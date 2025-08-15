2-й таймХиберниан — ПартизанОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Срджан Благоевич («Партизан»)«Хиберниан» — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция Джулиан Куэста Диас АЕК — «Арис» 1:1 (3:1 доп. время). Онлайн , прямая трансляция Адам Гнезда-Черин «Панатинаикос»«Шахтёр» — «Панатинаикос». Онлайн, прямая трансляция.
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 23:27
    • «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 22:54
    • «ФКСБ», «Маккаби» Т-А, «Утрехт» и «Линкольн» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 22:42
    • «ПАОК» вышел в следующий раунд Лиги Европы
  • 22:19
    • «Зриньски» вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 22:05
    • «Андерлехт», «Дифферданж» и «Омония» вышли в следующий раунд Лиги конференций
    Все новости спорта

    «Шагадам» начнет без увертюр

    Шагадам — Небитчи: прогноз на футбол и ставка за 2.10

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Шагадам» — «Небитчи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольные мячи
    15 августа в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Небитчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 15 Августа 2025 года

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •  Шагадам 16:15 Небитчи

    Небитчи

  • Балканабад
    •

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» сражается за медали. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шагадам» на один балл отстает от первой тройки. А вот отличились игроки команды всего 20 результативными ударами в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» уступил «Копетдагу» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Мерву» (1:0). Да и поединок с «Алтын Асыром» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шагадам» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шагадам» нынче находится в приличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

    Причем «Шагадам» традиционно удачно противостоит «Небитчиу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прибавить в плане реализации.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» проводит блеклый сезон. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Небитчи» вряд ли поборется за топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 16 поединках.

  • Игорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • Бронзовый призер Евро-2008 в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о матчах четвертого тура РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небитчи» разгромно уступил «Аркадагу» (1:8).

    До того команда была бита «Ахалом» (0:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Копетдаг».

    При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Небитчи» откровенно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 9 мячей в 16 поединках чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Небитчи» пропускает в среднем чаще одного мяча за матч. Да и победила команда лишь в 4 поединках чемпионата Туркменистана из 16.

    Команда на данном этапе в плане игры и результатов выглядит ужасающе. «Небитчи» в 2 своих последних матчах пропустил 10 мячей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена зацепиться хотя бы за один зачетный балл.

    Статистика для ставок

    • «Шагадам» до последней коллизии победил 2 раза кряду

    • «Небитчи» в 2 последних матчах пропустил 10 мячей

    • «Небитчи» забивает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.

    Прогноз: «Шагадам» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент забивает по большим праздникам.

    Ставка: Победа «Шагадама» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атман — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахал — Копетдаг
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Аркадаг
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алдиер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Узген — Алга
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Свентек — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Туменов — Гордеев
  • Бои
  • Завтра в 20:05
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шагадам — Небитчи: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 15.08.202515:00. «Шагадам» начнет без увертюр
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры