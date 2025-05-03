Алавес — Атлетико. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Примера, 3 мая 2025 года

3 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Атлетико». Начало встречи — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» по итогам текущего сезона может отправиться в Сегунду. Команде нужно удачно провести остаток дистанции.

На данный момент «Алавес» набрал 34 очка в 33-х играх. У клуба 8 побед, 10 ничьих и 15 поражений.

Последние матчи: «Алавес» в четырех апрельских матчах Ла Лиги одержал две победы. Также были одна ничья и одно поражение.

В прошлом месяце «Алавес» смог одолеть «Жирону» и «Реал Сосьедад». Обе виктории были одержаны с одинаковым счетом 1:0.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: У «Алавеса» непростая ситуация. Несколько неудач — и клуб окажется в зоне вылета. Нужно не терять концентрацию в оставшихся матчах сезона.

В 2025 году «Алавес» на своем поле выиграл лишь две домашних встречи. А в предстоящем поединке будет трудно добиться положительного результата. Букмекеры считают фаворитом «Атлетико».

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» в Примере уже не борется за чемпионство. Однако второе место команда может занять.

«Атлетико» по итогам 33-го матча записал в актив 63 очка. На данный момент у «матрасников» 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений.

Последние матчи: «Атлетико» в апреле выиграл три матча из четырех. Мадридцам удалось одолеть «Севилью» (2:1), «Вальядолид» (4:2) и «Райо Вальекано» (3:0).

В минувшем месяце единственная неудача у «Атлетико» была в матче с «Лас-Пальмасом». «Матрасники» уступили в гостях 0:1.

Состояние команды: «Атлетико» после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Короля смог прийти в себя и улучшить результаты. В апреле клуб набрал 9 очков из 12 возможных.

В первом круге у «Атлетико» проблем не возникло. Мадридцы дома взяли верх над соперником со счетом 2:1.

Последний раз «Алавес» отбирал очки у «Атлетико» 25 сентября 2021 года. Тогда мадридцы были обыграны со счетом 2:1.

Безусловно, «Атлетико» будет владеть преимуществом. «Алавес» постарается действовать вторым номером и рассчитывать на удачные контратаки.

Статистика для ставок

В 2025 году «Алавес» на своем поле выиграл лишь две домашних встречи

«Атлетико» в апреле одержал три победы в четырех матчах

В первом круге «Алавес» уступил в гостях со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в 3.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.55.

Прогноз: Гости превосходят соперника в классе. «Атлетико» еще может стать вторым по итогам сезона. Мадридский клуб будет нацелен на победу.

Ставка: победа «Атлетико» за 2.16.

Прогноз: еще один вариант, что в этом матче команды не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2 за 1.89