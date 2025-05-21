Кыргызалтын — Алга. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 мая 2025 года

21 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Алга». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Алга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Кыргызалтын» в 10 матчах добыл лишь 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кыргызалтын» уступил «Алдиеру» (0:2).

До того команда минимально одолела «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0). А вот поединок с «Дордоем» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кыргызалтын» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Кыргызалтын» традиционно неудачно противостоит «Алге». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-5. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» выдала неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Алга» в 10 матчах чемпионата набрала всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алга» уступила «Узгену» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Бишкек Сити» (1:3). А вот чуть ранее она сумела обыграть «Азиягол» (1:0).

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алга» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 10 турах чемпионата.

При этом «Алга» явно намерена избежать борьбы за выживание. Нынешний гандикап от зоны вылета составляет лишь 5 зачетных пунктов.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем 2 гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алга» обыграла «Кыргызалтын» в двух последних очных поединках.

Статистика для ставок

«Алга» уступила в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают аккурат гол за матч

«Алга» пропускает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кыргызалтын» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Кыргызалтын» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся в приличных кондициях, да и «Алга» не столь стабильна в плане результатов.

Ставка: Победа «Кыргызалтына» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00