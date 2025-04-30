Аль-Наср — Кавасаки Фронтале. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 30 апреля 2025 года

30 апреля в 1/2 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Кавасаки Фронтале». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Кавасаки Фронтале», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: Команда Криштиану Роналду сражается за триумф на всех фронтах. На данный момент она занимает 3 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Наср» на 8 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Аравийцы уверенно расправились с «Йокогамой» (4:1).

До того команда сумела одолеть «Дамак» (3:2). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Аль-Кадисии» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Аль-Наср» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» вполне результативно атакует. Команда настреляла 62 мяча в 29 поединках аравийского чемпионата.

В матче с «Кавасаки Фронтале» команда Роналду будет активно атаковать. «Аль-Наср» намерен попасть в финал Азиатской Лиги чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и неувядающий Роналду наколотил 23 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» в чемпионате Японии не блещет. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Кавасаки Фронтале» на 6 зачетных баллов отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 мячей в 12 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. В овертайме она переиграла «Аль-Садд» (3:2).

До того команда не сумела обыграть «Токио Верди» (0:0). А вот поединок с «Кобе» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кавасаки Фронтале» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» не столь результативно атакует. Команда в среднем забивает реже за матч.

При этом «Кавасаки Фронтале» не проигрывал в 2 своих последних поединках. Да и полуфинальный матч отобрал у игроков клуба немало сил.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и настрой на матч с «Аль-Насром» у японцев будет запредельным.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» победил в 2 своих последних матчах

Японцы не проигрывают 2 матча кряду

Аравийцы в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: Команда Роналду выглядит сильнее оппонента, и явно начнет встречу максимально активно.

«Аль-Наср» имеет в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63