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    «Кыргызалтын» одолеет нестабильную «Алгу»

    Кыргызалтын — Алга. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Кыргызалтын» — «Алга»
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    21 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Алга». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Алга», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 21 Мая 2025 года

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •  Кыргызалтын 13:00 Алга

    Алга

  • Бишкек
    •

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кыргызалтын» в 10 матчах добыл лишь 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кыргызалтын» уступил «Алдиеру» (0:2).

    До того команда минимально одолела «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0). А вот поединок с «Дордоем» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кыргызалтын» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Кыргызалтын» традиционно неудачно противостоит «Алге». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-5. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

    «Алга»

    Турнирное положение: «Алга» выдала неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алга» в 10 матчах чемпионата набрала всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алга» уступила «Узгену» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Бишкек Сити» (1:3). А вот чуть ранее она сумела обыграть «Азиягол» (1:0).

    При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алга» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 10 турах чемпионата.

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    При этом «Алга» явно намерена избежать борьбы за выживание. Нынешний гандикап от зоны вылета составляет лишь 5 зачетных пунктов.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем 2 гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алга» обыграла «Кыргызалтын» в двух последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Алга» уступила в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают аккурат гол за матч

    • «Алга» пропускает в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кыргызалтын» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Кыргызалтын» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся в приличных кондициях, да и «Алга» не столь стабильна в плане результатов.

    Ставка: Победа «Кыргызалтына» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кыргызалтын — Алга?

    Матч Кыргызалтын — Алга состоится 21 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кыргызалтын — Алга?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кыргызалтын — Алга?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кыргызалтын — Алга?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кыргызалтын — Алга?

    Коэффициенты букмекеров: «Кыргызалтын» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Кыргызалтын — Алга: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 21.05.202513:00. «Кыргызалтын» одолеет нестабильную «Алгу»
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