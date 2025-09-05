ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя Хосеп Гвардиола и ЭдерсонОтказ от принципов: почему Гвардиола променял Эдерсона на Доннарумму Лионель МессиПлохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
  • 21:01
    • Грузия уступила Турции в квалификации ЧМ-2026
  • 22:45
    • Карпин прокомментировал ничейный результат сборной России в матче с Иорданией
    Все новости спорта

    Обеспечит ли Колумбия выход на ЧМ-2026?

    Колумбия — Боливия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Боливии
    Прогноз и ставки на Колумбия — Боливия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Диас
    5 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Колумбия и Боливия. Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Боливия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 05 Сентября 2025 года

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 02:30 Боливия

    Боливия

  • Сукре
    •

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия по итогам 16-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает шестую позицию с 22-мя очками, поэтому в случае победы выйдет в финальную часть турнира.

    Команда как раз замыкает зону прохода на мундиаль (топ-6) с отрывом в четыре пункта от шестой строчки, которая выводит в плей-офф за путёвку на мировой форум, а также — в пять очков от непроходного восьмого места.

    Колумбия — Боливия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле сумела отобрать очки у Аргентины — 1:1.

    Перед этим в 15-м туре отборочного цикла на мундиаль команда также набрала один балл, когда в домашних стенах с результатом 0:0 сыграла вничью с Перу.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на квалификацию на турнир, Колумбия не выиграла при трех поражениях и трех ничьих.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля,

    Луис Диас — лучший бомбардир команды и южноамериканского отбора на ЧМ-2026 с семью голами.

    Боливия

    Турнирное положение: Боливия по итогам 16-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает восьмую позицию с 17-ю очками.

    Команда на пять баллов отстает от шестого, проходного на мундиаль места, а также на один пункт от седьмой строчки, которая выводит в плей-офф за путёвку на мундиаль.

  • ЧМ-2026 под угрозой: Мейну, Эллиот и еще три англичанина, которые останутся дома, если не сменят клуб
  • Кандидатов в сборную Англии хватает, но у этих пятерых есть одна общая проблема
  • 28/08/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура квалификации сборная на своем поле сумела одержать победу над Чили (2:0).

    Перед этим в 15-м туре квалификации на мундиаль коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от Венесуэлы.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на отборочный цикл на мундиаль, Боливия выиграла лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Мигель Терсерос — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Колумбии забивали обе команды

    • в шести последних матчах Колумбия не выиграла

    • в трех последних матчах Боливии забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.16. Ничья — в 8.00, победа Боливии — в 20.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.48 и 2.65.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше трех голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

    При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 3,0 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Боливии.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Парагвай — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уругвай — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аргентина — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Осака — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бразилия — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Семенистая — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вальтерт — Олейникова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Туркменистан — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Румыния — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Колумбия — Боливия: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 05.09.202502:30. Обеспечит ли Колумбия выход на ЧМ-2026?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры