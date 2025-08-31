Лацио — Верона. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Серия A, 31 августа 2025 года

Лацио
Верона
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» закончил прошлый сезон на 7-м месте в таблице. В результате римский клуб не попал в еврокубки.
В 1-м туре чемпионата Италии-2025/26 «Лацио» разочаровал болельщиков в игре с «Комо». Команда уступила в гостях со счетом 0:2.
Лацио — Верона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Летом «Лацио» провел ряд товарищеских матчей. В большинстве встреч команда добивалась положительного результата.
Поражение было зафиксировано только одно — 30 июля в поединке с «Фенербахче» (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лацио» уступил в матче первого тура. Теперь команда постарается реабилитироваться в домашней встрече.
Римляне наверняка будут много атаковать и играть первым номером. Стоит согласиться с букмекерами, которые уверены в том, что «Лацио» завоюет три очка.
«Верона»
Турнирное положение: «Верона» в минувшем сезоне смогла сохранить прописку в Серии А. Команда финишировала на 14-м месте. Было набрано 37 очков в 38 матчах.
Последние матчи: В новом сезоне «Верона» уже провела два официальных матча. 18 августа команда в упорной борьбе прошла «Аудаче Чериньолу» в 1/32 финала Кубка Италии. Основное время завершилось со счетом 1:1, и «Верона» добилась победы в серии пенальти.
В первом туре Серии А-2025/26 «Верона» разошлась миром с «Удинезе». Встреча состоялась 25 августа. У «Вероны» забитым голом отметился Суат Сердар.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В отличие от «Лацио», перспективы «Вероны» выглядят менее оптимистично. Паоло Дзанетти сохранил пост главного тренера, но состав серьёзно ослаб: летом клуб покинули Коппола, Гиларди, Дуду, Тенгстедт и Чачуа.
История личных встреч последних сезонов в пользу «Лацио». В прошлом чемпионате римляне обыграли «Верону» дважды — 2:1 дома и 3:0 на выезде.
Высока вероятность, что гости будут действовать вторым номером. «Верона» наверняка постарается сосредоточиться на удачных контратаках.
Статистика для ставок
- «Лацио» стартовал в Серии А с поражения в матче с «Комо»
- «Верона» в первом туре сыграла вничью с «Удинезе»
- В прошлом сезоне «Лацио» дважды обыграл «Верону» — 2:1 дома и 3:0 на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.88.
Прогноз: «Лацио» выглядит солиднее соперника. Хозяева точно будут много атаковать. Римляне должны уверенно победить.
Ставка: Победа «Лацио» с форой (-1) за 1.83.
Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче команды смогут обменяться голами.
Ставка: Обе забьют за 2.11