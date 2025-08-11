ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Аркадаг — Ахал. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 11 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Аркадаг» — «Ахал»
    «Аркадаг»
    11 августа в 16-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Аркадаг» и «Ахал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аркадаг» — «Ахал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 11 Августа 2025 года

    Аркадаг

  • Аркадаг
    •  Аркадаг 15:00 Ахал

    Ахал

  • Аннау
    «Аркадаг»

    Турнирное положение: «Аркадаг» сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аркадаг» на 17 очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 64 результативными ударами в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аркадаг» переиграл «Копетдаг» (5:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Ашхабадом» (4:0). А вот поединок с «Башкими» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аркадаг» забил 20 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аркадаг» шикарно атакует и имеет надежные тылы. Команда пропустила всего лишь 7 мячей в 16 матчах чемпионата.

    Причем «Аркадаг» традиционно успешно противостоит «Ахалу». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается продолжить свой мощный ход.

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» сражается за вторую строчку. Команда на данный момент как раз находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ахал» на 3 зачетных балла опережает идущий третьим «Шагадам». А вот в собственные ворота команда пропустила 14 мячей в 15 поединках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ахал» одолел «Небитчи» (2:0).

    До того команда была бита «Аркадагом» (0:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Мерву» (3:1).

    При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ахал» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 15 поединках чемпионата.

    При этом «Ахал» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и победила команда в 10 поединках чемпионата из 15.

    Команда на данном этапе неплохо выглядит в плане игры и результатов. Вот только все очные поединки с «Аркадагом» завершился для нее неудачами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой местному гегемону.

    Статистика для ставок

    • «Аркадаг» победил в 2 своих последних поединках

    • «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Аркадаг» победил во всех 16 поединках чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Аркадаг» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет встречу максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы плотнее приблизиться к лидеру, к тому же имеют весьма надежные тылы.

    Ставка: Победа «Аркадага» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

