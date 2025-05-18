Брентфорд — Фулхэм. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 мая 2025 года

18 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» уже не борются за еврокубки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

При этом «Брентфорд» набрал 55 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 53 мяча в 36 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Пчёлы» переиграли «Ипсвич» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Манчестер Юнайтед» (4:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Ноттингем Форесту» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Брентфорд» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Фабио Карвалью, Виталий Янельт — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Пчёлы» уже спокойно доигрывают чемпионат. Лондонцы победили в 4 своих последних матчах.

Матчи с «дачниками» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» победил 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» уж точно намерены сохранить нынешнюю 8 позицию.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» окопались в середняках. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Фулхэм» на 4 пункта отстает от восьмой позиции. При этом забила команда 51 мяч в 36 поединках АПЛ.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Дачники» уступили «Эвертону» (1:3).

До того команда была бита «Астон Виллой» (0:1). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Тимоти Кастань, Родриго Мунис — травмированы.

Состояние команды: «Дачники» уже могут не напрягаться. Да и с результативностью у команды не все так позитивно.

При этом «Фулхэм» слабоват в плане надежности тылов. Пропустила команда 50 мячей в 36 матчах английского чемпионата.

В кадровом плане у команды не все так позитивно. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата минимальная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Дачники» постараются воспользоваться проблемами земляков в обороне.

Статистика для ставок

«Пчёлы» победили в 4 своих последних матчах

«Дачники» уступили в 2 последних поединках

«Брентфорд» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.

Прогноз: «Пчёлы» явно сильнее соперника, потерявшего к тому же турнирную мотивацию.

Номинальные хозяева проводят продуктивный цикл, и наверняка максимально активно сыграют в атаке.

Ставка: Победа «Брентфорда» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.37