    Вратарь «Уфы» Александр Беленов«Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше Марк ГехиИстория несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля»
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 08:21
    • Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал US Open 2025 в парном разряде
    Забить получится у всех

    Тунис — Либерия. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Туниса
    Прогноз и ставки на Тунис — Либерия
    Сборная Туниса
    4 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Тунис и Либерия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тунис — Либерия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 04 Сентября 2025 года

    Тунис

  • Тунис
    •  Тунис 22:00 Либерия

    Либерия

  • Монровия
    Тунис

    Турнирное положение: Тунисцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом Тунис набрал 16 зачетных баллов. Причем команда не пропустила в собственные ворота ни одного мяча.

    Тунис — Либерия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.245.2011.00Бонус$1500
    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Тунисцы уступили Марокко (0:2).

    При этом чуть ранее Тунис уверенно переиграл Буркина-Фасо (2:0). Да и поединок с Малави завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Тунис добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Тунисцы на данном этапе выглядят выгодно. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    При всем при этом Тунис традиционно удачно противостоит Либерии. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тунисцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

    Либерия

    Турнирное положение: Либерийцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте в своем секстете.

    Причем Либерия в среднем забивает фактически гол за матч. А вот отставание от второй позиции составляет 2 зачетных балла.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Либерийцы переиграли Сан-Томе и Принсипи (2:0).

    До того команда минимально уступила Тунису. А еще чуть раньше она была бита мощными сенегальцами (0:3).

    Вообще же, Либерия в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Либерийцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация подняться на вторую позицию огромная.

    При этом Либерия вполне способна пободаться с тунисцами. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила сопернику.

    Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Либерийцы не боятся никого, да и в атаке способны прибавить.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Либерийцы постараются зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Либерия в среднем пропускает реже гола за матч

    • Тунисцы еще не пропускали в текущей отборочной кампании

    • Тунис в двух последних очных поединках переиграл Либерию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 12.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.29.

    Прогноз: Тунисцы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, но и либерийцам палец в рот не клади.

    Ставка: Обе забьют за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.37

