Шальке — Твенте. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

19 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Шальке» и «Твенте». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шальке» — «Твенте», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шальке»

Турнирное положение: «Кобальтовые» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы второго по рангу немецкого дивизиона.

При этом «Шальке» всего на три очка опередил опасную зону. А вот отличились игроки команды 52 результативными выстрелами в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кобальтовые» переиграли «Санкт-Галлен» (1:0).

До того команда была бита «Вехеном» (2:3). А вот поединок с «Панатинаикосом» завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шальке» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кобальтовые» в кадровом плане выглядят весьма скромно. Да и результаты команды стабильными никак не назовешь.

Причем «Шальке» традиционно неудачно противостоит «Твенте». Из пяти последних очных поединков команда уступила 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в летних контрольных матчах «кобальтовые» пока не преуспевают.

«Твенте»

Турнирное положение: «Красные» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы Эредивизии.

Причем «Твенте» аж на 10 очков отстал от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Красные» одолели «Кайзер Чифс» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Карабаху» (2:1). А вот чуть ранее она уступила тем же агдамцам (2:3).

При этом «Твенте» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные» относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 62 мячей в 34 поединках минувшего чемпионата.

При этом «Твенте» победил в 15 поединках чемпионата из 34. А вот уступили «красные» в десяти матчах Эредивизии.

Команда в межсезонье заметно обновляется. Да и в контрольных матчах «красные» вполне преуспевают.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается продлить свой двухматчевый победный сериал.

Статистика для ставок

«Кобальтовые» уже 13 лет не обыгрывают «Твенте»

«Красные» победили в 2 своих последних поединках

Голландцы в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.33.

Прогноз: «Твенте» довольно симпатично выглядит в летних спаррингах, и явно будет активен в атаке.

Голландцы намерены продлить свой победный сериал, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Твенте» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50