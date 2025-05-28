ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуФинальный аккорд Роналду? «Аль-Фатех» лишил «Аль-Наср» шанса на Лигу чемпионов Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая Эльферсберг — ХайденхаймСлёзы «Эльферсберга» и триумф «Хайденхайма»: Шьенца оставил свою команду в Бундеслиге
    Все новости спорта

    Прервется ли беспроигрышная серия «Сеула»?

    Кимчхон Санму — Сеул. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 28 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Кимчхон Санму» — «Сеул»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джесси Лингард
    «Кимчхон Санму» примет дома «Сеул» в 16-м туре южнокорейской Кей-лиги. Поединок состоится 28 мая и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кимчхон Санму» — «Сеул», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кимчхон Санму»

    Турнирное положение: «Кимчхон Санму» по итогам 15-ти поединков южнокорейского первенства набрал 24 балла и борется за попадание в чемпионский раунд.

    Команда занимает четвертую строчку в зоне чемпионского раунда (топ-6) и только на три пункта опережая седьмое место, которое уже не входит в данную зону.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Кей-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ульсан Хёндэ» (2:3).

    Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив набрал лишь один балл, когда в домашних стенах разошёлся мировой с «Чеджу» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кимчхон Санму» ни разу победил при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своём поле, особенно если учесть лучшую форму их нынешнего соперника.

    Ли Дон Кйон — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.

    «Сеул»

    Турнирное положение: «Сеул» по итогам 15-ти поединков южнокорейского первенства набрал 19 баллов и также борется за попадание в чемпионский раунд.

    Команда занимает восьмую строчку и три очка отстает от зоны чемпионского раунда (топ-6), а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя.

  • Осимхен перейдет в «Челси», а Роналду — вернется в «Реал». Все трансферные интриги перед стартом клубного ЧМ
  • Даже Криштиану Роналду готов сменить команду ради участия в таком турнире
  • 22/05/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:1 сыграл вничью с «Сувоном».

    Перед этим коллектив в 14-м туре Кей-лиги уже набрал максимум очков, когда на этот раз на выезде одержал победу над «Тэгу» со счетом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сеул» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшую форму соперника.

    Джесси Лингард — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Кимчхон Санму» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Кимчхон Санму» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из семи последних матчей «Сеула» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.25, победа «Сеула» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.72.

    Прогноз: в в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Кимчхон Санму».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кимчхон Санму — Сеул?

    Матч Кимчхон Санму — Сеул состоится 28 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кимчхон Санму — Сеул?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кимчхон Санму — Сеул?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кимчхон Санму — Сеул?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кимчхон Санму — Сеул?

    Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.25, победа «Сеула» — в 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Викмайер — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Шевченко — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ламенс — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тодони — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Френх — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аддад Майа — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Мухова — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Калинская — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Де Минор — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Грачева — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэгу — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кимчхон Санму — Сеул: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 28.05.202513:30. Прервется ли беспроигрышная серия «Сеула»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры