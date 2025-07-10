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    Зацепится ли «Влазния» за положительный результат?

    Влазния — Даугавпилс. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Влазния» — «Даугавпилс»
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    «Линфилд» — «Влазния»
    Албанская «Влазния» дома сыграет против «Даугавпилса» из Латвии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Влазния» — «Даугавпилс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Влажния

  • Шкодер
    •  Влажния 21:00 Даугавпилс

    Даугавпилс

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Влазния»

    Турнирная таблица: «Влазния» сыграет в квалификации Лиги конференций, как серебряный призер чемпионата Албании, команда в минувшем сезоне набрала 57 очков и на два пункта отстала от чемпиона — «Эгнатии».

    Последние матчи: В летнее межсезонье «Влазния» сыграла четыре товарищеские игры. В последней встрече албанцы уступили румынскому «Петролулу» (0:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В контрольных играх «Влазния» потерпела фиаско в матчах со словенскими клубами «Олимпия» (0:4) и «Копер» (3:5). Также клуб из Албании оказался сильнее румынского коллектива УТА «Арад» (1:0).

    «Даугавпилс»

    Турнирная таблица: «Даугавпилс» получил путёвку в Лигу конференций после того, как финишровал в чемпионате Латвии на 5 месте.

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    • В сезоне-2025 «Даугавпился» занимает 5 место в чемпионате, набрав 27 очков, сыграв 22 матча.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Даугавпилс» обменялся голами с «Ригой» (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Даугавпилс» одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и две проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Влазния» — серебряный призёр чемпионата Албании

    • «Даугавпилс» финишировал на 5 месте в чемпионате Латвии

    • «Влазния» и «Даугавпилс» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Влазния» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.70, а победа «Даугавпилса» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.13.

    Прогноз: В среднем за игру обе команды забивают по голу. Ставим на то, что футболисты обменяются результативными ударами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Влазния — Даугавпилс?

    Матч Влазния — Даугавпилс состоится 10 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Влазния — Даугавпилс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Влазния — Даугавпилс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Влазния — Даугавпилс?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Влазния — Даугавпилс?

    Коэффициенты букмекеров: : «Влазния» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.70, а победа «Даугавпилса» — в 8.50.

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    Влазния — Даугавпилс: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 10.07.202521:00. Зацепится ли «Влазния» за положительный результат?
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