • Лима
    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвай за два тура до конца квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию с 24-мя очками, поэтому в случае даже ничьей выйдет в финальную часть.

    Команда находится в зоне прохода на мундиаль (топ-6) с отрывом в шесть пунктов от шестой строчки, которая выводит в плей-офф за путёвку на мировой форум, а также — в семь очков от непроходного восьмого места.

    Уругвай — Перу: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации сборная на своем поле одержала победу над Венесуэлой (2:0).

    Перед этим в 15-м туре отборочного цикла на мундиаль команда уже осталась без баллов, когда в чужих стенах с результатом 0:2 потерпела поражение от Парагвая.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на квалификацию на турнир, Уругвай проиграл лишь дважды при двух победах и трех ничьих.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, и а также фактор своего поля.

    Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Перу

    Турнирное положение: Перу по итогам 16-ти туров квалификации занимает девятую позицию с 12-ю очками и уже практически лишился шансов попасть на чемпионат мира 2026 года.

    Команда на 10 баллов отстает от зоны прямого выхода на североамериканский мундиаль (топ-6), а также на шесть пунктов — от зоны плей-офф за право сыграть там же (седьмое место).

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура квалификации сборная на своем поле с результатом 0:0 разошлась мировой с Эквадором.

    Перед этим в 15-м туре квалификации на мундиаль коллектив также набрал только один балл, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с Колумбией (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отборочный цикл на мундиаль, Перу проиграл лишь однажды при двух ничьих и одной победе.

    Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, добиться чего, однако, будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Шесть голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в семи из 12-ти последних матчей Уругвай сыграл вничью

    • в трех последних матчах Перу забивали меньше 1,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Перу не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.33. Ничья — в 5.00, победа Перу — в 12.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.77.

    Прогноз: в трех последних матчах гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяева не проиграли, и было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было трех последних матчах Перу.

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.15

    Уругвай — Перу: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 05.09.2025
