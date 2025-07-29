Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия. Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 29 июля 2025 года

29 июля в 3-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Сентраль Кордоба» и «Дефенса и Хустисия». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сентраль Кордоба» — «Дефенса и Хустисия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сентраль Кордоба»

Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» стартовала в чемпионате не столь ярко. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Сентраль Кордоба» явно поборется за выход в плей-офф. А вот отличились игроки команды всего одним результативным ударом в 2 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Сентраль Кордоба» одолела «Серро-Ларго» (3:0).

До того команда подписала мировую с «Атлетико Тукуман» (1:1). Да и первый поединок с «Серро-Ларго» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сентраль Кордоба» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сентраль Кордоба» нынче постепенно набирает обороты. Команда не проигрывала в 4 своих последних матчах.

Причем «Сентраль Кордоба» традиционно успешно противостоит «Дефенса и Хустисии». В пяти последних очных поединках команда победила трижды при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к топ-8.

«Дефенса и Хустисия»

Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» начала чемпионат довольно продуктивно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Дефенса и Хустисия» на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Дефенса и Хустисия» переиграла «Альдосиви» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Банфилдом» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Деспортиве» (2:1).

При этом «Дефенса и Хустисия» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дефенса и Хустисия» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 2 мяча в 2 поединках чемпионата.

При этом «Дефенса и Хустисия» не пропускает 2 матча кряду. А вот беспроигрышная серия составляет уже 4 поединка.

Команда явно настроена подтянуться к лидерам. Да и оборонительные редуты в последних матчах выглядят монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается выжать максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Дефенса и Хустисия» не пропускала в 2 последних матчах

«Сентраль Кордоба» не проигрывал в 4 своих последних поединках

«Дефенса и Хустисия» забивает в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сентраль Кордоба» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Дефенса и Хустисия» постарается приблизиться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же имеют весьма надежные тылы.

Ставка: Победа «Дефенса и Хустисии» за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.20