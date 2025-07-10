Кауно Жальгирис — Пенибонт. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Кауно Жальгирис
Пенибонт
«Кауно Жальгирис»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне литовской Лиги «Кауно Жальгирис» финишировал на бронзовой позиции, что позволило команде попасть в квалификацию Лиги конференций.
В новом сезоне «Кауно Жальгирис» лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка.
Последние матчи: В 19 туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» на выезде разгромил команду «Ритеряй» (5:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Участник квалификации Лиги конференций выдаёт победную серию из четырёх матчей, обыграв также «Бангу» (2:0), «Паневежис» (3:0) и «Хегельманн» (2:1).
«Пенибонт»
Турнирная таблица: «Пенибонт» в минувшем сезоне чемпионата Уэльса финишировал на втором месте, что позволило команде получить путёвку в Лигу конференций.
Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Пенибонт» провел пять товарищеских встреч, в одной из них команда одержала победу в поединке против команды «Мертир Таун» из Уэльса (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Пенибонт» одержал третью победу подряд, выиграв также у клубов «Эйрдрионианс» (2:1) из Шотландии и «Порткаул Таун» из Уэльса (2:1).
Статистика для ставок
- «Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы
- «Пенибонт» — серебряный призер чемпионата Уэльса
- «Кауно Жальгирис» и «Пенибонт» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа «Пенибонт» — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: «Кауно Жальгирис» сейчас на ходу, литовцы побеждают в одном матче за другим. Ожидаем новую викторию команды в стартовой игре Лиги конференций.
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.75.