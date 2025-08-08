Фортуна — Гоу Эхед Иглс. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Эредивизия, 8 августа 2025 года

8 августа в 1-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Фортуна» и «Гоу Эхед Иглс». Начало матча — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фортуна» — «Гоу Эхед Иглс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фортуна»

Турнирная таблица: «Фортуна» завершила прошлый сезон 11-й в турнирной таблице Эредивизии, набрав 34 очка.

В активе команды по сезону 11 побед, восемь матчей вничью и 15 поражений. Разница мячей — 47:54.

Последние матчи: последний матч «Фортуна» проиграла леверкузенскому «Байеру» со счетом 1:2 в рамках предсезонной подготовки.

Также команда провела еще две товарищеские встречи. Был обыгран клуб «Эльферсберг» со счетом 3:2 и проигрыш бельгийскому «Генку» (0:1).

Не сыграют: травмирован защитник Дэйли Синкгравен.

Состояние команды: «Фортуна» проиграла товарищеские матчи крепким командам, однако старалась зацепиться в каждой встрече.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирная таблица: «Гоу Эхед Иглс» завершила прошлый сезон на седьмой строчке в Эредивизии, набрав 51 балл.

В активе команды за сезон 14 побед, девять ничейных результатов и 11 поражений. Разница мячей — 57:55.

Последние матчи: в последнем матче «Гоу Эхед Иглс» проиграл «ПСВ» со счетом 1:2. Команды сразились за Суперкубок Нидерландов.

Перед стартом сезона «Гоу Эхед Иглс» провел три товарищеских матча. Команда обыграла «Аль-Духайль» (4:2), сыграла вничью с «Хелмонд Спорт» (1:1) и проиграла «Аполлону» (0:2).

Не сыграют: травмирован защитник Пим Сатхоф.

Состояние команды: поражение в матче за Суперкубок должно добавить «Гоу Эхед Иглс» спортивной злости в борьбе за высокие места в чемпионате.

Статистика для ставок

«Гоу Эхед Иглс» разгромил «Фортуну» со счетом 3:0

Оба коллектива имеют проблемы в составе

«Гоу Эхед Иглс» проиграл последний матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.79, а победа «Араза» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.08.

Прогноз: «Гоу Эхед Иглс» имеет удачный опыт игр против «Фортуны» и обладает более качественным составом.

Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» в матче за 2.55.

Прогноз: дополнительный прогноз состоит в ожидании малого количества мячей в матче.

Ставка: Тотал меньше 2 в матче за 3.20.