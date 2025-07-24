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    Арда Карджали — ХИК. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Лигу конференции 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арда» Карджали — «ХИК»
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    24 июля в первом матче квалификации Лиги конференции по футболу сыграют «Арда» Карджали и «ХИК». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арда» Карджали — «ХИК», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Arda Kardzhali

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Arda Kardzhali 19:00 ХИК

    ХИК

  • Хельсинки
    •

    «Арда» Карджали

    Турнирное положение: после первого тура «Арда» Карджали идет внизу турнирной таблицы чемпионата Болгарии с 0 очков.

    Последние матчи: в первом туре национального чемпионата «Арда» Карджали уступила в гостях ЦСКА Софии со счетом 0:1, пропустив единственный мяч за 9 минут до конца встречи. При этом «Арда» Карджали не смогла реализовать свой пенальти в середине второго тайма.

    Ранее были поражения в товарищеских встречах от «Бейтара» Йерусалим (1:2) и «Септемфри» София (1:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Андре Шиняшики (п), Вуячки (з).

    Состояние команды: пока «Арда» далека от своих оптимальных кондиций, чемпионат Болгарии только стартовал, а первая игра для клуба сложилась неудачно, не лучшим образом были проведены товарищеские встречи. Летом команда ослабла, ее покинуло несколько ведущих футболистов, в том числе нигериец Оффор, перебравшийся в РПЛ в «Балтику».

    «ХИК»

    Турнирное положение: пока ХИК идет четвертым в чемпионате Финляндии с 29 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 16-м туре команда смогла на своем поле легко обыграть одного из аутсайдеров «Оулу» со счетом 3:1. Тренерский штаб ХИК дал отдохнуть в ней лидерам Рингу и Пукки, но и без них самый титулованный клуб страны разобрался с соперником.

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    До этого была эпичная победа в ответной игре с «Рунавиком» (5:0) и поражение от него в первой игре (0:4) в ЛК.

    Не сыграют: травмированы — все в строю.

    Состояние команды: ХИК смог удивить многих в ответной встрече против фарерского «Рунавика», победив со счетом 5:0 в дополнительное время, при том, что первую игру сенсационно проиграл (0:4). Но даже сверхэмоциональная победа не помешала клубу уверенно взять потом три очка в чемпионате смешанным составом и приблизиться к лидерам.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее команды между собой не играли

    • «Арда» проиграла три последних игры с учетом товарняков

    • ХИК выиграл две последних встречи с разницей 8-1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Арда Карджали» дают 2,45, а на «ХИК» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

    Прогноз: конечно, болгарский чемпионат намного сильнее финского и, скорее всего« "Арда" одержит победу в двухраундовом противостоянии. Тем не менее, ХИК играет в очень открытый футбол и способен пободаться на поле соперника. К тому же в составе гостей есть два игрока: Пукки и Ринг, которые уровнем даже в нынешнем ветеранском состоянии сильнее любого игрока "Арды". Они и могут зарешать.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,75.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арда Карджали — ХИК?

    Матч Арда Карджали — ХИК состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арда Карджали — ХИК?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арда Карджали — ХИК?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арда Карджали — ХИК?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арда Карджали — ХИК?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Арда Карджали» дают 2,45, а на «ХИК» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

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    Арда Карджали — ХИК: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 24.07.202519:00. Нас ждет результативный футбол
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