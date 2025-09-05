Колумбия — Боливия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 5 сентября 2025 года

5 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Колумбия и Боливия. Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Боливия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия по итогам 16-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает шестую позицию с 22-мя очками, поэтому в случае победы выйдет в финальную часть турнира.

Команда как раз замыкает зону прохода на мундиаль (топ-6) с отрывом в четыре пункта от шестой строчки, которая выводит в плей-офф за путёвку на мировой форум, а также — в пять очков от непроходного восьмого места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле сумела отобрать очки у Аргентины — 1:1.

Перед этим в 15-м туре отборочного цикла на мундиаль команда также набрала один балл, когда в домашних стенах с результатом 0:0 сыграла вничью с Перу.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на квалификацию на турнир, Колумбия не выиграла при трех поражениях и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля,

Луис Диас — лучший бомбардир команды и южноамериканского отбора на ЧМ-2026 с семью голами.

Боливия

Турнирное положение: Боливия по итогам 16-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает восьмую позицию с 17-ю очками.

Команда на пять баллов отстает от шестого, проходного на мундиаль места, а также на один пункт от седьмой строчки, которая выводит в плей-офф за путёвку на мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура квалификации сборная на своем поле сумела одержать победу над Чили (2:0).

Перед этим в 15-м туре квалификации на мундиаль коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от Венесуэлы.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на отборочный цикл на мундиаль, Боливия выиграла лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мигель Терсерос — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Колумбии забивали обе команды

в шести последних матчах Колумбия не выиграла

в трех последних матчах Боливии забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.16. Ничья — в 8.00, победа Боливии — в 20.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.48 и 2.65.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше трех голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 3,0 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Боливии.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65