Тунис — Либерия. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

4 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Тунис и Либерия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тунис — Либерия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Тунис набрал 16 зачетных баллов. Причем команда не пропустила в собственные ворота ни одного мяча.

Тунис — Либерия: коэффициенты букмекеров 1X2

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Тунисцы уступили Марокко (0:2).

При этом чуть ранее Тунис уверенно переиграл Буркина-Фасо (2:0). Да и поединок с Малави завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Тунис добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тунисцы на данном этапе выглядят выгодно. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При всем при этом Тунис традиционно удачно противостоит Либерии. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тунисцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

Либерия

Турнирное положение: Либерийцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте в своем секстете.

Причем Либерия в среднем забивает фактически гол за матч. А вот отставание от второй позиции составляет 2 зачетных балла.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Либерийцы переиграли Сан-Томе и Принсипи (2:0).

До того команда минимально уступила Тунису. А еще чуть раньше она была бита мощными сенегальцами (0:3).

Вообще же, Либерия в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Либерийцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация подняться на вторую позицию огромная.

При этом Либерия вполне способна пободаться с тунисцами. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила сопернику.

Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Либерийцы не боятся никого, да и в атаке способны прибавить.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Либерийцы постараются зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Либерия в среднем пропускает реже гола за матч

Тунисцы еще не пропускали в текущей отборочной кампании

Тунис в двух последних очных поединках переиграл Либерию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.29.

Прогноз: Тунисцы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, но и либерийцам палец в рот не клади.

Ставка: Обе забьют за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.37