Спарта — Рига. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Спарта П
Рига
«Спарта»
Турнирная таблица: В Первой лиге чешского первенства «Спарта» занимает 1 место, набрав 13 очков. В 4 матчах пражский коллектив одержал 4 победы и сыграл 1 встречу вничью.
Последние матчи: «Спарта» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций, на этой стадии пражские футболисты одолели казахстанский коллектив (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).
Спарта П — Рига: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
«Рига»
Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 67 очка , за плечами команды 21 победа, 4 ничьих и 1 поражение.
Последние матчи: «Рига» в Лиге конференций стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии латвийский коллектив обыграл грузинскую «Дилу» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).
В третьем квалификационном раунде «Рига» выбила из розыгрыша израильский «Бейтар» (3:0 — дома, 1:3 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Рига» в последних пяти матчах одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
- «Спарта» — лидер чемпионата Чехии
- «Рига» одержала 4 победы в 5 матчах
- «Рига» и «Спарта» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа «Рига» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Спарта» — явный фаворит пары, пражане вполне способны на то, чтобы добиться положительного результата.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Спарта» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.10.