Арда Карджали — ХИК. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Лигу конференции 24 июля 2025 года

24 июля в первом матче квалификации Лиги конференции по футболу сыграют «Арда» Карджали и «ХИК». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арда» Карджали — «ХИК», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арда» Карджали

Турнирное положение: после первого тура «Арда» Карджали идет внизу турнирной таблицы чемпионата Болгарии с 0 очков.

Последние матчи: в первом туре национального чемпионата «Арда» Карджали уступила в гостях ЦСКА Софии со счетом 0:1, пропустив единственный мяч за 9 минут до конца встречи. При этом «Арда» Карджали не смогла реализовать свой пенальти в середине второго тайма.

Ранее были поражения в товарищеских встречах от «Бейтара» Йерусалим (1:2) и «Септемфри» София (1:2).

Не сыграют: травмированы — Андре Шиняшики (п), Вуячки (з).

Состояние команды: пока «Арда» далека от своих оптимальных кондиций, чемпионат Болгарии только стартовал, а первая игра для клуба сложилась неудачно, не лучшим образом были проведены товарищеские встречи. Летом команда ослабла, ее покинуло несколько ведущих футболистов, в том числе нигериец Оффор, перебравшийся в РПЛ в «Балтику».

«ХИК»

Турнирное положение: пока ХИК идет четвертым в чемпионате Финляндии с 29 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 16-м туре команда смогла на своем поле легко обыграть одного из аутсайдеров «Оулу» со счетом 3:1. Тренерский штаб ХИК дал отдохнуть в ней лидерам Рингу и Пукки, но и без них самый титулованный клуб страны разобрался с соперником.

До этого была эпичная победа в ответной игре с «Рунавиком» (5:0) и поражение от него в первой игре (0:4) в ЛК.

Не сыграют: травмированы — все в строю.

Состояние команды: ХИК смог удивить многих в ответной встрече против фарерского «Рунавика», победив со счетом 5:0 в дополнительное время, при том, что первую игру сенсационно проиграл (0:4). Но даже сверхэмоциональная победа не помешала клубу уверенно взять потом три очка в чемпионате смешанным составом и приблизиться к лидерам.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не играли

«Арда» проиграла три последних игры с учетом товарняков

ХИК выиграл две последних встречи с разницей 8-1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арда Карджали» дают 2,45, а на «ХИК» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

Прогноз: конечно, болгарский чемпионат намного сильнее финского и, скорее всего« "Арда" одержит победу в двухраундовом противостоянии. Тем не менее, ХИК играет в очень открытый футбол и способен пободаться на поле соперника. К тому же в составе гостей есть два игрока: Пукки и Ринг, которые уровнем даже в нынешнем ветеранском состоянии сильнее любого игрока "Арды". Они и могут зарешать.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,75.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,80.