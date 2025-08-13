Бухара — Хорезм. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 августа 2025 года

13 августа в 18-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Хорезм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бухара» — «Хорезм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бухара»

Турнирное положение: «Бухара» бьется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Бухара» на 2 очка отстает от спасительной 13 позиции. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бухара» уступила «Кызылкуму» (0:1).

До того команда потерпела поражение от АГМК (0:2). А вот поединок с «Сурханом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бухара» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бухара» слабовато атакует, да и тылы имеет ненадежные. Команда пропустила 29 мячей в 17 матчах чемпионата.

Причем «Бухара» традиционно успешно противостоит «Хорезму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается выбраться из опасной зоны.

«Хорезм»

Турнирное положение: «Хорезм» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Хорезм» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хорезм» не сумел одолеть «Сурхан» (2:2).

До того команда уверенно переиграла «Шуртан» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (0:2).

При этом «Хорезм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хорезм» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 17 поединках чемпионата.

При этом «Хорезм» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда всего в пяти поединках чемпионата из 17.

Команда на данном этапе нестабильна в плане игры и результатов. А вот вничью она сыграла пока лишь трижды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.

Статистика для ставок

«Бухара» уступила в 2 своих последних матчах

«Хорезм» не проигрывал в 2 последних поединках

«Бухара» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бухара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 1.96.

Прогноз: «Бухара» мотивирована выбраться из опасной зоны, и явно проведет встречу в активных атаках.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Хорезму».

Ставка: Победа «Бухары» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.15