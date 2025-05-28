Кимчхон Санму — Сеул. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 28 мая 2025 года

«Кимчхон Санму» примет дома «Сеул» в 16-м туре южнокорейской Кей-лиги. Поединок состоится 28 мая и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кимчхон Санму» — «Сеул», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кимчхон Санму»

Турнирное положение: «Кимчхон Санму» по итогам 15-ти поединков южнокорейского первенства набрал 24 балла и борется за попадание в чемпионский раунд.

Команда занимает четвертую строчку в зоне чемпионского раунда (топ-6) и только на три пункта опережая седьмое место, которое уже не входит в данную зону.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Кей-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ульсан Хёндэ» (2:3).

Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив набрал лишь один балл, когда в домашних стенах разошёлся мировой с «Чеджу» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кимчхон Санму» ни разу победил при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своём поле, особенно если учесть лучшую форму их нынешнего соперника.

Ли Дон Кйон — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.

«Сеул»

Турнирное положение: «Сеул» по итогам 15-ти поединков южнокорейского первенства набрал 19 баллов и также борется за попадание в чемпионский раунд.

Команда занимает восьмую строчку и три очка отстает от зоны чемпионского раунда (топ-6), а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:1 сыграл вничью с «Сувоном».

Перед этим коллектив в 14-м туре Кей-лиги уже набрал максимум очков, когда на этот раз на выезде одержал победу над «Тэгу» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сеул» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшую форму соперника.

Джесси Лингард — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Кимчхон Санму» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Кимчхон Санму» забивали больше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Сеула» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.25, победа «Сеула» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.72.

Прогноз: в в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Кимчхон Санму».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13