Монца — Аталанта: ставка за 1.85 и прогноз на чемпионат Италии

«Монца» и «Аталанта» сыграют 4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 15 баллов и за четыре поединка до конца сезона уже по сути вылетела из элитного дивизиона.

Команда занимает 20-ю позицию в зоне вылета и на 12 пунктов отстает от спасительного 17-го места, поэтому в случае невыигрыша официально понизится в классе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Ювентуса» — 0:2.

Перед этим в своей предыдущей игре в 33-м туре итальянского первенства коллектив в домашних стенах проиграли «Наполи» с минимальным результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Гальярдини, Иццо, Бальде, Д'Амброзио, Дзероли, Ганвула и Пессина, дисквалифицирован — Карбони.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Монца» проиграла, а в 14-ти последних матчах она не выиграла.

Это сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также его неплохую форму.

Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 65 баллов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает третью позицию и на три очка опережает своего ближайшего преследователя «Ювентус», а также на четыре балла — пятое место, что вне зоны главного еврокубка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 34-го тура клуб на домашней арене разошелся мировой с «Лечче» с результатом 1:1.

В своей предыдущей игре в 33-м туре национального чемпионата коллектив набрал три очка, на этот раз в чужих стенах переиграв «Милан» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Палестра, Колашинац, Пош, Скамакка и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Аталанта» выиграла только дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также его плохую форму.

Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А в целом с 24-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Монца» «всухую» проиграла

в шести последних матчах «Аталанты» забивали меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Аталанты» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.40, победа «Монцы» — в 14.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.65.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в трех последних матчах хозяева не забивали и пропускали.

Ставка: только одна команда забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Аталанты».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65.