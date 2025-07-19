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    «Кобальтовых» ждет разочарование

    Шальке — Твенте. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на Твенте Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Твенте»
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    «Шальке»
    19 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Шальке» и «Твенте». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шальке» — «Твенте», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2025 года

    Шальке-04

  • Гельзенкирхен
    •  Шальке-04 15:00 Твенте

    Твенте

  • Энсхеде
    •

    «Шальке»

    Турнирное положение: «Кобальтовые» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы второго по рангу немецкого дивизиона.

    При этом «Шальке» всего на три очка опередил опасную зону. А вот отличились игроки команды 52 результативными выстрелами в 34 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кобальтовые» переиграли «Санкт-Галлен» (1:0).

    До того команда была бита «Вехеном» (2:3). А вот поединок с «Панатинаикосом» завершился подписанием мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шальке» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кобальтовые» в кадровом плане выглядят весьма скромно. Да и результаты команды стабильными никак не назовешь.

    Причем «Шальке» традиционно неудачно противостоит «Твенте». Из пяти последних очных поединков команда уступила 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в летних контрольных матчах «кобальтовые» пока не преуспевают.

    «Твенте»

    Турнирное положение: «Красные» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы Эредивизии.

    Причем «Твенте» аж на 10 очков отстал от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 34 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Красные» одолели «Кайзер Чифс» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Карабаху» (2:1). А вот чуть ранее она уступила тем же агдамцам (2:3).

    При этом «Твенте» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красные» относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 62 мячей в 34 поединках минувшего чемпионата.

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    При этом «Твенте» победил в 15 поединках чемпионата из 34. А вот уступили «красные» в десяти матчах Эредивизии.

    Команда в межсезонье заметно обновляется. Да и в контрольных матчах «красные» вполне преуспевают.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается продлить свой двухматчевый победный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Кобальтовые» уже 13 лет не обыгрывают «Твенте»

    • «Красные» победили в 2 своих последних поединках

    • Голландцы в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.33.

    Прогноз: «Твенте» довольно симпатично выглядит в летних спаррингах, и явно будет активен в атаке.

    Голландцы намерены продлить свой победный сериал, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Твенте» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шальке — Твенте?

    Матч Шальке — Твенте состоится 19 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шальке — Твенте?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шальке — Твенте?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шальке — Твенте?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шальке — Твенте?

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.72.

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    Шальке — Твенте: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 19.07.202515:00. «Кобальтовых» ждет разочарование
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