Шелбурн — Риека: прогноз на футбол и ставка за 2.02

12 августа в полуфинале квалификации Лиги Европы сыграют «Шелбурн» и «Риека». Начало матча — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Шелбурн» — «Риека», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шелбурн»

Турнирное положение: команда из Ирландии «Шелбурн» начала свой путь в Лиге Европы после поражения во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов от «Карабаха»(0:4).

Последние матчи: последний матч в рамках квалификации Лиги Европы «Шелбурн» выиграл у «Риеки» в гостях со счетом 2:1.

В чемпионате Ирландии команда в последних матчах сыграла вничью с клубом «Богемианс» (2:2) и победила «Слайго Роверс» со счетом 2:0.

На отрезке из пяти матчей «Шелбурн» выдал серию из двух побед, двух поражений и одной ничьи. Разница мячей — 6:7.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы трое — Конор Кирнс, Тайрик Уилсон и Сеан Бойд.

Состояние команды: «Шелбурн» смог одержать важную победу в гостевом матче и выглядит солидно в данном противостоянии.

В первом матче команда из Ирландии нанесла всего два удара в створ, показав 100% эффективности. Однако команда испытывает проблемы с созданием моментов. Это можно объяснить проблемами с травмами у игроков атаки.

«Риека»

Турнирное положение: «Риека», как и «Шелбурн», вылетел в стадию квалификацию Лиги Европы после поражения во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Команда не смогла пройти в двух матчах «Лудогорец» (1:3).

Последние матчи: в первом матче полуфинала квалификации Лиги Европы «Риека» проиграла со счетом 1:2. Отметим, что команда нанесла семь ударов по воротам «Шелбурна».

На старте чемпионата Хорватии команда обыграла клуб «Славен Белупо» со счетом 2:0 и поделила очки в матче против «Осиека» (0:0).

Не сыграют: проблем с составом нет.

Состояние команды: «Риека» была обязана забивать больше в первом матче между этими командами, однако удача была на стороне «Шелбурна».

Безусловно, хорватский коллектив приедет по-спортивному злым в Ирландию и будет настроен реабилитироваться за первую игру.

Статистика для ставок

Первый матч завершился победой «Шелбурна» со счетом 2:1

«Риека» нанесла семь ударов в створ, забив один мяч в прошлой игре

«Шелбурн» имеет проблемы с составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.71.

Прогноз: матч будет интересным. Ожидаем, что «Риека» с первых минут постарается забить мяч, чтобы начать борьбу за выход в следующий раунд квалификации.

«Шелбурну» будет важно сдержать порыв гостей и постараться показать свой футбол, однако сценарий типичного выжидания моментов в этом матче не поможет.

Ставка: Обе команды забьют за 2.02.

Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей в матче

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.85.