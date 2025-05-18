Брентфорд — Фулхэм. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 мая 2025 года

Брентфорд
Фулхэм
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчёлы» уже не борются за еврокубки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.
При этом «Брентфорд» набрал 55 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 53 мяча в 36 матчах.
Брентфорд — Фулхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Пчёлы» переиграли «Ипсвич» (1:0).
До того команда сумела одолеть «Манчестер Юнайтед» (4:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Ноттингем Форесту» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Брентфорд» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Фабио Карвалью, Виталий Янельт — травмированы.
Состояние команды: «Пчёлы» уже спокойно доигрывают чемпионат. Лондонцы победили в 4 своих последних матчах.
Матчи с «дачниками» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» победил 2 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» уж точно намерены сохранить нынешнюю 8 позицию.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» окопались в середняках. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Фулхэм» на 4 пункта отстает от восьмой позиции. При этом забила команда 51 мяч в 36 поединках АПЛ.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Дачники» уступили «Эвертону» (1:3).
До того команда была бита «Астон Виллой» (0:1). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Тимоти Кастань, Родриго Мунис — травмированы.
Состояние команды: «Дачники» уже могут не напрягаться. Да и с результативностью у команды не все так позитивно.
При этом «Фулхэм» слабоват в плане надежности тылов. Пропустила команда 50 мячей в 36 матчах английского чемпионата.
В кадровом плане у команды не все так позитивно. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата минимальная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Дачники» постараются воспользоваться проблемами земляков в обороне.
Статистика для ставок
- «Пчёлы» победили в 4 своих последних матчах
- «Дачники» уступили в 2 последних поединках
- «Брентфорд» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.
- 2.20Оренбург — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Пчёлы» явно сильнее соперника, потерявшего к тому же турнирную мотивацию.
Номинальные хозяева проводят продуктивный цикл, и наверняка максимально активно сыграют в атаке.
Ставка: Победа «Брентфорда» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.37