Аль-Наср — Кавасаки Фронтале. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 30 апреля 2025 года

«Аль-Наср»
Турнирное положение: Команда Криштиану Роналду сражается за триумф на всех фронтах. На данный момент она занимает 3 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.
При этом «Аль-Наср» на 8 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Аравийцы уверенно расправились с «Йокогамой» (4:1).
До того команда сумела одолеть «Дамак» (3:2). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Аль-Кадисии» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Аль-Наср» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Наср» вполне результативно атакует. Команда настреляла 62 мяча в 29 поединках аравийского чемпионата.
В матче с «Кавасаки Фронтале» команда Роналду будет активно атаковать. «Аль-Наср» намерен попасть в финал Азиатской Лиги чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и неувядающий Роналду наколотил 23 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.
«Кавасаки Фронтале»
Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» в чемпионате Японии не блещет. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Кавасаки Фронтале» на 6 зачетных баллов отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 мячей в 12 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. В овертайме она переиграла «Аль-Садд» (3:2).
До того команда не сумела обыграть «Токио Верди» (0:0). А вот поединок с «Кобе» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кавасаки Фронтале» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» не столь результативно атакует. Команда в среднем забивает реже за матч.
При этом «Кавасаки Фронтале» не проигрывал в 2 своих последних поединках. Да и полуфинальный матч отобрал у игроков клуба немало сил.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и настрой на матч с «Аль-Насром» у японцев будет запредельным.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Аль-Наср» победил в 2 своих последних матчах
- Японцы не проигрывают 2 матча кряду
- Аравийцы в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
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Прогноз: Команда Роналду выглядит сильнее оппонента, и явно начнет встречу максимально активно.
«Аль-Наср» имеет в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63