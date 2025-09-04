Чад — Гана. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

Чад
Турнирное положение: Чадцы неудачно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом Чад еще не набрал ни одного очка. Причем команда не пропустила в собственные ворота 15 мячей.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Чадцы уступили Кении (1:2).
При этом чуть ранее Чад подписал мировую с тем же соперником (0:0). А вот поединок с Коморскими островами завершился неудачей (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Чад добыл лишь одну ничью. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Чадцы на данном этапе выглядят бледно. Да и забила команда всего 1 мяч в 6 турах отбора.
При всем при этом Чад неудачно противостоит Гане. Единственный очный поединок завершился зычной коллизией (0:5).
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Чадцы постараются добыть первые очки в отборочном цикле.
Гана
Турнирное положение: Ганцы бьются за прямой выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 1 месте в своем секстете.
Причем Гана в среднем забивает чаще двух мячей за матч. А вот гандикап от второй позиции составляет 3 зачетных балла.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ганцы переиграли Тринидад и Тобаго (4:0).
До того команда была бита нигерийцами (1:2). А еще чуть раньше она уверенно расправилась с Мадагаскаром (3:0).
Вообще же, Гана в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 14 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ганцы имеют весьма качественный подбор игроков. А вот мотивация сохранить лидерство в группе огромная.
При этом продуктивен опытнейший Джордан Айю. В его активе уже 5 результативных выстрелов в текущем отборочном цикле.
Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Гана выглядит сильнее чадцев, да и в атаке способны прибавить.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ганцы не намерены терять очки на ровном месте.
Статистика для ставок
- Гана в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- Чадцы в текущей отборочной кампании забили всего 1 мяч
- Чад не побеждает уже почти полтора года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.74 и 1.41.
Прогноз: Ганцы способны прибавить в плане реализации, и явно сразу понесутся к воротам соперника.
Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, имеющего значительные сложности в плане надежности тылов.
Ставка: Победа Ганы в 1 тайме за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.74