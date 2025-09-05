Аргентина — Венесуэла. Ставка (к. 1.75) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 5 сентября 2025 года

Аргентина
Венесуэла
Аргентина
Турнирное положение: после 16 туров Аргентина досрочно выиграла отбор от Южной Америки на ЧМ-2026 с 35 очками.
Последние матчи: в предыдущей отборочной игре Аргентина на своем поле не смогла переиграть Колумбию, сыграв с ней вничью со счетом 1:1. Аргентинцы открыли счет в середине первого тайма, а на 70-й минуте был удален Энцо Фернандес. Тем не менее, в меньшинстве Альмада смог сравнять счет в матче.
Аргентина — Венесуэла: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа в гостях над Чили (1:0) и разгром на своем поле Бразилии (4:1).
Не сыграют: травмированы — серьезных потерь нет.
Состояние команды: Аргентина под руководством Лионеля Скалони подтверждает звание сильнейшей команды мира, выиграв за несколько туров до конца сложнейшую южноамериканскую группу. В составе сборной целая россыпь звездных футболистов на любой позиции, сейчас она точно без слабых мест.
Венесуэла
Турнирное положение: сейчас Венесуэла идет седьмой в отборе на ЧМ-2026 с 18 очками.
Последние матчи: в 15-м туре Венесуэла проиграла в гостях Уругваю со счетом 0:2. На протяжении всего времени матча соперник владел инициативой на поле и взял абсолютно заслуженные три очка, забив по голу в каждом из таймов.
До этого была обыграна дома Боливия (2:0) и Перу (1:0).
Не сыграют: травмированы — Хосе Мартинес (п).
Состояние команды: за более чем два года работы с Венесуэлой аргентинский специалист Фернандо Батиста создал коллектив, с которым принято считаться на континенте пусть там и нет футболистов мирового уровня и почти никто, за исключением Арамбуру не играют в топовых европейских командах.
Статистика для ставок
- В первом круге команды сыграли вничью (1:1)
- В прошлом отборе оба матча остались за Аргентиной (3:1, 3:0)
- В 2019 в четвертьфинале Кубка Америки также выиграли аргентинцы (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Аргентины дают 1,23, а на Венесуэлу — 13,0, ничью букмекеры оценивают в 6,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,57.
Прогноз: на первый план в этом матче выйдет мотивация, которая гораздо выше у Венесуэлы. Она ведет борьбу за выход в финальную часть ЧМ-2026, является очень неприятным соперником для любого фаворита и точно даст бой. Аргентина уже вышла на мундиаль, а Скалони получил отличную возможность в боевых условиях поэкспериментировать и подтянуть молодежь.
Основная ставка: победа Венесуэлы с форой 2 за 1,75.
Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что гости забьют.
Дополнительная ставка: гол Венесуэлы за 2,05.