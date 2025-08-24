Реал Сосьедад — Эспаньол. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Примеру 24 августа 2025 года

Реал Сосьедад
Эспаньол
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: пока у «Реал Сосьедад» одно очко в таблице Примеры.
Последние матчи: игра против «Валенсии» получилась очень тяжелой, соперник играл намного лучше и был намного ближе к победе. «Реал Сосьедад» пропустил в начале второго тайма, но почти сразу отыгрался после удара Кубо. А затем команда смогла сдержать натиск соперника и увезла очко с «Местальи».
Реал Сосьедад — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
Ранее были две ничьи с «Борнмутом» в товарищеских матчах (0:0, 1:1).
Не сыграют: травмированы — все основные футболисты в строю.
Состояние команды: летом «Реал Сосьедад» возглавил Серхио Франсиско, сменивший многолетнего наставника Иманола Альгуасиля. Этот 46-летний специалист ранее возглавлял вторую команду клуба и работал с ней довольно продуктивно, исправляя поставляя игроков в основу. Но Франсиско никогда ранее не работал на таком уровне, как Примера.
«Эспаньол»
Турнирное положение: команда успешно стартовала и сейчас имеет три очка в таблице Примеры.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: в первом туре «Эспаньол» неожиданно победил дома мадридский «Атлетико» (2:1). Проиграв первый тайм, каталонцы нашли в себе силы отыграться и смогли забить два мяча на исходе встречи. Сначала на 73-й минуте отличился Рубио, а затем через 11 минут забил Милья.
До этого была ничья в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (2:2) и победа над «Унионом» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Хави Эрнандес (п).
Состояние команды: прошлый сезон «Эспаньол» под началом перспективного тренера Маноло Гонсалеса провел неплохо и финишировал в середине таблицы, не обладая большими финансовыми возможностями и располагая скромным кадровым ресурсом. Летом команду покинул основной вратарь Хоан Гарсия, отправившийся в «Барселону», а пришли в основном свободные агенты и арендованные футболисты.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне обе встречи остались за «Реал Сосьедадом» (1:0, 2:1)
- В позапрошлом сезоне также выиграли баски (2:1, 3:2)
- Годом ранее команды обменялись домашними победами со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Реал Сосьедад» дают 1,83, а на «Эспаньол» — 5,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.
- 2.30Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.85Атлетико — Эльче: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.18Динамо — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: обе команды располагают сильнейшими составами и стараются играть в атакующей манере. «Эспаньол» и «Реал Сосьедад» в целом нормально выглядели в первом туре, а теперь у них была неделя набрать лучшие кондиции. Можно попробовать взять обмен голами.
Основная ставка: обе забьют за 2,10.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: тотал больше 3 за 3,40.