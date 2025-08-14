1-й таймОренбург — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернард Бериша («Ахмат»)«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад Карлос БалебаТот самый трансфер. Как Балеба может вернуть «МЮ» в гонку за титул
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
  • 15:46
    • «Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы на матч Кубка России
  • 11:18
    • Седов покинул ЦСКА
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:18
    • «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Оставит ли «Мидтьюлланн» шанс «Фредрикстаду»?

    Мидтьюлланн — Фредрикстад: прогноз на футбол и ставка за 1.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Митьюлланд Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Мидтьюлланн» — «Фредрикстад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарио Осорио («Мидтьюлланн»)
    14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Фредрикстад». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Фредрикстад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 19:00 Фредрикстад

    Фредрикстад

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: Датский «Мидтьюлланн» начал выступления в Лиге Европы со второго раунда квалификации турнира.

    Команда на предыдущей стадии отбора континентального турнира справилась с шотландским «Хибернианом», который переиграла в двух упорных поединках.

    Мидтьюлланн — Фредрикстад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура своего национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Фредерисией» (3:3).

    Ранее коллектив в чужих стенах сумел одержать крупную победу как раз над нынешним соперником с результатом 3:1, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже проиграть с минимальной разницей голов.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Мидтьюлланн» не проиграл при пяти победах и четырех ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Шесть голов команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    «Фредрикстад»

    Турнирное положение: Норвежский «Фредрикстад», в отличие от соперника, начал выступления в Лиге Европы с нынешнего раунда квалификации.

    Команда в своем национальном чемпионата занимает седьмую позицию по итогам 18-ти поединков с отставанием в семь очков от зоны еврокубковых турниров (топ-4).

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 августа
  • Коман отправляется в Саудовскую Аравию, новые команды для Мораты и Хейлунна, супертрансфер Родриго
  • 11/08/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре — ответной на нынешней стадии Лиги Европы — клуб дома проиграл «Мидтьюлланну» (1:3), так что теперь ему нужна победа на выезде хотя бы с разницей в два гола.

    Перед этим коллектив также не сумел выиграть, когда в рамках 16-го тура национального первенства теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Тромсе» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фредрикстад» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Йоаннес Бьярталид — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги Европы.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Мидтьюлланна» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Фредрикстад» не проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Фредрикстада» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.20, победа «Фредрикстада» — в 7.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Мидтьюлланна».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бухара — Хорезм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сурхан — Бунёдкор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Свентек — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тиафо — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Таусон — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шелтон — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Синнер — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рыбакина — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мидтьюлланн — Фредрикстад: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 14.08.202519:00. Оставит ли «Мидтьюлланн» шанс «Фредрикстаду»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры