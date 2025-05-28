Кимчхон Санму — Сеул. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 28 мая 2025 года

«Кимчхон Санму»
Турнирное положение: «Кимчхон Санму» по итогам 15-ти поединков южнокорейского первенства набрал 24 балла и борется за попадание в чемпионский раунд.
Команда занимает четвертую строчку в зоне чемпионского раунда (топ-6) и только на три пункта опережая седьмое место, которое уже не входит в данную зону.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Кей-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ульсан Хёндэ» (2:3).
Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив набрал лишь один балл, когда в домашних стенах разошёлся мировой с «Чеджу» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кимчхон Санму» ни разу победил при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своём поле, особенно если учесть лучшую форму их нынешнего соперника.
Ли Дон Кйон — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.
«Сеул»
Турнирное положение: «Сеул» по итогам 15-ти поединков южнокорейского первенства набрал 19 баллов и также борется за попадание в чемпионский раунд.
Команда занимает восьмую строчку и три очка отстает от зоны чемпионского раунда (топ-6), а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:1 сыграл вничью с «Сувоном».
Перед этим коллектив в 14-м туре Кей-лиги уже набрал максимум очков, когда на этот раз на выезде одержал победу над «Тэгу» со счетом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сеул» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.
Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшую форму соперника.
Джесси Лингард — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Кимчхон Санму» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Кимчхон Санму» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из семи последних матчей «Сеула» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.25, победа «Сеула» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.72.
- 2.02Сочи — Пари НН: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.90Урава Редс — Серезо Осака: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.80Кванджу — Ульсан Хёндэ: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.
Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Кимчхон Санму».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13