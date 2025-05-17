Кукурелья прибил «Манчестер Юнайтед»: «Челси» — одной ногой в Лиге чемпионов

Иногда в футболе достаточно одного момента, чтобы сжечь месяцы тревоги, страха и нестабильности. «Челси» добился именно такого момента в тяжелейшем матче с «Манчестер Юнайтед». Единственный гол в игре забил фулбэк с причёской Давида Луиза, а победа на «Стэмфорд Бридж» имела не только турнирную ценность. Она вновь зажгла веру в команду, которая слишком долго стояла на грани провала.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Манчестер Юнайтед 1:0 Голы: 1:0 Марк Кукурелья (71'), 2:0 Elias Lindholm (38:05'), 3:0 Elias Lindholm (51:13'), 4:0 Маркус Юханссон (56:08') Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Олуватосин Адарабиойо, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Педру Нету (Мало Гюсто, 90'), Чуквунонсо Мадуэке, Тирик Джордж (Ромео Лавиа, 81') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу, Нуссайр Мазрауи, Люк Шоу (Ayden Heaven, 81'), Гарри Магуайр, Виктор Линделёф, Мэйсон Маунт (Алехандро Гарначо, 70'), Бруну Фернандеш (Кобби Майну, 81'), Каземиро (Мануэль Угарте, 70'), Расмус Хёйлунн, Амад Диалло Предупреждения: Бруну Фернандеш (31'), Каземиро (47'), Нуссайр Мазрауи (65'), Амад Диалло (69'), Мануэль Угарте (90'), Ayden Heaven (90 + 3'), Коул Палмер (90 + 5')

Начало встречи выдалось сумбурным. Обе команды, несмотря на противоположные задачи, казались парализованными напряжением: «Челси» бился за право контролировать свою судьбу в борьбе за Лигу чемпионов, «Манчестер Юнайтед» уже мысленно был в Бильбао, где совсем скоро предстоит финал Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

И всё же стартовый отрезок остался за гостями. Особенно запомнился эпизод с участием Гарри Магуайра, который вновь решил поиграть в центрального нападающего. После навеса Бруну Фернандеша он красиво замкнул — мяч влетел в ворота, но повтор показал: плечо защитника оказалось в микроскопическом офсайде. VAR отменил гол, и, словно по щелчку, инициатива перешла к хозяевам.

Челси — Манчестер Юнайтед globallookpress.com

До конца первого тайма «Челси» только усиливал давление. Рис Джеймс отметился блестящим ударом в штангу внешней стороной стопы, Коул Палмер и Мадуэке старались за двоих, но натыкались на плотную оборону и неуступчивого Онану. Даже претензии на пенальти после попадания мяча в руку Хёйлунну остались без реакции арбитра. Лишь под занавес тайма голкипер «Юнайтед» действительно вступил в игру — спас после коварного рикошета после удара Палмера.

Взлом защиты гостей во втором тайме

С каждой минутой во втором тайме тревога среди фанатов «Челси» усиливалась. На табло всё ещё горели нули, «Астон Вилла» выигрывала, а мысли о срыве гонки за Лигу Чемпионов начинали закрадываться. Надежды на 19-летнего Тайрика Джорджа, выпущенного в отсутствие форвардов, начали рассыпаться — за весь первый тайм он всего шесть раз коснулся мяча.

Челси — Манчестер Юнайтед globallookpress.com

И всё же именно он стал невольным участником важнейшего эпизода. На 62-й минуте, выбегая на мяч, Джордж упал в борьбе с Онаной. Крис Кавана указал на точку, но VAR вновь вмешался — и теперь в пользу «Юнайтед»: повторы показали, что камерунский вратарь первым дотянулся до мяча.

Но вскоре грянул момент истины. Рис Джеймс, вернувшийся к идеальной форме к концу сезона, исполнил один из лучших кроссов в своей карьере. И в точке назначения оказался Марк Кукурелья. Испанец, который нередко становился объектом критики за неуверенную игру, внезапно превратился в героя. Его удар головой был безупречен — мяч, казалось, ввинтился в сетку ворот, оставив Онану без шансов.

Челси — Манчестер Юнайтед globallookpress.com

Последние минуты — и сдержанная радость

После гола «Челси» не ушёл в глухую оборону, но и не рвался вперёд. Мадуэке мог снять все вопросы, когда выскочил один на один, но пробил мимо. Это оставило пространство для нервов, но не для паники. Мареска грамотно провёл замены, команда включила компактный прессинг и в итоге довела матч до нужного результата.

«Юнайтед» тем временем окончательно рассыпался. Рубен Аморим начал снимать лидеров, явно думая о финале Лиги Европы. Команда закончила матч на автопилоте, зафиксировав 18-е поражение в сезоне — антирекорд, достойный повторного осмысления.

Челси — Манчестер Юнайтед globallookpress.com

«Челси» поднимается на четвёртое место и теперь всё руках самой команды. Впереди лишь выезд к «Ноттингем Форест». Победа в последнем туре гарантирует участие в Лиге чемпионов — и как бы ни складывался сезон, завершение у него может быть триумфальным.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед», напротив, вынужден временно забыть о Премьер-лиге. Всё, что осталось — это финал с «Тоттенхэмом», где, быть может, можно будет спасти сезон. Но ощущение, что клуб снова катится не туда, становится всё труднее игнорировать.