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    «Алге» ничего не светит

    Алга — Барс. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 13 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алга» — «Барс»
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    «Алга»
    13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Барс». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 13 Июня 2025 года

    Алга

  • Бишкек
    •  Алга 17:30 Bars

    Bars

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Алга»

    Турнирное положение: «Алга» пока выступает не столь удачно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алга» в 11 матчах добыла лишь три виктории. А вот отличились игроки команды всего 11 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алга» переиграла «Кыргызалтын» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «Узгена» (1:2). Да и поединок с «Бишкек Сити» зачетных баллов в копилку не принес (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Алга» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алга» на данном этапе выглядит нестабильно. Команда до последней победы уступила дважды кряду.

    Причем «Алга» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и гандикап от последнего места составляет лишь 5 очков.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.

    «Барс»

    Турнирное положение: «Барс» стартовал весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Барс» в 11 матчах чемпионата набрал 23 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Барс» переиграл «Алдиер» (2:1).

    До того команда сумела одолеть «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0). Плюс чуть ранее она нанесла поражение колючему «Дордою» (3:1).

    При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Барс» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 16 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Барс» намерен побороться за попадание в топ-3. Да и победила команда в трех своих последних матчах.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Плюс «Барс» в последнее время заметно прибавил.

    Статистика для ставок

    • «Барс» победил в 3 своих последних поединках

    • «Алга» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч

    • «Барс» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

    Прогноз: «Барс» нынче находится на эмоциональном подъеме, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости выглядят сильнее соперника, оборона которого слишком часто совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Барса» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алга — Барс?

    Матч Алга — Барс состоится 13 июня 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Алга — Барс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алга — Барс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алга — Барс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алга — Барс?

    Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.97.

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