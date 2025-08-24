Реал Сосьедад — Эспаньол. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Примеру 24 августа 2025 года

24 августа в 2-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Эспаньол». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: пока у «Реал Сосьедад» одно очко в таблице Примеры.

Последние матчи: игра против «Валенсии» получилась очень тяжелой, соперник играл намного лучше и был намного ближе к победе. «Реал Сосьедад» пропустил в начале второго тайма, но почти сразу отыгрался после удара Кубо. А затем команда смогла сдержать натиск соперника и увезла очко с «Местальи».

Ранее были две ничьи с «Борнмутом» в товарищеских матчах (0:0, 1:1).

Не сыграют: травмированы — все основные футболисты в строю.

Состояние команды: летом «Реал Сосьедад» возглавил Серхио Франсиско, сменивший многолетнего наставника Иманола Альгуасиля. Этот 46-летний специалист ранее возглавлял вторую команду клуба и работал с ней довольно продуктивно, исправляя поставляя игроков в основу. Но Франсиско никогда ранее не работал на таком уровне, как Примера.

«Эспаньол»

Турнирное положение: команда успешно стартовала и сейчас имеет три очка в таблице Примеры.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в первом туре «Эспаньол» неожиданно победил дома мадридский «Атлетико» (2:1). Проиграв первый тайм, каталонцы нашли в себе силы отыграться и смогли забить два мяча на исходе встречи. Сначала на 73-й минуте отличился Рубио, а затем через 11 минут забил Милья.

До этого была ничья в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (2:2) и победа над «Унионом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Хави Эрнандес (п).

Состояние команды: прошлый сезон «Эспаньол» под началом перспективного тренера Маноло Гонсалеса провел неплохо и финишировал в середине таблицы, не обладая большими финансовыми возможностями и располагая скромным кадровым ресурсом. Летом команду покинул основной вратарь Хоан Гарсия, отправившийся в «Барселону», а пришли в основном свободные агенты и арендованные футболисты.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Реал Сосьедадом» (1:0, 2:1)

В позапрошлом сезоне также выиграли баски (2:1, 3:2)

Годом ранее команды обменялись домашними победами со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Реал Сосьедад» дают 1,83, а на «Эспаньол» — 5,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: обе команды располагают сильнейшими составами и стараются играть в атакующей манере. «Эспаньол» и «Реал Сосьедад» в целом нормально выглядели в первом туре, а теперь у них была неделя набрать лучшие кондиции. Можно попробовать взять обмен голами.

Основная ставка: обе забьют за 2,10.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: тотал больше 3 за 3,40.