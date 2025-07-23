Васко да Гама — Гремио: прогноз на футбол и ставка за 1.82

19 июля в 15-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Гремио». Начало встречи — 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Гремио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: сейчас «Васко да Гама» идет 15-й в таблице Серии А с 13 очками.

Последние матчи: первая игра Кубка Судамериканы сложилась для «Васко да Гама» очень неудачно, его команда проиграла с разгромным счетом (0:4) «Индепендьенте делла Валле», практически потеряв шансы пройти дальше в турнире. Одной из причин такой неудачи стало раннее удаление в составе бразильцев Лукас Питона.

Ранее была дома неудача в Серии А с «Ботафого» (0:2) и победа в гостях над «Сан-Паулу» (1:3).

Не сыграют: Адсон (п), Тьягу Мендеш (п).

Состояние команды: пока подопечные Фернанду Диниза играют очень неровно, чередуя отличные и провальные матчи. Сам известный бразильский специалист получил назначение в «Васко да Гаму» в мае 2025 года, но пока не может поднять команду в верхнюю часть турнирной таблицы, плетясь постоянно в серединке.

«Гремио»

Турнирное положение: пока «Гремио» на 12-м месте после 13 матчей с 16 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в Кубке Судамериканы «Гремио» проиграл в гостях «Альянсе Лиме» со счетом 0:2. В Перу всегда играть тяжело на высокогорье, и во втором тайме преимущество хозяев сказалось, когда «Гремио» пропустил подряд два мяча.

До этого в Серии А было разгромное поражение в гостях от «Крузейро» (1:4) и победа Рекопа Гаушу над «Сан-Жозе» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Родриго Эли (з), Куэльяр (п), Жоау Педро (з), Брентуэйт (н).

Состояние команды: с апреля 2025 года команду возглавляет один из самых авторитетных бразильских специалистов Ману Менезеш. Но пока у 65-летнего тренера дела идут с переменным успехом. В чемпионате Бразилии «Гремио» является середняком, а из Кубка Судамериканы близка к вылету.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Гремио» выиграл дома (1:0), но уступил в гостях (1:2)

В позапрошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0

В 2022 году «Гремио» победил на своем поле (2:1), а на выезде была ничья (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Васко да Гама» дают 2,10, а на «Гремио» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,54, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,48.

Прогноз: в составах обеих команд есть кому забивать, а защита точно не является сильнейшей стороной ни одного из соперников, к тому же есть потери в обороне.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,82.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,90.