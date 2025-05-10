10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» после 34-х поединков испанского первенства набрал 67 пунктов и еще не обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов.

Команда находится на третьей строчке в таблице с отрывом в 10 баллов от шестого места, которое уже не выводит в главный еврокубок.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, мадридский клуб на чужом поле сыграл вничью с «Алавесом» (0:0).

Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже на домашней арене набрал три балла, с результатом 3:0 разгромив «Райо Вальекано» (3:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Витсель и Рикельме, дисквалифицирован — Альварес.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Атлетико» выиграл лишь раз при одной ничьей и одном поражении.

Такие результаты сулят не лучшие шансы на три очка, пусть даже на своем поле, особенно если учесть то, что им предстоит сыграть с непростым соперником.

Хулиан Альварес, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 34-х поединков испанского первенства набрал 43 пункта и борется за выход в еврокубки.

Команда находится на 11-й строчке с отставанием в один балл от континентальных турниров (топ-8), поэтому за четыре тура до конца сезона ей важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0).

Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах и вовсе остался без баллов, со счетом 0:1 проиграв «Алавесу».

Не сыграют: травмированы — Закарян и Оскарссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Реал Сосьедад» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Это свидетельствует о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Атлетико» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Атлетико» хотя бы одна команда не забивала

в шести из восьми последних матчей «Реал Сосьедад» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Реал Сосьедада» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их шести из восьми последних матчей.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 2.21