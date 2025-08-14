1-й таймСочи — Крылья СоветовОнлайн
    «АЗ» завершит начатое

    Вадуц — АЗ: прогноз на футбол и ставка за 2.95

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на АЗ Алкмар Прогнозы на Вадуц Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Вадуц» — «АЗ»
    Футбольный клуб «АЗ»
    14 августа в ответном матче квалификации Лиги конференций сыграют «Вадуц» и «АЗ». Начало матча — в 20:30 Ставка и прогноз на матч «Вадуц» — «АЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Вадуц

  • Вадуц
    •  Вадуц 20:30 АЗ Алкмар

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •

    «Вадуц»

    Турнирное положение: во втором раунде квалификации Лиги конференций «Вадуц» смог обыграть команду из Северной Ирландии «Дангэннон Свифтс».

    В чемпионате Швейцарии «Вадуц» является лидером после трех туров. В активе команды семь очков.

    Вадуц — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Вадуц» разгромно проиграл «АЗ» в гостях со счетом 0:3.

    Ранее команда на стадии второго раунда уступила в первом матче, так же в гостях, «Дангэннон Свифтс» (0:1). Однако при домашних трибунах смогла разгромить соперника со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: среди травмированных защитники Малик Савадого и Седрик Гассер.

    Состояние команды: Будем честны, «Вадуц» имеет минимальные шансы на успех в матче. Однако команда достойно показывает себя на внутренней арене, являясь лидером чемпионата Швейцарии.

    Из сильных сторон можно выделить игру на стандартах и хороший уровень игры на «втором этаже». Футбол команды не обладает тактическими изысками.

    «АЗ»

    Турнирное положение: «АЗ» начал свой поход в Лиге конференций со второго раунда квалификации. Команда из Голландии прошла финскую команду «Ильвес».

    Для команды сезон во внутреннем чемпионате еще не стартовал. Минувший розыгрыш первенства «АЗ» завершил на пятой строчке.

  • Инвестиция в будущее. ЦСКА пополняет латиноамериканскую диаспору Гонсалвесом
  • 19-летний талант «Фламенго» готовится к переезду в РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: «АЗ» разгромил «Вадуц» в первой игре 3-го раунда квалификации при домашних трибунах со счетом 3:0.

    Во втором раунде команда проиграла в первом матче «Ильвесу» в гостях со счетом 4:3. В домашней игре клуб из Голландии уничтожил финский коллектив со счетом 5:0.

    Не сыграют: травмирован защитник Сэйя Макамура.

    Состояние команды: «АЗ» обеспечил себе солидное преимущество, однако, как показал матч против «Ильвеса», команда может оступиться в гостевых встречах.

    Однако статус фаворита этот факт о команде никто не отменяет. Голландцы готовы завершить начатое и пройти дальше.

    Однако статус фаворита этот факт о команде никто не отменяет. Голландцы готовы завершить начатое и пройти дальше.

    Статистика для ставок

    • «АЗ» разгромил соперника в первой встрече со счетом 3:0

    • Обе команды имеют проблемы с составом

    • «АЗ» проиграл последний гостевой матч в Лиге конференций

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в 6.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 2.95.

    Прогноз: «АЗ» и по составу, и по вводным перед этой игрой выглядит сильнее соперника. Ожидаем, что команда будет ротировать состав, а значит, результат матча будет не таким однобоким, как в первой игре.

    Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.22.

    Прогноз: Можно сыграть на меньшем количестве мячей в матче.

    Дополнительная ставка: Тотал меньше 2.5 в матче за 2.95.

