ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид ТрахтенбергЛеонид Трахтенберг: Черчесов не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ Марк Гехи«Сити» должен перехватить Гехи: как трансфер защитника «Пэлас» может остановить доминирование «Ливерпуля» Энтони Эрнандес против Романа ДолидзеРазгром Долидзе, рекорд по тейкдаунам. Эрнандес все ближе к поясу UFC в среднем весе
  • 13:57
    • «ПСЖ» не включил Доннаруму в заявку на матч против «Тоттенхэма»
  • 11:22
    • Забарный стал игроком «ПСЖ»
  • 10:43
    • Марадишвили перешел из «Локомотива» в «Акрон»
  • 09:23
    • Сперцян согласился на переход в «Саутгемптон»
  • 08:23
    • Синнер пробился в 4-й круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 13:18
    • Пеп Гвардиола настаивает на трансфере Родриго из мадридского «Реала»
  • 11:33
    • Сафонов не хочет уходить из «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Три зачетных балла для «Бухары»?

    Бухара — Хорезм. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Бухара» — «Хорезм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    13 августа в 18-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Хорезм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бухара» — «Хорезм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 13 Августа 2025 года

    Бухара

  • Бухара
    •  Бухара 17:00 Xorazm

    Xorazm

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Бухара»

    Турнирное положение: «Бухара» бьется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бухара» на 2 очка отстает от спасительной 13 позиции. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 17 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бухара» уступила «Кызылкуму» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от АГМК (0:2). А вот поединок с «Сурханом» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бухара» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бухара» слабовато атакует, да и тылы имеет ненадежные. Команда пропустила 29 мячей в 17 матчах чемпионата.

    Причем «Бухара» традиционно успешно противостоит «Хорезму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается выбраться из опасной зоны.

    «Хорезм»

    Турнирное положение: «Хорезм» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хорезм» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 17 поединках.

  • Потерянный лидер. Почему Винисиус Жуниор утратил доверие в «Реале»
  • Еще год назад он был фаворитом на «Золотой мяч»
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хорезм» не сумел одолеть «Сурхан» (2:2).

    До того команда уверенно переиграла «Шуртан» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (0:2).

    При этом «Хорезм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хорезм» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 17 поединках чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Хорезм» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда всего в пяти поединках чемпионата из 17.

    Команда на данном этапе нестабильна в плане игры и результатов. А вот вничью она сыграла пока лишь трижды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.

    Статистика для ставок

    • «Бухара» уступила в 2 своих последних матчах

    • «Хорезм» не проигрывал в 2 последних поединках

    • «Бухара» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бухара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 1.96.

    Прогноз: «Бухара» мотивирована выбраться из опасной зоны, и явно проведет встречу в активных атаках.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Хорезму».

    Ставка: Победа «Бухары» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Акрон — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йович — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зайдель — Кесслер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Попырин — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Опелка — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Меджедович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Меншик — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фенербахче — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сваровски Тироль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пафос — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Копенгаген — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бухара — Хорезм: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 13.08.202517:00. Три зачетных балла для «Бухары»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры