    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой
  • 19:17
    • Зырянов — новый председатель правления «Зенита»
  • 18:11
    • Голы Дугласа Сантоса и Кассьерры принесли три очка «Зениту» в 7-м туре РПЛ
  • 16:35
    • «Челси» уверенно обыграл «Фулхэм» в АПЛ
  • 14:47
    • «Милан» объявил о переходе Нкунку
  • 19:03
    • «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» вырвали победы в 3-м туре АПЛ
  • 18:57
    • «Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту», «Эвертон» был сильнее «Вулверхэмптона»
  • 18:32
    • «Штутгарт» выиграл, а «Байер» в большинстве упустил победу
    Все новости спорта

    Команды обменяются голами?

    Лацио — Верона. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Серия A, 31 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Верону Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Верона»
    Маурицио Сарри
    31 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Верона». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Серия А 31 Августа 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 21:45 Верона

    Верона

  • Верона
    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» закончил прошлый сезон на 7-м месте в таблице. В результате римский клуб не попал в еврокубки.

    В 1-м туре чемпионата Италии-2025/26 «Лацио» разочаровал болельщиков в игре с «Комо». Команда уступила в гостях со счетом 0:2.

    Лацио — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом «Лацио» провел ряд товарищеских матчей. В большинстве встреч команда добивалась положительного результата.

    Поражение было зафиксировано только одно — 30 июля в поединке с «Фенербахче» (0:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Лацио» уступил в матче первого тура. Теперь команда постарается реабилитироваться в домашней встрече.

    Римляне наверняка будут много атаковать и играть первым номером. Стоит согласиться с букмекерами, которые уверены в том, что «Лацио» завоюет три очка.

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» в минувшем сезоне смогла сохранить прописку в Серии А. Команда финишировала на 14-м месте. Было набрано 37 очков в 38 матчах.

    • Последние матчи: В новом сезоне «Верона» уже провела два официальных матча. 18 августа команда в упорной борьбе прошла «Аудаче Чериньолу» в 1/32 финала Кубка Италии. Основное время завершилось со счетом 1:1, и «Верона» добилась победы в серии пенальти.

    В первом туре Серии А-2025/26 «Верона» разошлась миром с «Удинезе». Встреча состоялась 25 августа. У «Вероны» забитым голом отметился Суат Сердар.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В отличие от «Лацио», перспективы «Вероны» выглядят менее оптимистично. Паоло Дзанетти сохранил пост главного тренера, но состав серьёзно ослаб: летом клуб покинули Коппола, Гиларди, Дуду, Тенгстедт и Чачуа.

    История личных встреч последних сезонов в пользу «Лацио». В прошлом чемпионате римляне обыграли «Верону» дважды — 2:1 дома и 3:0 на выезде.

    Высока вероятность, что гости будут действовать вторым номером. «Верона» наверняка постарается сосредоточиться на удачных контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» стартовал в Серии А с поражения в матче с «Комо»

    • «Верона» в первом туре сыграла вничью с «Удинезе»

    • В прошлом сезоне «Лацио» дважды обыграл «Верону» — 2:1 дома и 3:0 на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.88.

    Прогноз: «Лацио» выглядит солиднее соперника. Хозяева точно будут много атаковать. Римляне должны уверенно победить.

    Ставка: Победа «Лацио» с форой (-1) за 1.83.

    Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче команды смогут обменяться голами.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

    Лацио — Верона: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 31.08.202521:45. Команды обменяются голами?
