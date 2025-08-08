Фортуна — Гоу Эхед Иглс. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Эредивизия, 8 августа 2025 года

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс
«Фортуна»
Турнирная таблица: «Фортуна» завершила прошлый сезон 11-й в турнирной таблице Эредивизии, набрав 34 очка.
В активе команды по сезону 11 побед, восемь матчей вничью и 15 поражений. Разница мячей — 47:54.
Фортуна Ситтард — Гоу Эхед Иглс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: последний матч «Фортуна» проиграла леверкузенскому «Байеру» со счетом 1:2 в рамках предсезонной подготовки.
Также команда провела еще две товарищеские встречи. Был обыгран клуб «Эльферсберг» со счетом 3:2 и проигрыш бельгийскому «Генку» (0:1).
Не сыграют: травмирован защитник Дэйли Синкгравен.
Состояние команды: «Фортуна» проиграла товарищеские матчи крепким командам, однако старалась зацепиться в каждой встрече.
«Гоу Эхед Иглс»
Турнирная таблица: «Гоу Эхед Иглс» завершила прошлый сезон на седьмой строчке в Эредивизии, набрав 51 балл.
В активе команды за сезон 14 побед, девять ничейных результатов и 11 поражений. Разница мячей — 57:55.
Последние матчи: в последнем матче «Гоу Эхед Иглс» проиграл «ПСВ» со счетом 1:2. Команды сразились за Суперкубок Нидерландов.
Перед стартом сезона «Гоу Эхед Иглс» провел три товарищеских матча. Команда обыграла «Аль-Духайль» (4:2), сыграла вничью с «Хелмонд Спорт» (1:1) и проиграла «Аполлону» (0:2).
Не сыграют: травмирован защитник Пим Сатхоф.
Состояние команды: поражение в матче за Суперкубок должно добавить «Гоу Эхед Иглс» спортивной злости в борьбе за высокие места в чемпионате.
Статистика для ставок
- «Гоу Эхед Иглс» разгромил «Фортуну» со счетом 3:0
- Оба коллектива имеют проблемы в составе
- «Гоу Эхед Иглс» проиграл последний матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.79, а победа «Араза» — в 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.08.
Прогноз: «Гоу Эхед Иглс» имеет удачный опыт игр против «Фортуны» и обладает более качественным составом.
Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» в матче за 2.55.
Прогноз: дополнительный прогноз состоит в ожидании малого количества мячей в матче.
Ставка: Тотал меньше 2 в матче за 3.20.