ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше Луис ДиасТрансферные авантюры: Исак, Субименди, Луис Диас и еще 10 сомнительных сделок РодриБез щита и сердца: надежды Испании на ЧМ зависят от Родри
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 08:21
    • Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал US Open 2025 в парном разряде
  • 07:12
    • Джокович вышел в полуфинал US Open
  • 08:35
    • Месси может пропустить матч с Аргентиной
  • 07:22
    • Дуарте перешел из «Спартака» в «Сантос»
  • 00:37
    • Соболенко прошла в полуфинал US Open, Вондроушова снялась с турнира
  • 23:53
    • Источник: Хейлунн расстроен из-за ухода из «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Ганцы начнут без прелюдий

    Чад — Гана. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Ганы
    Прогноз и ставки на Чад — Гана
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Айю
    4 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Чад и Гана. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чад — Гана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Чад

    Турнирное положение: Чадцы неудачно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом Чад еще не набрал ни одного очка. Причем команда не пропустила в собственные ворота 15 мячей.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Чадцы уступили Кении (1:2).

    При этом чуть ранее Чад подписал мировую с тем же соперником (0:0). А вот поединок с Коморскими островами завершился неудачей (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Чад добыл лишь одну ничью. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Чадцы на данном этапе выглядят бледно. Да и забила команда всего 1 мяч в 6 турах отбора.

    При всем при этом Чад неудачно противостоит Гане. Единственный очный поединок завершился зычной коллизией (0:5).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Чадцы постараются добыть первые очки в отборочном цикле.

    Гана

    Турнирное положение: Ганцы бьются за прямой выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 1 месте в своем секстете.

    Причем Гана в среднем забивает чаще двух мячей за матч. А вот гандикап от второй позиции составляет 3 зачетных балла.

  • Валерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • Прославленный тренер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о седьмом туре РПЛ
  • 01/09/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ганцы переиграли Тринидад и Тобаго (4:0).

    До того команда была бита нигерийцами (1:2). А еще чуть раньше она уверенно расправилась с Мадагаскаром (3:0).

    Вообще же, Гана в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 14 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ганцы имеют весьма качественный подбор игроков. А вот мотивация сохранить лидерство в группе огромная.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом продуктивен опытнейший Джордан Айю. В его активе уже 5 результативных выстрелов в текущем отборочном цикле.

    Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Гана выглядит сильнее чадцев, да и в атаке способны прибавить.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ганцы не намерены терять очки на ровном месте.

    Статистика для ставок

    • Гана в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • Чадцы в текущей отборочной кампании забили всего 1 мяч

    • Чад не побеждает уже почти полтора года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.74 и 1.41.

    Прогноз: Ганцы способны прибавить в плане реализации, и явно сразу понесутся к воротам соперника.

    Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, имеющего значительные сложности в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа Ганы в 1 тайме за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.74

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Сёнан — Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Йокогама Маринос — Касива
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокогама — Виссел Кобе
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Урава — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сейшельские острова — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чад — Гана: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 04.09.202516:00. Ганцы начнут без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры