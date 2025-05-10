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    Обыграет ли «Атлетико» «Реал Сосьедад»?

    Атлетико — Реал Сосьедад: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.80. 10.05.2025

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    Микель Оярсабаль
    10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Мая 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» после 34-х поединков испанского первенства набрал 67 пунктов и еще не обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов.

    Команда находится на третьей строчке в таблице с отрывом в 10 баллов от шестого места, которое уже не выводит в главный еврокубок.

    Атлетико — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, мадридский клуб на чужом поле сыграл вничью с «Алавесом» (0:0).

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже на домашней арене набрал три балла, с результатом 3:0 разгромив «Райо Вальекано» (3:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Витсель и Рикельме, дисквалифицирован — Альварес.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Атлетико» выиграл лишь раз при одной ничьей и одном поражении.

    Такие результаты сулят не лучшие шансы на три очка, пусть даже на своем поле, особенно если учесть то, что им предстоит сыграть с непростым соперником.

    Хулиан Альварес, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 34-х поединков испанского первенства набрал 43 пункта и борется за выход в еврокубки.

    Команда находится на 11-й строчке с отставанием в один балл от континентальных турниров (топ-8), поэтому за четыре тура до конца сезона ей важно набирать по максимуму очков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0).

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах и вовсе остался без баллов, со счетом 0:1 проиграв «Алавесу».

    Не сыграют: травмированы — Закарян и Оскарссон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Реал Сосьедад» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

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    Это свидетельствует о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Атлетико» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Атлетико» хотя бы одна команда не забивала

    • в шести из восьми последних матчей «Реал Сосьедад» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Реал Сосьедада» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их шести из восьми последних матчей.

    Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 2.21

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетико — Реал Сосьедад?

    Матч Атлетико — Реал Сосьедад состоится 10 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетико — Реал Сосьедад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико — Реал Сосьедад?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетико — Реал Сосьедад?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Реал Сосьедада» — в 5.30.

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