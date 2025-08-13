Бухара — Хорезм. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 августа 2025 года

Бухара
Турнирное положение: «Бухара» бьется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Бухара» на 2 очка отстает от спасительной 13 позиции. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 17 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бухара» уступила «Кызылкуму» (0:1).
До того команда потерпела поражение от АГМК (0:2). А вот поединок с «Сурханом» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бухара» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бухара» слабовато атакует, да и тылы имеет ненадежные. Команда пропустила 29 мячей в 17 матчах чемпионата.
Причем «Бухара» традиционно успешно противостоит «Хорезму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается выбраться из опасной зоны.
«Хорезм»
Турнирное положение: «Хорезм» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Хорезм» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хорезм» не сумел одолеть «Сурхан» (2:2).
До того команда уверенно переиграла «Шуртан» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (0:2).
При этом «Хорезм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хорезм» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 17 поединках чемпионата.
При этом «Хорезм» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда всего в пяти поединках чемпионата из 17.
Команда на данном этапе нестабильна в плане игры и результатов. А вот вничью она сыграла пока лишь трижды.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.
Статистика для ставок
- «Бухара» уступила в 2 своих последних матчах
- «Хорезм» не проигрывал в 2 последних поединках
- «Бухара» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бухара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 1.96.
Прогноз: «Бухара» мотивирована выбраться из опасной зоны, и явно проведет встречу в активных атаках.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Хорезму».
Ставка: Победа «Бухары» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.15