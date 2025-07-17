Петрокуб — Биркиркара. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

«Петрокуб» из Молдавии дома сыграет против мальтийской «Биркиркары» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Биркиркара», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Петрокуб» занимает 3 место, набрав 7 очков: 2 победы и 1 ничья.

Последние матчи: Экс-чемпион Молдавии «Петрокуб» потерпел минимальное поражение в матче против «Биркиркары» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Петрокуба», которая состояла из четырёх матчей. Ранее клуб из Хынчешт выиграл у «Политехники» (2:1), «Зимбру» (2:1), «Спарты» из Селемета (6:0) и обменялся голами с командой «Бельцы» (1:1).

«Биркиркара»

Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Биркиркара» финишировала на 5 месте, набрав 24 очка: 6 побед, 6 ничьих и 4 поражения.

Последние матчи: Гол на 54 минуте Жеффри Ачеампонга принес победу «Биркиркаре» в матче против «Петрокуба» в первом матче Лиги конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Биркиркара» одержала три победы и в двух играх потерпела фиаско.

Статистика для ставок

«Биркиркара» финишировала на 5 месте в чемпионате Мальты

«Петрокуб» финишировал на 4 месте в чемпионате Молдавии

«Биркиркара» выиграла у «Петрокуба» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа команды «Биркиркара» — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

Прогноз: «Петрокуб» потерпел неожиданное поражение в первой игре с мальтийцами. В ответной встрече мальтийцы способны на то, чтобы засушить игру.

Ставка: «Биркиркара» не проиграет с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.50.