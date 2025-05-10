Атлетико
Реал Сосьедад
«Атлетико»
Турнирное положение: «Атлетико» после 34-х поединков испанского первенства набрал 67 пунктов и еще не обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов.
Команда находится на третьей строчке в таблице с отрывом в 10 баллов от шестого места, которое уже не выводит в главный еврокубок.
Атлетико — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, мадридский клуб на чужом поле сыграл вничью с «Алавесом» (0:0).
Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже на домашней арене набрал три балла, с результатом 3:0 разгромив «Райо Вальекано» (3:0).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Витсель и Рикельме, дисквалифицирован — Альварес.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Атлетико» выиграл лишь раз при одной ничьей и одном поражении.
Такие результаты сулят не лучшие шансы на три очка, пусть даже на своем поле, особенно если учесть то, что им предстоит сыграть с непростым соперником.
Хулиан Альварес, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 34-х поединков испанского первенства набрал 43 пункта и борется за выход в еврокубки.
Команда находится на 11-й строчке с отставанием в один балл от континентальных турниров (топ-8), поэтому за четыре тура до конца сезона ей важно набирать по максимуму очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0).
Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах и вовсе остался без баллов, со счетом 0:1 проиграв «Алавесу».
Не сыграют: травмированы — Закарян и Оскарссон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Реал Сосьедад» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.
Это свидетельствует о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Атлетико» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Атлетико» хотя бы одна команда не забивала
- в шести из восьми последних матчей «Реал Сосьедад» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Реал Сосьедада» — в 5.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их шести из восьми последних матчей.
Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 2.21