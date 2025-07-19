Шальке — Твенте. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

Шальке-04
Твенте
«Шальке»
Турнирное положение: «Кобальтовые» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы второго по рангу немецкого дивизиона.
При этом «Шальке» всего на три очка опередил опасную зону. А вот отличились игроки команды 52 результативными выстрелами в 34 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кобальтовые» переиграли «Санкт-Галлен» (1:0).
До того команда была бита «Вехеном» (2:3). А вот поединок с «Панатинаикосом» завершился подписанием мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шальке» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кобальтовые» в кадровом плане выглядят весьма скромно. Да и результаты команды стабильными никак не назовешь.
Причем «Шальке» традиционно неудачно противостоит «Твенте». Из пяти последних очных поединков команда уступила 1 раз при 4 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в летних контрольных матчах «кобальтовые» пока не преуспевают.
«Твенте»
Турнирное положение: «Красные» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы Эредивизии.
Причем «Твенте» аж на 10 очков отстал от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 34 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Красные» одолели «Кайзер Чифс» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Карабаху» (2:1). А вот чуть ранее она уступила тем же агдамцам (2:3).
При этом «Твенте» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красные» относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 62 мячей в 34 поединках минувшего чемпионата.
При этом «Твенте» победил в 15 поединках чемпионата из 34. А вот уступили «красные» в десяти матчах Эредивизии.
Команда в межсезонье заметно обновляется. Да и в контрольных матчах «красные» вполне преуспевают.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается продлить свой двухматчевый победный сериал.
Статистика для ставок
- «Кобальтовые» уже 13 лет не обыгрывают «Твенте»
- «Красные» победили в 2 своих последних поединках
- Голландцы в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.33.
- 2.15Динамо — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.85Астана — Туран: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.15Локомотив — Сочи: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Твенте» довольно симпатично выглядит в летних спаррингах, и явно будет активен в атаке.
Голландцы намерены продлить свой победный сериал, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Твенте» за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50