Спарта — Рига. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Чешская «Спарта» дома сыграет против «Риги» из Латвии в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» — «Рига», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спарта»

Турнирная таблица: В Первой лиге чешского первенства «Спарта» занимает 1 место, набрав 13 очков. В 4 матчах пражский коллектив одержал 4 победы и сыграл 1 встречу вничью.

Последние матчи: «Спарта» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций, на этой стадии пражские футболисты одолели казахстанский коллектив (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Победная серия «Бейтара» составляет 7 матчей.

«Рига»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 67 очка , за плечами команды 21 победа, 4 ничьих и 1 поражение.

Последние матчи: «Рига» в Лиге конференций стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии латвийский коллектив обыграл грузинскую «Дилу» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).

В третьем квалификационном раунде «Рига» выбила из розыгрыша израильский «Бейтар» (3:0 — дома, 1:3 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Рига» в последних пяти матчах одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

Статистика для ставок

«Спарта» — лидер чемпионата Чехии

«Рига» одержала 4 победы в 5 матчах

«Рига» и «Спарта» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа «Рига» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Спарта» — явный фаворит пары, пражане вполне способны на то, чтобы добиться положительного результата.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Спарта» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.10.