Петрокуб — Биркиркара. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Петрокуб
Биркиркара
«Петрокуб»
Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Петрокуб» занимает 3 место, набрав 7 очков: 2 победы и 1 ничья.
Последние матчи: Экс-чемпион Молдавии «Петрокуб» потерпел минимальное поражение в матче против «Биркиркары» (0:1).
Петрокуб — Биркиркара: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Петрокуба», которая состояла из четырёх матчей. Ранее клуб из Хынчешт выиграл у «Политехники» (2:1), «Зимбру» (2:1), «Спарты» из Селемета (6:0) и обменялся голами с командой «Бельцы» (1:1).
«Биркиркара»
Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Биркиркара» финишировала на 5 месте, набрав 24 очка: 6 побед, 6 ничьих и 4 поражения.
Последние матчи: Гол на 54 минуте Жеффри Ачеампонга принес победу «Биркиркаре» в матче против «Петрокуба» в первом матче Лиги конференций.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Биркиркара» одержала три победы и в двух играх потерпела фиаско.
Статистика для ставок
- «Биркиркара» финишировала на 5 месте в чемпионате Мальты
- «Петрокуб» финишировал на 4 месте в чемпионате Молдавии
- «Биркиркара» выиграла у «Петрокуба» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа команды «Биркиркара» — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: «Петрокуб» потерпел неожиданное поражение в первой игре с мальтийцами. В ответной встрече мальтийцы способны на то, чтобы засушить игру.
Ставка: «Биркиркара» не проиграет с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.50.