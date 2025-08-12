1-й тайм Торпедо — СпартакОнлайн
    Сможет ли «Риека» реабилитироваться за поражение?

    Шелбурн — Риека: прогноз на футбол и ставка за 2.02

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз и ставки на «Шелбурн» — «Риека»
    Футбольный клуб «Риека»
    12 августа в полуфинале квалификации Лиги Европы сыграют «Шелбурн» и «Риека». Начало матча — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Шелбурн» — «Риека», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 12 Августа 2025 года

    Шелбурн

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Шелбурн 21:45 Риека

    Риека

  • Риека
    •

    «Шелбурн»

    Турнирное положение: команда из Ирландии «Шелбурн» начала свой путь в Лиге Европы после поражения во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов от «Карабаха»(0:4).

    Последние матчи: последний матч в рамках квалификации Лиги Европы «Шелбурн» выиграл у «Риеки» в гостях со счетом 2:1.

    Шелбурн — Риека: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате Ирландии команда в последних матчах сыграла вничью с клубом «Богемианс» (2:2) и победила «Слайго Роверс» со счетом 2:0.

    На отрезке из пяти матчей «Шелбурн» выдал серию из двух побед, двух поражений и одной ничьи. Разница мячей — 6:7.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы трое — Конор Кирнс, Тайрик Уилсон и Сеан Бойд.

    Состояние команды: «Шелбурн» смог одержать важную победу в гостевом матче и выглядит солидно в данном противостоянии.

    В первом матче команда из Ирландии нанесла всего два удара в створ, показав 100% эффективности. Однако команда испытывает проблемы с созданием моментов. Это можно объяснить проблемами с травмами у игроков атаки.

    «Риека»

    Турнирное положение: «Риека», как и «Шелбурн», вылетел в стадию квалификацию Лиги Европы после поражения во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Команда не смогла пройти в двух матчах «Лудогорец» (1:3).

  • Погоня за гегемоном. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящей кампании чемпионата Франции по футболу 2025/2026
  • Вчера

    • Последние матчи: в первом матче полуфинала квалификации Лиги Европы «Риека» проиграла со счетом 1:2. Отметим, что команда нанесла семь ударов по воротам «Шелбурна».

    На старте чемпионата Хорватии команда обыграла клуб «Славен Белупо» со счетом 2:0 и поделила очки в матче против «Осиека» (0:0).

    Не сыграют: проблем с составом нет.

    Состояние команды: «Риека» была обязана забивать больше в первом матче между этими командами, однако удача была на стороне «Шелбурна».

    Безусловно, хорватский коллектив приедет по-спортивному злым в Ирландию и будет настроен реабилитироваться за первую игру.

    Статистика для ставок

    • Первый матч завершился победой «Шелбурна» со счетом 2:1

    • «Риека» нанесла семь ударов в створ, забив один мяч в прошлой игре

    • «Шелбурн» имеет проблемы с составом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.71.

    Прогноз: матч будет интересным. Ожидаем, что «Риека» с первых минут постарается забить мяч, чтобы начать борьбу за выход в следующий раунд квалификации.

    «Шелбурну» будет важно сдержать порыв гостей и постараться показать свой футбол, однако сценарий типичного выжидания моментов в этом матче не поможет.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.02.

    Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей в матче

    Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.85.

    Шелбурн — Риека: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 12.08.202521:45. Сможет ли «Риека» реабилитироваться за поражение?
