Вадуц — АЗ: прогноз на футбол и ставка за 2.95

14 августа в ответном матче квалификации Лиги конференций сыграют «Вадуц» и «АЗ». Начало матча — в 20:30 Ставка и прогноз на матч «Вадуц» — «АЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вадуц»

Турнирное положение: во втором раунде квалификации Лиги конференций «Вадуц» смог обыграть команду из Северной Ирландии «Дангэннон Свифтс».

В чемпионате Швейцарии «Вадуц» является лидером после трех туров. В активе команды семь очков.

Последние матчи: первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Вадуц» разгромно проиграл «АЗ» в гостях со счетом 0:3.

Ранее команда на стадии второго раунда уступила в первом матче, так же в гостях, «Дангэннон Свифтс» (0:1). Однако при домашних трибунах смогла разгромить соперника со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: среди травмированных защитники Малик Савадого и Седрик Гассер.

Состояние команды: Будем честны, «Вадуц» имеет минимальные шансы на успех в матче. Однако команда достойно показывает себя на внутренней арене, являясь лидером чемпионата Швейцарии.

Из сильных сторон можно выделить игру на стандартах и хороший уровень игры на «втором этаже». Футбол команды не обладает тактическими изысками.

«АЗ»

Турнирное положение: «АЗ» начал свой поход в Лиге конференций со второго раунда квалификации. Команда из Голландии прошла финскую команду «Ильвес».

Для команды сезон во внутреннем чемпионате еще не стартовал. Минувший розыгрыш первенства «АЗ» завершил на пятой строчке.

Последние матчи: «АЗ» разгромил «Вадуц» в первой игре 3-го раунда квалификации при домашних трибунах со счетом 3:0.

Во втором раунде команда проиграла в первом матче «Ильвесу» в гостях со счетом 4:3. В домашней игре клуб из Голландии уничтожил финский коллектив со счетом 5:0.

Не сыграют: травмирован защитник Сэйя Макамура.

Состояние команды: «АЗ» обеспечил себе солидное преимущество, однако, как показал матч против «Ильвеса», команда может оступиться в гостевых встречах.

Однако статус фаворита этот факт о команде никто не отменяет. Голландцы готовы завершить начатое и пройти дальше.

Статистика для ставок

«АЗ» разгромил соперника в первой встрече со счетом 3:0

Обе команды имеют проблемы с составом

«АЗ» проиграл последний гостевой матч в Лиге конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 2.95.

Прогноз: «АЗ» и по составу, и по вводным перед этой игрой выглядит сильнее соперника. Ожидаем, что команда будет ротировать состав, а значит, результат матча будет не таким однобоким, как в первой игре.

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.22.

Прогноз: Можно сыграть на меньшем количестве мячей в матче.

Дополнительная ставка: Тотал меньше 2.5 в матче за 2.95.