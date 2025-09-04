Тунис — Либерия. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

Тунис
Либерия
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Тунис набрал 16 зачетных баллов. Причем команда не пропустила в собственные ворота ни одного мяча.
Тунис — Либерия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Тунисцы уступили Марокко (0:2).
При этом чуть ранее Тунис уверенно переиграл Буркина-Фасо (2:0). Да и поединок с Малави завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Тунис добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Тунисцы на данном этапе выглядят выгодно. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
При всем при этом Тунис традиционно удачно противостоит Либерии. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тунисцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей.
Либерия
Турнирное положение: Либерийцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте в своем секстете.
Причем Либерия в среднем забивает фактически гол за матч. А вот отставание от второй позиции составляет 2 зачетных балла.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Либерийцы переиграли Сан-Томе и Принсипи (2:0).
До того команда минимально уступила Тунису. А еще чуть раньше она была бита мощными сенегальцами (0:3).
Вообще же, Либерия в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Либерийцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация подняться на вторую позицию огромная.
При этом Либерия вполне способна пободаться с тунисцами. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила сопернику.
Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Либерийцы не боятся никого, да и в атаке способны прибавить.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Либерийцы постараются зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- Либерия в среднем пропускает реже гола за матч
- Тунисцы еще не пропускали в текущей отборочной кампании
- Тунис в двух последних очных поединках переиграл Либерию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 12.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.29.
Прогноз: Тунисцы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, но и либерийцам палец в рот не клади.
Ставка: Обе забьют за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.37