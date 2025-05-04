17:00Локомотив — ОренбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Локомотива» празднуют гол«Локомотив» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция «Бавария»«Лейпциг» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция Ламин Ямаль и Ханси ФликКаталонская гегемония. «Барселона» на пути к треблу из треблов
    Все новости спорта

    Оформит ли «Аталанта» вылет «Монцы»?

    Монца — Аталанта: ставка за 1.85 и прогноз на чемпионат Италии

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Монца Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Монца» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Ретеги
    «Монца» и «Аталанта» сыграют 4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 04 Мая 2025 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 16:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 15 баллов и за четыре поединка до конца сезона уже по сути вылетела из элитного дивизиона.

    Команда занимает 20-ю позицию в зоне вылета и на 12 пунктов отстает от спасительного 17-го места, поэтому в случае невыигрыша официально понизится в классе.

    Монца — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Ювентуса» — 0:2.

    Перед этим в своей предыдущей игре в 33-м туре итальянского первенства коллектив в домашних стенах проиграли «Наполи» с минимальным результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Гальярдини, Иццо, Бальде, Д'Амброзио, Дзероли, Ганвула и Пессина, дисквалифицирован — Карбони.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Монца» проиграла, а в 14-ти последних матчах она не выиграла.

    Это сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также его неплохую форму.

    Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 65 баллов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда занимает третью позицию и на три очка опережает своего ближайшего преследователя «Ювентус», а также на четыре балла — пятое место, что вне зоны главного еврокубка.

  • Первые 100 матчей Ямаля за «Барселону»: сравнение с Месси, Роналду и Мбаппе
  • О столь раннем прорыве могли только мечтать даже нынешние легенды
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 34-го тура клуб на домашней арене разошелся мировой с «Лечче» с результатом 1:1.

    В своей предыдущей игре в 33-м туре национального чемпионата коллектив набрал три очка, на этот раз в чужих стенах переиграв «Милан» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Палестра, Колашинац, Пош, Скамакка и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Аталанта» выиграла только дважды при трех поражениях и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также его плохую форму.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А в целом с 24-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Монца» «всухую» проиграла

    • в шести последних матчах «Аталанты» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Аталанты» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.40, победа «Монцы» — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.65.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в трех последних матчах хозяева не забивали и пропускали.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Аталанты».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монца — Аталанта?

    Матч Монца — Аталанта состоится 04 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Монца — Аталанта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монца — Аталанта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монца — Аталанта?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монца — Аталанта?

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.40, победа «Монцы» — в 14.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Парма — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вавринка — Гойо
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шинник — Черноморец Н
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вильярреал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Страсбур — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монца — Аталанта: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 04.05.202516:00. Оформит ли «Аталанта» вылет «Монцы»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры