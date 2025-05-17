Кукурелья прибил «Манчестер Юнайтед»: «Челси» — одной ногой в Лиге чемпионов

Начало встречи выдалось сумбурным. Обе команды, несмотря на противоположные задачи, казались парализованными напряжением: «Челси» бился за право контролировать свою судьбу в борьбе за Лигу чемпионов, «Манчестер Юнайтед» уже мысленно был в Бильбао, где совсем скоро предстоит финал Лиги Европы с «Тоттенхэмом».
И всё же стартовый отрезок остался за гостями. Особенно запомнился эпизод с участием Гарри Магуайра, который вновь решил поиграть в центрального нападающего. После навеса Бруну Фернандеша он красиво замкнул — мяч влетел в ворота, но повтор показал: плечо защитника оказалось в микроскопическом офсайде. VAR отменил гол, и, словно по щелчку, инициатива перешла к хозяевам.
До конца первого тайма «Челси» только усиливал давление. Рис Джеймс отметился блестящим ударом в штангу внешней стороной стопы, Коул Палмер и Мадуэке старались за двоих, но натыкались на плотную оборону и неуступчивого Онану. Даже претензии на пенальти после попадания мяча в руку Хёйлунну остались без реакции арбитра. Лишь под занавес тайма голкипер «Юнайтед» действительно вступил в игру — спас после коварного рикошета после удара Палмера.
Взлом защиты гостей во втором тайме
С каждой минутой во втором тайме тревога среди фанатов «Челси» усиливалась. На табло всё ещё горели нули, «Астон Вилла» выигрывала, а мысли о срыве гонки за Лигу Чемпионов начинали закрадываться. Надежды на 19-летнего Тайрика Джорджа, выпущенного в отсутствие форвардов, начали рассыпаться — за весь первый тайм он всего шесть раз коснулся мяча.
И всё же именно он стал невольным участником важнейшего эпизода. На 62-й минуте, выбегая на мяч, Джордж упал в борьбе с Онаной. Крис Кавана указал на точку, но VAR вновь вмешался — и теперь в пользу «Юнайтед»: повторы показали, что камерунский вратарь первым дотянулся до мяча.
Но вскоре грянул момент истины. Рис Джеймс, вернувшийся к идеальной форме к концу сезона, исполнил один из лучших кроссов в своей карьере. И в точке назначения оказался Марк Кукурелья. Испанец, который нередко становился объектом критики за неуверенную игру, внезапно превратился в героя. Его удар головой был безупречен — мяч, казалось, ввинтился в сетку ворот, оставив Онану без шансов.
Последние минуты — и сдержанная радость
После гола «Челси» не ушёл в глухую оборону, но и не рвался вперёд. Мадуэке мог снять все вопросы, когда выскочил один на один, но пробил мимо. Это оставило пространство для нервов, но не для паники. Мареска грамотно провёл замены, команда включила компактный прессинг и в итоге довела матч до нужного результата.
«Юнайтед» тем временем окончательно рассыпался. Рубен Аморим начал снимать лидеров, явно думая о финале Лиги Европы. Команда закончила матч на автопилоте, зафиксировав 18-е поражение в сезоне — антирекорд, достойный повторного осмысления.
«Челси» поднимается на четвёртое место и теперь всё руках самой команды. Впереди лишь выезд к «Ноттингем Форест». Победа в последнем туре гарантирует участие в Лиге чемпионов — и как бы ни складывался сезон, завершение у него может быть триумфальным.
«Манчестер Юнайтед», напротив, вынужден временно забыть о Премьер-лиге. Всё, что осталось — это финал с «Тоттенхэмом», где, быть может, можно будет спасти сезон. Но ощущение, что клуб снова катится не туда, становится всё труднее игнорировать.