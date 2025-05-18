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    «Пчёлы» ужалят «дачников»

    Брентфорд — Фулхэм. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 мая 2025 года

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    Йоан Висса
    18 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Мая 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Пчёлы» уже не борются за еврокубки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Брентфорд» набрал 55 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 53 мяча в 36 матчах.

    Брентфорд — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Пчёлы» переиграли «Ипсвич» (1:0).

    До того команда сумела одолеть «Манчестер Юнайтед» (4:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Ноттингем Форесту» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Брентфорд» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Фабио Карвалью, Виталий Янельт — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Пчёлы» уже спокойно доигрывают чемпионат. Лондонцы победили в 4 своих последних матчах.

    Матчи с «дачниками» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» победил 2 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» уж точно намерены сохранить нынешнюю 8 позицию.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Дачники» окопались в середняках. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фулхэм» на 4 пункта отстает от восьмой позиции. При этом забила команда 51 мяч в 36 поединках АПЛ.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Дачники» уступили «Эвертону» (1:3).

    До того команда была бита «Астон Виллой» (0:1). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Тимоти Кастань, Родриго Мунис — травмированы.

    Состояние команды: «Дачники» уже могут не напрягаться. Да и с результативностью у команды не все так позитивно.

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    При этом «Фулхэм» слабоват в плане надежности тылов. Пропустила команда 50 мячей в 36 матчах английского чемпионата.

    В кадровом плане у команды не все так позитивно. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата минимальная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Дачники» постараются воспользоваться проблемами земляков в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Пчёлы» победили в 4 своих последних матчах

    • «Дачники» уступили в 2 последних поединках

    • «Брентфорд» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.

    Прогноз: «Пчёлы» явно сильнее соперника, потерявшего к тому же турнирную мотивацию.

    Номинальные хозяева проводят продуктивный цикл, и наверняка максимально активно сыграют в атаке.

    Ставка: Победа «Брентфорда» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.37

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брентфорд — Фулхэм?

    Матч Брентфорд — Фулхэм состоится 18 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брентфорд — Фулхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брентфорд — Фулхэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брентфорд — Фулхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Брентфорд — Фулхэм: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 18.05.202517:00. «Пчёлы» ужалят «дачников»
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