22:00Фенербахче — БенфикаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Дуран«Фенербахче» — «Бенфика». Онлайн, прямая трансляция Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился Хаби АлонсоЩедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 10:02
    • ЦСКА объявил о переходе Жоао Виктора
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
    Все новости спорта

    «Спарта» не отдаст победу сопернику?

    Спарта — Рига. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Спарта Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Спарта» — «Рига»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер» — «Спарта»
    Чешская «Спарта» дома сыграет против «Риги» из Латвии в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» — «Рига», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Спарта П

  • Прага
    •  Спарта П 21:00 Рига

    Рига

  • Рига
    •

    «Спарта»

    Турнирная таблица: В Первой лиге чешского первенства «Спарта» занимает 1 место, набрав 13 очков. В 4 матчах пражский коллектив одержал 4 победы и сыграл 1 встречу вничью.

    Последние матчи: «Спарта» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций, на этой стадии пражские футболисты одолели казахстанский коллектив (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).

    Спарта П — Рига: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Победная серия «Бейтара» составляет 7 матчей.

    «Рига»

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 67 очка , за плечами команды 21 победа, 4 ничьих и 1 поражение.

  • Щедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера
  • Этим летом «Королевский клуб» потратил на новых игроков около 200 млн евро
  • Сегодня

    • Последние матчи: «Рига» в Лиге конференций стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии латвийский коллектив обыграл грузинскую «Дилу» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).

    В третьем квалификационном раунде «Рига» выбила из розыгрыша израильский «Бейтар» (3:0 — дома, 1:3 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Рига» в последних пяти матчах одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

    Статистика для ставок

    • «Спарта» — лидер чемпионата Чехии

    • «Рига» одержала 4 победы в 5 матчах

    • «Рига» и «Спарта» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа «Рига» — в 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Спарта» — явный фаворит пары, пражане вполне способны на то, чтобы добиться положительного результата.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом  1.90.

    Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Спарта» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Кецманович — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Векич — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Спарта — Рига: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 21.08.202521:00. «Спарта» не отдаст победу сопернику?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры