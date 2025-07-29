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    «Дефенса и Хустисия» добудет три очка

    Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия. Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 29 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сентраль Кордоба» — «Дефенса и Хустисия»
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    «Дефенса и Хустисия»
    29 июля в 3-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Сентраль Кордоба» и «Дефенса и Хустисия». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сентраль Кордоба» — «Дефенса и Хустисия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Сентраль Кордоба»

    Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» стартовала в чемпионате не столь ярко. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сентраль Кордоба» явно поборется за выход в плей-офф. А вот отличились игроки команды всего одним результативным ударом в 2 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Сентраль Кордоба» одолела «Серро-Ларго» (3:0).

    До того команда подписала мировую с «Атлетико Тукуман» (1:1). Да и первый поединок с «Серро-Ларго» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сентраль Кордоба» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сентраль Кордоба» нынче постепенно набирает обороты. Команда не проигрывала в 4 своих последних матчах.

    Причем «Сентраль Кордоба» традиционно успешно противостоит «Дефенса и Хустисии». В пяти последних очных поединках команда победила трижды при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к топ-8.

    «Дефенса и Хустисия»

    Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» начала чемпионат довольно продуктивно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Дефенса и Хустисия» на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Дефенса и Хустисия» переиграла «Альдосиви» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Банфилдом» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Деспортиве» (2:1).

    При этом «Дефенса и Хустисия» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дефенса и Хустисия» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 2 мяча в 2 поединках чемпионата.

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    При этом «Дефенса и Хустисия» не пропускает 2 матча кряду. А вот беспроигрышная серия составляет уже 4 поединка.

    Команда явно настроена подтянуться к лидерам. Да и оборонительные редуты в последних матчах выглядят монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Дефенса и Хустисия» не пропускала в 2 последних матчах

    • «Сентраль Кордоба» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • «Дефенса и Хустисия» забивает в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сентраль Кордоба» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Дефенса и Хустисия» постарается приблизиться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же имеют весьма надежные тылы.

    Ставка: Победа «Дефенса и Хустисии» за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия?

    Матч Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия состоится 29 июля 2025 года в 00:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия?

    Коэффициенты букмекеров: «Сентраль Кордоба» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия: прогноз и ставка за 3.40, статистика, коэффициенты матча 29.07.202500:00. «Дефенса и Хустисия» добудет три очка
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