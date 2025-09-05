Аргентина — Венесуэла. Ставка (к. 1.75) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 5 сентября 2025 года

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату ВитиньяВ тени английских миллиардов: где топ-лиги Европы находят своих звезд Роберт МореноМорено в «Сочи»: сгорел на работе. Сможет ли Осинькин оставить южан в РПЛ?
  • 20:50
    • Хейлунн продолжит карьеру в «Наполи» на правах аренды
  • 19:26
    • Гонсалес перешел из «Ювентуса» в «Атлетико» М
  • 19:34
    • «Вильярреал» объявил о подписании контракта с Микаутадзе
  • 19:01
    • Романо: Павар перейдет в «Марсель»
  • 18:36
    • Гюндоган близок к переходу в «Галатасарай»
  • 18:16
    • «Вулверхэмптон» купил лучшего бомбардира чемпионата Бельгии
  • 17:38
    • «Брайтон» отдал Буонанотте в «Челси» на правах аренды
    Лионель Скалони
    5 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Аргентина и Венесуэла. Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Венесуэла, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 05 Сентября 2025 года

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 02:30 Венесуэла

    Венесуэла

  • Каракас
    •

    Аргентина

    Турнирное положение: после 16 туров Аргентина досрочно выиграла отбор от Южной Америки на ЧМ-2026 с 35 очками.

    Последние матчи: в предыдущей отборочной игре Аргентина на своем поле не смогла переиграть Колумбию, сыграв с ней вничью со счетом 1:1. Аргентинцы открыли счет в середине первого тайма, а на 70-й минуте был удален Энцо Фернандес. Тем не менее, в меньшинстве Альмада смог сравнять счет в матче.

    Ранее была победа в гостях над Чили (1:0) и разгром на своем поле Бразилии (4:1).

    • Не сыграют: травмированы — серьезных потерь нет.

    Состояние команды: Аргентина под руководством Лионеля Скалони подтверждает звание сильнейшей команды мира, выиграв за несколько туров до конца сложнейшую южноамериканскую группу. В составе сборной целая россыпь звездных футболистов на любой позиции, сейчас она точно без слабых мест.

    Венесуэла

    Турнирное положение: сейчас Венесуэла идет седьмой в отборе на ЧМ-2026 с 18 очками.

    Последние матчи: в 15-м туре Венесуэла проиграла в гостях Уругваю со счетом 0:2. На протяжении всего времени матча соперник владел инициативой на поле и взял абсолютно заслуженные три очка, забив по голу в каждом из таймов.

    До этого была обыграна дома Боливия (2:0) и Перу (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Хосе Мартинес (п).

    Состояние команды: за более чем два года работы с Венесуэлой аргентинский специалист Фернандо Батиста создал коллектив, с которым принято считаться на континенте пусть там и нет футболистов мирового уровня и почти никто, за исключением Арамбуру не играют в топовых европейских командах.

    • В первом круге команды сыграли вничью (1:1)

    • В прошлом отборе оба матча остались за Аргентиной (3:1, 3:0)

    • В 2019 в четвертьфинале Кубка Америки также выиграли аргентинцы (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Аргентины дают 1,23, а на Венесуэлу — 13,0, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,57.

    Прогноз: на первый план в этом матче выйдет мотивация, которая гораздо выше у Венесуэлы. Она ведет борьбу за выход в финальную часть ЧМ-2026, является очень неприятным соперником для любого фаворита и точно даст бой. Аргентина уже вышла на мундиаль, а Скалони получил отличную возможность в боевых условиях поэкспериментировать и подтянуть молодежь.

    Основная ставка: победа Венесуэлы с форой 2 за 1,75.

    Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что гости забьют.

    Дополнительная ставка: гол Венесуэлы за 2,05.

