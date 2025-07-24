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    «Данди Юнайтед» не заметит «Страссен»

    Данди Юнайтед — Страссен. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Данди Юнайтед» — «Страссен»
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    «Данди Юнайтед»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Данди Юнайтед» и «Страссен». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Данди Юнайтед» — «Страссен», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Данди Юнайтед

  • Данди
    •  Данди Юнайтед 21:45 Корвинул

    Корвинул

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Данди Юнайтед»

    Турнирное положение: «Данди Юнайтед» неплохо выступил в своем чемпионате. Команда заняла итоговое 4 место.

    При этом «Данди Юнайтед» на 5 очков отстал от первой тройки. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Данди Юнайтед» подписал мировую с «Олдхэмом» (0:0).

    До того команда не смогла обыграть «Сент-Джонстон» (1:1). А вот поединок со «Зволле» завершился неудачей (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Данди Юнайтед» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Данди Юнайтед» нынче выглядит не столь монолитно. Команда не побеждала в 4 последних матчах.

    Причем «Данди Юнайтед» подписал мировые в двух своих последних поединках. Да и атака команды в этих поединках явно не блистала.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Шотландцы постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Страссен»

    Турнирное положение: «Страссен» минувший сезон провел вполне продуктивно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Люксембурга.

    Причем «Страссен» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Страссен» не смог одолеть скромный «ОК Шарлеруа» (1:1).

    До того команда была бита «Дифферданжем» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение тому же сопернику (1:0).

    При этом «Страссен» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Страссен» в летних спаррингах не преуспевал. Да и с реализацией у команды не все столь позитивно.

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    При этом «Страссен» победил в 3 своих официальных поединках. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.

    Команда не побеждала в 2 своих последних матчах. Да и тягаться с шотландцами ей будет весьма проблематично.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Люксембуржцы постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

    Статистика для ставок

    • «Страссен» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Данди Юнайтед» подписывал мировые в 2 своих последних матчах

    • «Данди Юнайтед» выиграл только в одном летнем спарринге из пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Данди Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Данди Юнайтед» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

    Шотландцы способны еще прибавить в плане реализации, да и соперник не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Фора «Данди Юнайтед» -2.5 за 3.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Данди Юнайтед — Страссен?

    Матч Данди Юнайтед — Страссен состоится 24 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Данди Юнайтед — Страссен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Данди Юнайтед» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Данди Юнайтед — Страссен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Данди Юнайтед» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Данди Юнайтед — Страссен?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Данди Юнайтед — Страссен?

    Коэффициенты букмекеров: «Данди Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

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    Данди Юнайтед — Страссен: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:45. «Данди Юнайтед» не заметит «Страссен»
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