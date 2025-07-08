Флориана — Хаверфордуэст. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 июля 2025 года

8 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Флориана» и «Хаверфордуэст». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Флориана» — «Хаверфордуэст», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флориана»

Турнирное положение: «Флориана» получила возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Мальты.

Команда финишировала третьей во втором этапе местной Премьер-лиги, после чего в стыковых поединках смогла завоевать бронзовые медали.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках полуфинала Кубка Мальты клуб на чужом поле потерпел поражение от «Биркиркары» (1:2).

Ранее в поединке за третью позицию плей-офф национального чемпионата коллектив одержал победу, когда жертвой его стала «Слима» (0:4).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Флориана» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Франклин Сасере — лучший бомбардир команды в чемпионате Мальты прошлого сезона с 14-ю голами.

«Хаверфордуэст»

Турнирное положение: «Хаверфордуэст» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Уэльса.

Команда заняла третье место в группе чемпионского раунда национального первенства, после чего выиграла плей-офф за выход в еврокубок благодаря победе над «Карнарвоном» (3:1).

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на выездном поле сыграл вничью с «Кармартен Таун» (1:1).

Перед этим коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в чужих стенах на этот раз потерпел разгромное поражение от «Линфилда» (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Хаверфордуэст» четырежды выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, тем не менее, это будет весьма непросто, ведь соперник превосходит их в классе.

Бен Амун — лучший бомбардир команды в первенстве Уэльса прошлого сезона с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Флорианы» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Хаверфордуэст» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Хаверфордуэст» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флориана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.45, победа «Хаверфордуэста» — в 7.78.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их предпоследнем выездном поединке.

При этом в двух последних матчих хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в шести из 10-ти последних матчей «Хаверфордуэста».

Ставка: обе команды забьют за 2.10