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    Алавес — Атлетико. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Примера, 3 мая 2025 года

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    Диего Симеоне
    3 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Атлетико». Начало встречи — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Мая 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 15:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» по итогам текущего сезона может отправиться в Сегунду. Команде нужно удачно провести остаток дистанции.

    На данный момент «Алавес» набрал 34 очка в 33-х играх. У клуба 8 побед, 10 ничьих и 15 поражений.

    Алавес — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Алавес» в четырех апрельских матчах Ла Лиги одержал две победы. Также были одна ничья и одно поражение.

    В прошлом месяце «Алавес» смог одолеть «Жирону» и «Реал Сосьедад». Обе виктории были одержаны с одинаковым счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: У «Алавеса» непростая ситуация. Несколько неудач — и клуб окажется в зоне вылета. Нужно не терять концентрацию в оставшихся матчах сезона.

    В 2025 году «Алавес» на своем поле выиграл лишь две домашних встречи. А в предстоящем поединке будет трудно добиться положительного результата. Букмекеры считают фаворитом «Атлетико».

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» в Примере уже не борется за чемпионство. Однако второе место команда может занять.

    «Атлетико» по итогам 33-го матча записал в актив 63 очка. На данный момент у «матрасников» 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений.

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    • Последние матчи: «Атлетико» в апреле выиграл три матча из четырех. Мадридцам удалось одолеть «Севилью» (2:1), «Вальядолид» (4:2) и «Райо Вальекано» (3:0).

    В минувшем месяце единственная неудача у «Атлетико» была в матче с «Лас-Пальмасом». «Матрасники» уступили в гостях 0:1.

    Состояние команды: «Атлетико» после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Короля смог прийти в себя и улучшить результаты. В апреле клуб набрал 9 очков из 12 возможных.

    В первом круге у «Атлетико» проблем не возникло. Мадридцы дома взяли верх над соперником со счетом 2:1.

    Последний раз «Алавес» отбирал очки у «Атлетико» 25 сентября 2021 года. Тогда мадридцы были обыграны со счетом 2:1.

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    Безусловно, «Атлетико» будет владеть преимуществом. «Алавес» постарается действовать вторым номером и рассчитывать на удачные контратаки.

    Статистика для ставок

    • В 2025 году «Алавес» на своем поле выиграл лишь две домашних встречи

    • «Атлетико» в апреле одержал три победы в четырех матчах

    • В первом круге «Алавес» уступил в гостях со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в 3.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.55.

    Прогноз: Гости превосходят соперника в классе. «Атлетико» еще может стать вторым по итогам сезона. Мадридский клуб будет нацелен на победу.

    Ставка: победа «Атлетико» за 2.16.

    Прогноз: еще один вариант, что в этом матче команды не забьют больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2 за 1.89

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алавес — Атлетико?

    Матч Алавес — Атлетико состоится 03 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Алавес — Атлетико?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Атлетико».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алавес — Атлетико?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Атлетико»» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алавес — Атлетико?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алавес — Атлетико?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в 3.77.

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    Алавес — Атлетико: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 03.05.202515:00. Мадридский клуб завоюет три очка?
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