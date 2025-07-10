Влазния — Даугавпилс. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Албанская «Влазния» дома сыграет против «Даугавпилса» из Латвии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Влазния» — «Даугавпилс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Влазния»

Турнирная таблица: «Влазния» сыграет в квалификации Лиги конференций, как серебряный призер чемпионата Албании, команда в минувшем сезоне набрала 57 очков и на два пункта отстала от чемпиона — «Эгнатии».

Последние матчи: В летнее межсезонье «Влазния» сыграла четыре товарищеские игры. В последней встрече албанцы уступили румынскому «Петролулу» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В контрольных играх «Влазния» потерпела фиаско в матчах со словенскими клубами «Олимпия» (0:4) и «Копер» (3:5). Также клуб из Албании оказался сильнее румынского коллектива УТА «Арад» (1:0).

«Даугавпилс»

Турнирная таблица: «Даугавпилс» получил путёвку в Лигу конференций после того, как финишровал в чемпионате Латвии на 5 месте.

В сезоне-2025 «Даугавпился» занимает 5 место в чемпионате, набрав 27 очков, сыграв 22 матча.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Даугавпилс» обменялся голами с «Ригой» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Даугавпилс» одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и две проиграл.

Статистика для ставок

«Влазния» — серебряный призёр чемпионата Албании

«Даугавпилс» финишировал на 5 месте в чемпионате Латвии

«Влазния» и «Даугавпилс» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Влазния» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.70, а победа «Даугавпилса» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.13.

Прогноз: В среднем за игру обе команды забивают по голу. Ставим на то, что футболисты обменяются результативными ударами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.13.