Шелбурн — Риека: прогноз на футбол и ставка за 2.02

Шелбурн
Риека
«Шелбурн»
Турнирное положение: команда из Ирландии «Шелбурн» начала свой путь в Лиге Европы после поражения во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов от «Карабаха»(0:4).
Последние матчи: последний матч в рамках квалификации Лиги Европы «Шелбурн» выиграл у «Риеки» в гостях со счетом 2:1.
Шелбурн — Риека: коэффициенты букмекеров
В чемпионате Ирландии команда в последних матчах сыграла вничью с клубом «Богемианс» (2:2) и победила «Слайго Роверс» со счетом 2:0.
На отрезке из пяти матчей «Шелбурн» выдал серию из двух побед, двух поражений и одной ничьи. Разница мячей — 6:7.
Не сыграют: травмированы трое — Конор Кирнс, Тайрик Уилсон и Сеан Бойд.
Состояние команды: «Шелбурн» смог одержать важную победу в гостевом матче и выглядит солидно в данном противостоянии.
В первом матче команда из Ирландии нанесла всего два удара в створ, показав 100% эффективности. Однако команда испытывает проблемы с созданием моментов. Это можно объяснить проблемами с травмами у игроков атаки.
«Риека»
Турнирное положение: «Риека», как и «Шелбурн», вылетел в стадию квалификацию Лиги Европы после поражения во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Команда не смогла пройти в двух матчах «Лудогорец» (1:3).
Последние матчи: в первом матче полуфинала квалификации Лиги Европы «Риека» проиграла со счетом 1:2. Отметим, что команда нанесла семь ударов по воротам «Шелбурна».
На старте чемпионата Хорватии команда обыграла клуб «Славен Белупо» со счетом 2:0 и поделила очки в матче против «Осиека» (0:0).
Не сыграют: проблем с составом нет.
Состояние команды: «Риека» была обязана забивать больше в первом матче между этими командами, однако удача была на стороне «Шелбурна».
Безусловно, хорватский коллектив приедет по-спортивному злым в Ирландию и будет настроен реабилитироваться за первую игру.
Статистика для ставок
- Первый матч завершился победой «Шелбурна» со счетом 2:1
- «Риека» нанесла семь ударов в створ, забив один мяч в прошлой игре
- «Шелбурн» имеет проблемы с составом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.71.
Прогноз: матч будет интересным. Ожидаем, что «Риека» с первых минут постарается забить мяч, чтобы начать борьбу за выход в следующий раунд квалификации.
«Шелбурну» будет важно сдержать порыв гостей и постараться показать свой футбол, однако сценарий типичного выжидания моментов в этом матче не поможет.
Ставка: Обе команды забьют за 2.02.
Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей в матче
Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.85.