Чад — Гана. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

4 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Чад и Гана. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чад — Гана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чад

Турнирное положение: Чадцы неудачно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом Чад еще не набрал ни одного очка. Причем команда не пропустила в собственные ворота 15 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Чадцы уступили Кении (1:2).

При этом чуть ранее Чад подписал мировую с тем же соперником (0:0). А вот поединок с Коморскими островами завершился неудачей (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Чад добыл лишь одну ничью. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Чадцы на данном этапе выглядят бледно. Да и забила команда всего 1 мяч в 6 турах отбора.

При всем при этом Чад неудачно противостоит Гане. Единственный очный поединок завершился зычной коллизией (0:5).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Чадцы постараются добыть первые очки в отборочном цикле.

Гана

Турнирное положение: Ганцы бьются за прямой выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 1 месте в своем секстете.

Причем Гана в среднем забивает чаще двух мячей за матч. А вот гандикап от второй позиции составляет 3 зачетных балла.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ганцы переиграли Тринидад и Тобаго (4:0).

До того команда была бита нигерийцами (1:2). А еще чуть раньше она уверенно расправилась с Мадагаскаром (3:0).

Вообще же, Гана в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 14 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ганцы имеют весьма качественный подбор игроков. А вот мотивация сохранить лидерство в группе огромная.

При этом продуктивен опытнейший Джордан Айю. В его активе уже 5 результативных выстрелов в текущем отборочном цикле.

Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Гана выглядит сильнее чадцев, да и в атаке способны прибавить.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ганцы не намерены терять очки на ровном месте.

Статистика для ставок

Гана в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Чадцы в текущей отборочной кампании забили всего 1 мяч

Чад не побеждает уже почти полтора года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.74 и 1.41.

Прогноз: Ганцы способны прибавить в плане реализации, и явно сразу понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, имеющего значительные сложности в плане надежности тылов.

Ставка: Победа Ганы в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.74