Мидтьюлланн — Фредрикстад: прогноз на футбол и ставка за 1.80

14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Фредрикстад». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Фредрикстад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: Датский «Мидтьюлланн» начал выступления в Лиге Европы со второго раунда квалификации турнира.

Команда на предыдущей стадии отбора континентального турнира справилась с шотландским «Хибернианом», который переиграла в двух упорных поединках.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура своего национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Фредерисией» (3:3).

Ранее коллектив в чужих стенах сумел одержать крупную победу как раз над нынешним соперником с результатом 3:1, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже проиграть с минимальной разницей голов.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Мидтьюлланн» не проиграл при пяти победах и четырех ничьих.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Шесть голов команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Фредрикстад»

Турнирное положение: Норвежский «Фредрикстад», в отличие от соперника, начал выступления в Лиге Европы с нынешнего раунда квалификации.

Команда в своем национальном чемпионата занимает седьмую позицию по итогам 18-ти поединков с отставанием в семь очков от зоны еврокубковых турниров (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре — ответной на нынешней стадии Лиги Европы — клуб дома проиграл «Мидтьюлланну» (1:3), так что теперь ему нужна победа на выезде хотя бы с разницей в два гола.

Перед этим коллектив также не сумел выиграть, когда в рамках 16-го тура национального первенства теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Тромсе» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фредрикстад» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Йоаннес Бьярталид — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги Европы.

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей «Мидтьюлланна» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Фредрикстад» не проиграл

в трех из пяти последних матчей «Фредрикстада» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.20, победа «Фредрикстада» — в 7.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Мидтьюлланна».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15