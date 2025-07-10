Кауно Жальгирис — Пенибонт. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Литовский клуб «Кауно Жальгирис» дома сыграет против «Пенибонта» из Уэльса в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «Пенибонт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне литовской Лиги «Кауно Жальгирис» финишировал на бронзовой позиции, что позволило команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

В новом сезоне «Кауно Жальгирис» лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Последние матчи: В 19 туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» на выезде разгромил команду «Ритеряй» (5:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Участник квалификации Лиги конференций выдаёт победную серию из четырёх матчей, обыграв также «Бангу» (2:0), «Паневежис» (3:0) и «Хегельманн» (2:1).

«Пенибонт»

Турнирная таблица: «Пенибонт» в минувшем сезоне чемпионата Уэльса финишировал на втором месте, что позволило команде получить путёвку в Лигу конференций.

Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Пенибонт» провел пять товарищеских встреч, в одной из них команда одержала победу в поединке против команды «Мертир Таун» из Уэльса (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Пенибонт» одержал третью победу подряд, выиграв также у клубов «Эйрдрионианс» (2:1) из Шотландии и «Порткаул Таун» из Уэльса (2:1).

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы

«Пенибонт» — серебряный призер чемпионата Уэльса

«Кауно Жальгирис» и «Пенибонт» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа «Пенибонт» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Кауно Жальгирис» сейчас на ходу, литовцы побеждают в одном матче за другим. Ожидаем новую викторию команды в стартовой игре Лиги конференций.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.75.