Лацио — Верона. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Серия A, 31 августа 2025 года

31 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Верона». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» закончил прошлый сезон на 7-м месте в таблице. В результате римский клуб не попал в еврокубки.

В 1-м туре чемпионата Италии-2025/26 «Лацио» разочаровал болельщиков в игре с «Комо». Команда уступила в гостях со счетом 0:2.

Последние матчи: Летом «Лацио» провел ряд товарищеских матчей. В большинстве встреч команда добивалась положительного результата.

Поражение было зафиксировано только одно — 30 июля в поединке с «Фенербахче» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лацио» уступил в матче первого тура. Теперь команда постарается реабилитироваться в домашней встрече.

Римляне наверняка будут много атаковать и играть первым номером. Стоит согласиться с букмекерами, которые уверены в том, что «Лацио» завоюет три очка.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» в минувшем сезоне смогла сохранить прописку в Серии А. Команда финишировала на 14-м месте. Было набрано 37 очков в 38 матчах.

Последние матчи: В новом сезоне «Верона» уже провела два официальных матча. 18 августа команда в упорной борьбе прошла «Аудаче Чериньолу» в 1/32 финала Кубка Италии. Основное время завершилось со счетом 1:1, и «Верона» добилась победы в серии пенальти.

В первом туре Серии А-2025/26 «Верона» разошлась миром с «Удинезе». Встреча состоялась 25 августа. У «Вероны» забитым голом отметился Суат Сердар.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В отличие от «Лацио», перспективы «Вероны» выглядят менее оптимистично. Паоло Дзанетти сохранил пост главного тренера, но состав серьёзно ослаб: летом клуб покинули Коппола, Гиларди, Дуду, Тенгстедт и Чачуа.

История личных встреч последних сезонов в пользу «Лацио». В прошлом чемпионате римляне обыграли «Верону» дважды — 2:1 дома и 3:0 на выезде.

Высока вероятность, что гости будут действовать вторым номером. «Верона» наверняка постарается сосредоточиться на удачных контратаках.

Статистика для ставок

«Лацио» стартовал в Серии А с поражения в матче с «Комо»

«Верона» в первом туре сыграла вничью с «Удинезе»

В прошлом сезоне «Лацио» дважды обыграл «Верону» — 2:1 дома и 3:0 на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.88.

Прогноз: «Лацио» выглядит солиднее соперника. Хозяева точно будут много атаковать. Римляне должны уверенно победить.

Ставка: Победа «Лацио» с форой (-1) за 1.83.

Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче команды смогут обменяться голами.

Ставка: Обе забьют за 2.11