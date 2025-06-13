Алга — Барс. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 13 июня 2025 года

13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Барс». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» пока выступает не столь удачно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» в 11 матчах добыла лишь три виктории. А вот отличились игроки команды всего 11 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алга» переиграла «Кыргызалтын» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Узгена» (1:2). Да и поединок с «Бишкек Сити» зачетных баллов в копилку не принес (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Алга» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алга» на данном этапе выглядит нестабильно. Команда до последней победы уступила дважды кряду.

Причем «Алга» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и гандикап от последнего места составляет лишь 5 очков.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» стартовал весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Барс» в 11 матчах чемпионата набрал 23 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Барс» переиграл «Алдиер» (2:1).

До того команда сумела одолеть «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0). Плюс чуть ранее она нанесла поражение колючему «Дордою» (3:1).

При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барс» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 16 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Барс» намерен побороться за попадание в топ-3. Да и победила команда в трех своих последних матчах.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Плюс «Барс» в последнее время заметно прибавил.

Статистика для ставок

«Барс» победил в 3 своих последних поединках

«Алга» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч

«Барс» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: «Барс» нынче находится на эмоциональном подъеме, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости выглядят сильнее соперника, оборона которого слишком часто совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Барса» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10