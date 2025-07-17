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    «Биркиркара» сохранит минимальное преимущество?

    Петрокуб — Биркиркара. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Петрокуб» — «Биркиркара»
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    «Биркиркара» — «Петрокуб»
    «Петрокуб» из Молдавии дома сыграет против мальтийской «Биркиркары» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Биркиркара», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Петрокуб

  • Молдова. Суперлига
    •  Петрокуб 20:00 Биркиркара

    Биркиркара

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Петрокуб» занимает 3 место, набрав 7 очков: 2 победы и 1 ничья.

    Последние матчи: Экс-чемпион Молдавии «Петрокуб» потерпел минимальное поражение в матче против «Биркиркары» (0:1).

    Петрокуб — Биркиркара: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Петрокуба», которая состояла из четырёх матчей. Ранее клуб из Хынчешт выиграл у «Политехники» (2:1), «Зимбру» (2:1), «Спарты» из Селемета (6:0) и обменялся голами с командой «Бельцы» (1:1).

    «Биркиркара»

    Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Биркиркара» финишировала на 5 месте, набрав 24 очка: 6 побед, 6 ничьих и 4 поражения.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: Гол на 54 минуте Жеффри Ачеампонга принес победу «Биркиркаре» в матче против «Петрокуба» в первом матче Лиги конференций.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних матчах «Биркиркара» одержала три победы и в двух играх потерпела фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Биркиркара» финишировала на 5 месте в чемпионате Мальты

    • «Петрокуб» финишировал на 4 месте в чемпионате Молдавии

    • «Биркиркара» выиграла у «Петрокуба» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа команды «Биркиркара» — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: «Петрокуб» потерпел неожиданное поражение в первой игре с мальтийцами. В ответной встрече мальтийцы способны на то, чтобы засушить игру.

    Ставка: «Биркиркара» не проиграет с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом  2.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Петрокуб — Биркиркара?

    Матч Петрокуб — Биркиркара состоится 17 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Петрокуб — Биркиркара?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Биркиркара» не проиграет .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Петрокуб — Биркиркара?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Биркиркара» не проиграет » с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Петрокуб — Биркиркара?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Петрокуб — Биркиркара?

    Коэффициенты букмекеров: : «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа команды «Биркиркара» — в 5.80.

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    Петрокуб — Биркиркара: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 17.07.202520:00. «Биркиркара» сохранит минимальное преимущество?
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