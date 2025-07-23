ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий КовтунЮрий Ковтун: «Балтика» могла и выиграть, особых шансов у «Динамо» не было Маркус Рашфорд«Барселона» арендовала Рашфорда. Но сможет ли клуб вообще заявить его? Крис ПолКрис Пол возвращается в «Клипперс»: последний рывок в Лос-Анджелесе
    Все новости спорта

    Нас ждет результативный футбол

    Васко да Гама — Гремио: прогноз на футбол и ставка за 1.82

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Гремио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Витор — талант из «Васко»
    19 июля в 15-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Гремио». Начало встречи — 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Гремио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 23 Июля 2025 года

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 21:00 Баия

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: сейчас «Васко да Гама» идет 15-й в таблице Серии А с 13 очками.

    Последние матчи: первая игра Кубка Судамериканы сложилась для «Васко да Гама» очень неудачно, его команда проиграла с разгромным счетом (0:4) «Индепендьенте делла Валле», практически потеряв шансы пройти дальше в турнире. Одной из причин такой неудачи стало раннее удаление в составе бразильцев Лукас Питона.

    Ранее была дома неудача в Серии А с «Ботафого» (0:2) и победа в гостях над «Сан-Паулу» (1:3).

  • От Марадоны до Месси. Величайшие «десятки» в истории «Барселоны»
  • Теперь под десятым номером будет играть Ламин Ямаль
  • 17/07/2025

    • Не сыграют: Адсон (п), Тьягу Мендеш (п).

    Состояние команды: пока подопечные Фернанду Диниза играют очень неровно, чередуя отличные и провальные матчи. Сам известный бразильский специалист получил назначение в «Васко да Гаму» в мае 2025 года, но пока не может поднять команду в верхнюю часть турнирной таблицы, плетясь постоянно в серединке.

    «Гремио»

    Турнирное положение: пока «Гремио» на 12-м месте после 13 матчей с 16 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в Кубке Судамериканы «Гремио» проиграл в гостях «Альянсе Лиме» со счетом 0:2. В Перу всегда играть тяжело на высокогорье, и во втором тайме преимущество хозяев сказалось, когда «Гремио» пропустил подряд два мяча.

    До этого в Серии А было разгромное поражение в гостях от «Крузейро» (1:4) и победа Рекопа Гаушу над «Сан-Жозе» (2:0).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Не сыграют: травмированы — Родриго Эли (з), Куэльяр (п), Жоау Педро (з), Брентуэйт (н).

    Состояние команды: с апреля 2025 года команду возглавляет один из самых авторитетных бразильских специалистов Ману Менезеш. Но пока у 65-летнего тренера дела идут с переменным успехом. В чемпионате Бразилии «Гремио» является середняком, а из Кубка Судамериканы близка к вылету.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Гремио» выиграл дома (1:0), но уступил в гостях (1:2)

    • В позапрошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0

    • В 2022 году «Гремио» победил на своем поле (2:1), а на выезде была ничья (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Васко да Гама» дают 2,10, а на «Гремио» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,54, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,48.

    Прогноз: в составах обеих команд есть кому забивать, а защита точно не является сильнейшей стороной ни одного из соперников, к тому же есть потери в обороне.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,82.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Васко да Гама — Гремио?

    Матч Васко да Гама — Гремио состоится 23 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Васко да Гама — Гремио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Васко да Гама — Гремио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Васко да Гама — Гремио?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Васко да Гама — Гремио?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Васко да Гама» дают 2,10, а на «Гремио» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Свайда — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Монфис — Ибин У
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Калинская — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баптист — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ромеро Гормаз — Амброзио
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Копенгаген — Дрита
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пафос — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч РФШ — Мальмё
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хамрун — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Муньяр — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алис — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шкендия — ФКСБ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Васко да Гама — Гремио: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 23.07.202521:00. Нас ждет результативный футбол
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры