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    Литовцы начнут выступление в еврокубках с победы?

    Кауно Жальгирис — Пенибонт. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кауно Жальгирис» — «Пенибонт»
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    «Лех» — «Кауно Жальгирис»
    Литовский клуб «Кауно Жальгирис» дома сыграет против «Пенибонта» из Уэльса в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «Пенибонт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Кауно Жальгирис

  • Литва. Лига А
    •  Кауно Жальгирис 19:00 Пенибонт

    Пенибонт

  • Бридженд
    •

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне литовской Лиги «Кауно Жальгирис» финишировал на бронзовой позиции, что позволило команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

    В новом сезоне «Кауно Жальгирис» лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка.

    Последние матчи: В 19 туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» на выезде разгромил команду «Ритеряй» (5:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Участник квалификации Лиги конференций выдаёт победную серию из четырёх матчей, обыграв также «Бангу» (2:0), «Паневежис» (3:0) и «Хегельманн» (2:1).

    «Пенибонт»

    Турнирная таблица: «Пенибонт» в минувшем сезоне чемпионата Уэльса финишировал на втором месте, что позволило команде получить путёвку в Лигу конференций.

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  • 07/07/2025

    • Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Пенибонт» провел пять товарищеских встреч, в одной из них команда одержала победу в поединке против команды «Мертир Таун» из Уэльса (3:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Пенибонт» одержал третью победу подряд, выиграв также у клубов «Эйрдрионианс» (2:1) из Шотландии и «Порткаул Таун» из Уэльса (2:1).

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы

    • «Пенибонт» — серебряный призер чемпионата Уэльса

    • «Кауно Жальгирис» и «Пенибонт» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа «Пенибонт» — в 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: «Кауно Жальгирис» сейчас на ходу, литовцы побеждают в одном матче за другим. Ожидаем новую викторию команды в стартовой игре Лиги конференций.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кауно Жальгирис — Пенибонт?

    Матч Кауно Жальгирис — Пенибонт состоится 10 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кауно Жальгирис — Пенибонт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кауно Жальгирис — Пенибонт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кауно Жальгирис — Пенибонт?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кауно Жальгирис — Пенибонт?

    Коэффициенты букмекеров: : «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа «Пенибонт» — в 12.00.

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    Кауно Жальгирис — Пенибонт: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 10.07.202519:00. Литовцы начнут выступление в еврокубках с победы?
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