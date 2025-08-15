Шагадам — Небитчи: прогноз на футбол и ставка за 2.10

15 августа в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Небитчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» сражается за медали. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Шагадам» на один балл отстает от первой тройки. А вот отличились игроки команды всего 20 результативными ударами в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» уступил «Копетдагу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Мерву» (1:0). Да и поединок с «Алтын Асыром» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шагадам» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шагадам» нынче находится в приличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

Причем «Шагадам» традиционно удачно противостоит «Небитчиу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прибавить в плане реализации.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» проводит блеклый сезон. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Небитчи» вряд ли поборется за топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небитчи» разгромно уступил «Аркадагу» (1:8).

До того команда была бита «Ахалом» (0:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Копетдаг».

При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небитчи» откровенно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 9 мячей в 16 поединках чемпионата.

При этом «Небитчи» пропускает в среднем чаще одного мяча за матч. Да и победила команда лишь в 4 поединках чемпионата Туркменистана из 16.

Команда на данном этапе в плане игры и результатов выглядит ужасающе. «Небитчи» в 2 своих последних матчах пропустил 10 мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена зацепиться хотя бы за один зачетный балл.

Статистика для ставок

«Шагадам» до последней коллизии победил 2 раза кряду

«Небитчи» в 2 последних матчах пропустил 10 мячей

«Небитчи» забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.

Прогноз: «Шагадам» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент забивает по большим праздникам.

Ставка: Победа «Шагадама» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00